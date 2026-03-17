2029 तक सभी कारों की चार्जिंग एकदम फ्री, इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए किया बड़ा एलान

विनफास्ट (VinFast) ने भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में अपने फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्रोग्राम को बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में इस ऑफर को 31 मार्च, 2029 तक बढ़ा दिया गया है। यह पॉलिसी इन बाजारों में सभी EV ओनर्स पर लागू होती है।

विनफास्ट (VinFast) ने भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में अपने फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्रोग्राम को बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में इस ऑफर को 31 मार्च, 2029 तक बढ़ा दिया गया है। यह पॉलिसी इन बाजारों में सभी EV ओनर्स पर लागू होती है, जिसमें प्राइवेट कस्टमर्स और कमर्शियल राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले ड्राइवर, दोनों शामिल हैं। यह कंपनी द्वारा इन बाजारों में प्रवेश करने के बाद से की गई सबसे महत्वपूर्ण कंज्यूमर इंसेंटिव कमिटमेंट में से एक है।

इस एक्सटेंडेट प्रोग्राम के तहत योग्य ग्राहकों को V-Green द्वारा डेवलप और ऑपरेटेड स्टेशनों पर फ्री चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। V-Green, विनफास्ट का चार्जिंग नेटवर्क सहयोगी है। यह बेनिफिट मौजूदा ओनर्स के साथ-साथ फ्यूचर के ग्राहकों पर भी लागू होता है। इसमें ग्रीन SM राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के ड्राइवर भी शामिल हैं। ग्रीन SM, विनफास्ट की इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस है जो कई एशियाई देशों में ओपरेटेड होती है। कंपनी ने बताया कि इस 'जीरो ऑपरेटिंग कॉस्ट' (zero operating cost) का बेनिफिट देने का उद्देश्य कंज्यूमर को पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्विच करने के लिए मजबूत फाइनेंशियल मोटिवेशन देना है।

चार्जिंग एक्सटेंशन के साथ-साथ, मूल कंपनी विनग्रुप ने 11 मार्च से 31 मार्च, 2026 तक भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम में एक अल्पकालिक "Trade Gas for Electric" (पेट्रोल के बदले इलेक्ट्रिक व्हीकल) प्रचार अभियान शुरू किया है। यह ऑफर उन ग्राहकों को VinFast की इलेक्ट्रिक कारों पर 3% और इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर 5% की एक्सट्रा छूट प्रदान करता है, जो अपने पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल को एक्सचेंज कर रहे हैं। इन छूटों को प्रत्येक बाजार में पहले से उपलब्ध अन्य मौजूदा इंसेंटिव प्रोग्राम के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक व्हीकल को ग्राहकों के एक व्यापक वर्ग के लिए आर्थिक रूप से अधिक सुलभ बनाना है।

विनफास्ट में ग्लोबल सेल्स की डिप्टी CEO, डुओंग थी थू ट्रांग ने कहा कि शुरुआती फ्री चार्जिंग पॉलिसी को वियतनाम और उन इंटरनेशनल मार्केट में उपभोक्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, जहां विनफास्ट ऑपरेट होता है। उन्होंने आगे कहा कि इस पॉलिसी को 3 और सालों के लिए बढ़ाना कंपनी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ओनरशिप की लागत को लगभग शून्य तक कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने की गति को तेज करना है।