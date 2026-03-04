Hindustan Hindi News
इस कंपनी ने लगाई लंबी छलांग, हुंडई को लगातार दूसरे महीने पछाड़ा; मारुति तो आसपास भी नहीं टिक पाई

Mar 04, 2026 08:25 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
विनफास्ट का भारतीय बाजार में जादू दिखने लगा है। दरअसल, इस कंपनी ने पिछले साल यानी 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान बाजार में एंट्री की थी। हालांकि, इन 4-5 महीने के दौरान इसका रुतबा बढ़ गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि उसने लगातार दूसरे महीने हुंडई को EV सेगमेंट में पीछे छोड़ दिया है।

इस कंपनी ने लगाई लंबी छलांग, हुंडई को लगातार दूसरे महीने पछाड़ा; मारुति तो आसपास भी नहीं टिक पाई

वियतनाम की इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी विनफास्ट का भारतीय बाजार में जादू दिखने लगा है। दरअसल, इस कंपनी ने पिछले साल यानी 2025 में फेस्टिव सीजन के दौरान बाजार में एंट्री की थी। हालांकि, इन 4-5 महीने के दौरान इसका रुतबा बढ़ गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे है क्योंकि उसने लगातार दूसरे महीने हुंडई को EV सेगमेंट में पीछे छोड़ दिया है। इतनी ही नहीं, ये चीनी कंपनी BYD से भी आगे निकल गई है। विनफास्ट की कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपनी छोटी बिक्री के बाद भी इसने सेगमेंट में चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। ये फरवरी में टाटा मोटर्स, MG मोटर्स और महिंद्रा के बाद चौथी पोजीशन पर रही।

इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेल्स फरवरी 2026
नंकंपनीफरवरी 2026फरवरी 2025चेंज % YoY
1टाटा मोटर्स5,5584,00239%
2JSW MG मोटर इंडिया3,3103,489-5%
3महिंद्रा एंड महिंद्रा2,913508473%
4विनफास्ट इंडिया384--
5BYD इंडिया30627810%
6हुंडई मोटर इंडिया304775-61%
7किआ इंडिया295221241%
8BMW इंडिया2452393%
9मारुति सुजुकी इंडिया214--
10मर्सिडीज-बेंज6572-10%
11टेस्ला इंडिया29--
12वोल्वो ऑटो इंडिया25244%
13स्टेलेंटिस इंडिया1360-78%
14पोर्श3250%
15रोल्स-रॉयस31200%
16JLR20-
17ऑडीΝΑ7-
टोटल13,6699,47944%
डेटा: वाहन, मार्च 2, 2026, (6AM)

इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने फरवरी 2026 में 5,558 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 4,002 कार बिकी थीं। यानी इसे 39% की ग्रोथ मिली। JSW MG मोटर इंडिया ने फरवरी 2026 में 3,310 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 3,489 कार बिकी थीं। यानी इसे 5% की डिग्रोथ मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फरवरी 2026 में 2,913 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 508 कार बिकी थीं। यानी इसे 473% की ग्रोथ मिली। विनफास्ट इंडिया ने फरवरी 2026 में 384 कार बेंची।

BYD इंडिया ने फरवरी 2026 में 306 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 278 कार बिकी थीं। यानी इसे 10% की ग्रोथ मिली। हुंडई मोटर इंडिया ने फरवरी 2026 में 304 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 775 कार बिकी थीं। यानी इसे 61% की डिग्रोथ मिली। किआ इंडिया ने फरवरी 2026 में 295 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 22 कार बिकी थीं। यानी इसे 1241% की ग्रोथ मिली। BMW इंडिया ने फरवरी 2026 में 245 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 239 कार बिकी थीं। यानी इसे 3% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:होली के रंग आपकी गाड़ी का 'बाल भी बांका' नहीं कर पाएंगे, फॉलो करें ये 5 टिप्स

मारुति सुजुकी इंडिया ने फरवरी 2026 में 214 कार बेंची। मर्सिडीज-बेंज ने फरवरी 2026 में 65 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 72 कार बिकी थीं। यानी इसे 10% की डिग्रोथ मिली। टेस्ला इंडिया ने फरवरी 2026 में 29 कार बेंची। वोल्वो ऑटो इंडिया ने फरवरी 2026 में 25 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 24 कार बिकी थीं। यानी इसे 4% की ग्रोथ मिली। स्टेलेंटिस इंडिया ने फरवरी 2026 में 13 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 60 कार बिकी थीं। यानी इसे 78% की डिग्रोथ मिली।

पोर्श ने फरवरी 2026 में 3 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 2 कार बिकी थीं। यानी इसे 50% की ग्रोथ मिली। रोल्स-रॉयस ने फरवरी 2026 में 3 कार बेंची। जबकि फरवरी 2025 में 1 कार बिकी थीं। यानी इसे 200% की ग्रोथ मिली। JLR ने फरवरी 2026 में 2 कार बेंची। ऑडी ने फरवरी 2025 में 7 कार बेची थीं। इस तरह इन सभी कंपनियों ने फरवरी 2026 में 13,669 यूनिट बेचीं। जबकि फरवरी 2025 में ये आंकड़ा 9,479 यूनिटा का था। यानी इसे 44% की ईयरली ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:साबुन या सर्फ से नहीं, बल्कि इन 2 चीजों से धोएं अपनी गाड़ी; नई जैसी चमकने लगेगी!

कंपनी दे रही ₹1.30 लाख के बेनिफिट
विनफास्ट अपनी पोजिशन को ज्यादा मजूबत करने और देश के ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नया 'वैल्यू एश्योर्ड' प्रोग्राम लेकर आई है। इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि पेट्रोल या डीजल गाड़ी में ट्रेड करने वाले कस्टमर्स को कंपनी VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV पर 1.30 लाख रुपए तक का एक्सचेंज बेनिफिट देगी। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा कंपनी का बायबैक सपोर्ट है, जो प्लान और शर्तों के आधार पर एक्स-शोरूम कीमत के 75% तक की पक्की रीसेल वैल्यू का वादा करता है। विनफास्ट का यह भी कहना है कि दोनों SUV पर 3% 'लॉयल्टी बेनिफिट' भी दिए जाएंगे। कंपनी अपने व्हीकल की कीमतें कम करने वी बजाए इस बात पर ध्यान दे रही है कि ग्राहक अपने ICE व्हीकल को बेचने या अपग्रेड करने पर फोकस करें। यह प्रोग्राम एक फ्लैट डिस्काउंट नहीं है।

ये भी पढ़ें:टाटा पंच EV का BaaS प्रोग्राम सिर्फ बेस वैरिएंट पर मिलेगा, खरीदने से पहले जान लो

विनफास्ट VF6 और VF7 की कीमतें और फीचर्स
विनफास्ट VF6 की एक्स-शोरूम कीमतें 17.29 लाख रुपए से 19.19 लाख रुपए के बीच है। इसमें 59.6kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल होता है। कंपनी के मुताबिक, वैरिएंट के आधार पर इसकी ARAI-रेटेड रेंज 468km तक है। कंपनी का यह भी दावा है कि DC फास्ट चार्जिंग 25 मिनट में 10 से 70% तक हो जाती है। हार्डवेयर की बात करें तो, हायर ट्रिम्स में 204hp और 310Nm तक का आउटपुट मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

