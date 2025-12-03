इलेक्ट्रिक SUVs के बाद अब ई-स्कूटर लाएगी ये कंपनी, इन मॉडल के साथ होगी एंट्री; 160Km मिलेगी रेंज

संक्षेप: वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बनाने वाली कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में आ चुकी है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान भारत में अपनी VF 6 और VF 7 इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च की। अब कंपनी देश के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में आने की तैयारी कर रही है।

वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बनाने वाली कंपनी विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में आ चुकी है। कंपनी ने फेस्टिव सीजन के दौरान भारत में अपनी VF 6 और VF 7 इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च की। अब कंपनी देश के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में आने की तैयारी कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह 2026 में यहां अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह समझने के लिए एक फीजिबिलिटी स्टडी पहले से ही चल रही है कि उसके ग्लोबल लाइनअप में से कौन से मॉडल लोकल इस्तेमाल के लिए अडैप्ट किए जा सकते हैं।

विनफास्ट अभी इंटरनेशनल लेवल पर कई इलेक्ट्रिक स्कूटर मॉडल बेचती है, जिसमें Feliz, Klara Neo, Evo Grand, Vero X, Vento S और Theon S शामिल हैं। इन स्कूटरों में या तो साइड माउंटेड या हब माउंटेड मोटर हैं, जो उन्हें 60 से 99kmph की स्पीड तक ले जा सकते हैं। बैटरी रेंज भी मॉडल के हिसाब से अलग-अलग होती है, जो लगभग 160km की रेंज तक जाती है। ये सभी स्पेसिफिकेशन्स वियतनामी मार्केट के लिए हैं।

इनमें से कुछ को शायद भारतीय बाजार के लिए लाया जा सकता है, जहां ब्रांड रोजाना आने-जाने के लिए स्कूटर की सूटेबिलिटी, अलग-अलग सड़क कंडीशन से निपटने की क्षमता और भारत के क्लाइमेट कंडीशन में पावरट्रेन की ड्यूरेबिलिटी को जांच रहा है। फाइनल प्रोडक्ट सिलेक्शन परफॉर्मेंस टेस्टिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल के आधार पर होगा। लॉन्च 2026 के आखिर में होने की उम्मीद है। उम्मीद इस बात की है कि कंपनी फेस्टिव सीजन के मौके पर इन्हें लॉन्च कर सकती है।