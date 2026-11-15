भारत में नई इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक लाने की तैयारी में विनफास्ट, पेटेंट किया फाइल; जानिए डिटेल्स

भारत में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी जगह बनाने के बाद अब विनफास्ट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कंपनी ने इस साल कई नए टू-व्हीलर्स के डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में अपनी जगह बनाने के बाद अब विनफास्ट इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। कंपनी ने इस साल कई नए टू-व्हीलर्स के डिजाइन पेटेंट फाइल किए हैं। इसी कड़ी में अब एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के पेटेंट सामने आए हैं। इन पेटेंट से दोनों टू-व्हीलर्स के डिजाइन और कुछ खास फीचर्स की जानकारी मिली है। नई स्कूटर का डिजाइन काफी हद तक रेट्रो स्टाइल वाला है। जबकि इलेक्ट्रिक बाइक को परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी इनके लॉन्च और कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

स्कूटर में मिलेगा रेट्रो डिजाइन विनफास्ट की नई इलेक्ट्रिक स्कूटर के बॉडी पैनल पर गोलाई वाले डिजाइन देखने को मिलते हैं। इससे पहले कंपनी ने 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में वेंटो एस स्कूटर को दिखाया था। नई स्कूटर में ट्रायंगल शेप का हेडलैंप दिया गया है, जिसके अंदर डीआरएल भी लगा है। इसके फ्रंट एप्रन पर V बैजिंग, चौड़ा फ्रंट फेंडर और अलग डिजाइन वाले टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। इसमें ओवल शेप के रियर व्यू मिरर, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, चौड़ी सीट और बड़ा ग्रैब रेल भी दिया गया है। पीछे की तरफ V-शेप वाली हॉरिजॉन्टल टेललैंप देखने को मिलती है।

दोनों पहियों में मिलेंगे डिस्क ब्रेक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे खास बात इसका साइड-माउंटेड मोटर सेटअप है। कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर में आमतौर पर हब-माउंटेड मोटर मिलती है। इसके अलावा, इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। ऐसे फीचर्स आमतौर पर प्रीमियम स्कूटर में देखने को मिलते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसे अपने पोर्टफोलियो में एक प्रीमियम मॉडल के तौर पर पेश कर सकती है।

कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन अगर बात करें इसके पावरट्रेन की तो अभी इसके मोटर की पावर, बैटरी और रेंज की जानकारी सामने नहीं आई है। इसके स्पेसिफिकेशन वेंटो एस जैसे हो सकते हैं। उस स्कूटर में 3.5 kWh की LFP बैटरी दी गई थी, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 160 किलोमीटर तक की रेंज देती थी। इसकी टॉप स्पीड 89 किमी प्रति घंटा थी और मोटर 5.2 kW यानी करीब 7 पीएस की पावर देती थी।

इलेक्ट्रिक बाइक भी तैयार विनफास्ट ने एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का भी डिजाइन पेटेंट कराया है। इसके दोनों पहियों में बड़े और ट्रैक पर चलने लायक टायर दिए गए हैं। बाइक की राइडिंग पोजिशन काफी अग्रेसिव है। इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के लिए बड़ा हाउसिंग दिया गया है। इससे साफ है कि कंपनी इसे परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक बाइक के तौर पर तैयार कर रही है। विनफास्ट पहले से ही कई हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक्स पर काम कर रही है।

दमदार होगी नई बाइक बता दें कि इन बाइक में सबाब, स्ट्रीट बाइक सुराड, क्रूजर सुदुब और सुपरस्पोर्ट बाइक सुलाड के नाम सामने आए हैं। ये सभी कंपनी के इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, नई बाइक की अधिकतम पावर 50 kW यानी करीब 68bhp हो सकती है। वहीं, सड़क पर चलाने के लिए इसकी टॉप स्पीड करीब 130 किमी प्रति घंटा रखी जा सकती है।