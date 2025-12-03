Hindustan Hindi News
इलेक्ट्रिक SUVs के बाद अब ई-स्कूटर लाएगी ये कंपनी, इन मॉडल के साथ होगी एंट्री; 160Km मिलेगी रेंज

इलेक्ट्रिक SUVs के बाद अब ई-स्कूटर लाएगी ये कंपनी, इन मॉडल के साथ होगी एंट्री; 160Km मिलेगी रेंज

संक्षेप:

वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बनाने वाली कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में आ चुकी है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान भारत में अपनी VF 6 और VF 7 इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च की। अब कंपनी देश के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में आने की तैयारी कर रही है।

Wed, 3 Dec 2025 10:08 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बनाने वाली कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में आ चुकी है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान भारत में अपनी VF 6 और VF 7 इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च की। अब कंपनी देश के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में आने की तैयारी कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह 2026 में यहां अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह समझने के लिए एक फीजिबिलिटी स्टडी पहले से ही चल रही है कि उसके ग्लोबल लाइनअप में से कौन से मॉडल लोकल इस्तेमाल के लिए अडैप्ट किए जा सकते हैं।

विनफास्ट अभी इंटरनेशनल लेवल पर कई इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल बेचती है, जिसमें Feliz, Klara Neo, Evo Grand, Vero X, Vento S और Theon S शामिल हैं। इन स्कूटरों में या तो साइड माउंटेड या हब माउंटेड मोटर हैं, जो उन्हें 60 से 99kmph की स्पीड तक ले जा सकते हैं। बैटरी रेंज भी मॉडल के हिसाब से अलग-अलग होती है, जो लगभग 160km की रेंज तक जाती है। ये सभी स्पेसिफिकेशन्स वियतनामी मार्केट के लिए हैं।

ये भी पढ़ें:360° कैमरा, ADAS, 6 एयरबैग... इस SUV पर आया ₹1.76 लाख का ईयर एंड डिस्काउंट

इनमें से कुछ को शायद भारतीय बाजार के लिए लाया जा सकता है, जहां ब्रांड रोजाना आने-जाने के लिए स्कूटर की सूटेबिलिटी, अलग-अलग सड़क कंडीशन से निपटने की क्षमता और भारत के क्लाइमेट कंडीशन में पावरट्रेन की ड्यूरेबिलिटी को जांच रहा है। फाइनल प्रोडक्ट सिलेक्शन परफॉर्मेंस टेस्टिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल के आधार पर होगा। लॉन्च 2026 के आखिर में होने की उम्मीद है। उम्मीद इस बात की है कि कंपनी फेस्टिव सीजन के मौके पर इन्हें लॉन्च कर सकती है।

ये भी पढ़ें:देश की इन 2 सस्ती कारों को नवंबर में 12347 लोगों ने खरीदा, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख

इस सेगमेंट में अभी TVS, एथर एनर्जी, बजाज ऑटो के चेतक और हीरो मोटोकॉर्प के विडा जैसे नामों का दबदबा है। भारत में टू-व्हीलर के मामले में विनफास्ट के लिए आगे आने वाली चुनौतियों में अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को सही करना, अपने लोकलाइजेशन के स्केल को बेहतर बनाना और चार्जिंग और आफ्टर-सेल्स नेटवर्क की मजबूती शामिल है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
