इस कंपनी ने लगाई लंबी छलांग, हुंडई को लगातार दूसरे महीने पछाड़ा; मारुति तो आसपास भी नहीं टिक पाई

वियतनाम की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी विनफास्ट का भारतीय बाजार में जादू दिखने लगा है। दरअसल, इस कंपनी ने पिछले साल यानी 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान बाजार में एंट्री की थी। हालांकि, इन 4-5 महीने के दौरान इसका रुतबा बढ़ गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि उसने लगातार दूसरे महीने हुंडई को EV सेगमेंट में पीछे छोड़ दिया है। इतनी ही नहीं, ये चीनी कंपनी BYD से भी आगे निकल गई है। विनफास्ट की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपनी छोटी बिक्री के बाद भी इसने सेगमेंट में चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। ये फरवरी में टाटा मोटर्स, MG मोटर्स और महिंद्रा के बाद चौथी पोजीशन पर रही।

इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेल्स फरवरी 2026 नं कंपनी फरवरी 2026 फरवरी 2025 चेंज % YoY 1 टाटा मोटर्स 5,558 4,002 39% 2 JSW MG मोटर इंडिया 3,310 3,489 -5% 3 महिंद्रा एंड महिंद्रा 2,913 508 473% 4 विनफास्ट इंडिया 384 - - 5 BYD इंडिया 306 278 10% 6 हुंडई मोटर इंडिया 304 775 -61% 7 किआ इंडिया 295 22 1241% 8 BMW इंडिया 245 239 3% 9 मारुति सुजुकी इंडिया 214 - - 10 मर्सिडीज-बेंज 65 72 -10% 11 टेस्ला इंडिया 29 - - 12 वोल्वो ऑटो इंडिया 25 24 4% 13 स्टेलेंटिस इंडिया 13 60 -78% 14 पोर्श 3 2 50% 15 रोल्स-रॉयस 3 1 200% 16 JLR 2 0 - 17 ऑडी ΝΑ 7 - टोटल 13,669 9,479 44% डेटा: वाहन, मार्च 2, 2026, (6AM)

इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने फरवरी 2026 में 5,558 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 4,002 कार बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। JSW MG मोटर इंडिया ने फरवरी 2026 में 3,310 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 3,489 कार बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फरवरी 2026 में 2,913 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 508 कार बिकी थीं। यानी इसे 473% की ग्रोथ मिली। विनफास्ट इंडिया ने फरवरी 2026 में 384 कार बेंची।

BYD इंडिया ने फरवरी 2026 में 306 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 278 कार बिकी थीं। यानी इसे 10% की ग्रोथ मिली। हुंडई मोटर इंडिया ने फरवरी 2026 में 304 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 775 कार बिकी थीं। यानी इसे 61% की डिग्रोथ मिली। किआ इंडिया ने फरवरी 2026 में 295 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 22 कार बिकी थीं। यानी इसे 1241% की ग्रोथ मिली। BMW इंडिया ने फरवरी 2026 में 245 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 239 कार बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली।

मारुति सुजुकी इंडिया ने फरवरी 2026 में 214 कार बेंची। मर्सिडीज-बेंज ने फरवरी 2026 में 65 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 72 कार बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया ने फरवरी 2026 में 29 कार बेंची। वोल्वो ऑटो इंडिया ने फरवरी 2026 में 25 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 24 कार बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। स्टेलेंटिस इंडिया ने फरवरी 2026 में 13 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 60 कार बिकी थीं। यानी इसे 78% की डिग्रोथ मिली।

पोर्श ने फरवरी 2026 में 3 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 2 कार बिकी थीं। यानी इसे 50% की ग्रोथ मिली। रोल्स-रॉयस ने फरवरी 2026 में 3 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 1 कार बिकी थीं। यानी इसे 200% की ग्रोथ मिली। JLR ने फरवरी 2026 में 2 कार बेंची। ऑडी ने फरवरी 2025 में 7 कार बेची थीं। इस तरह इन सभी कंपनियों ने फरवरी 2026 में 13,669 यूनिट बेचीं। जबकि फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 9,479 यूनिटा का था। यानी इसे 44% की ईयरली ग्रोथ मिली।

कंपनी दे रही ₹1.30 लाख के बेनिफिट

विनफास्ट अपनी पोजिशन को ज्यादा मजूबत करने और देश के ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नया 'वैल्यू एश्योर्ड' प्रोग्राम लेकर आई है। इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि पेट्रोल या डीजल गाड़ी में ट्रेड करने वाले कस्टमर्स को कंपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV पर 1.30 लाख रुपए तक का एक्सचेंज बेनिफिट देगी। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा कंपनी का बायबैक सपोर्ट है, जो प्लान और शर्तों के आधार पर एक्स-शोरूम कीमत के 75% तक की पक्की रीसेल वैल्यू का वादा करता है। विनफास्ट का यह भी कहना है कि दोनों SUV पर 3% 'लॉयल्टी बेनिफिट' भी दिए जाएंगे। कंपनी अपने व्हीकल की कीमतें कम करने वी बजाए इस बात पर ध्यान दे रही है कि ग्राहक अपने ICE व्हीकल को बेचने या अपग्रेड करने पर फोकस करें। यह प्रोग्राम एक फ्लैट डिस्काउंट नहीं है।