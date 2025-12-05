लॉन्च के 2 महीने में ही इस कंपनी ने टेस्ला, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, वोल्वो, पोर्शे, रोल्स-रॉयस को चटा दी धूल!
देश के अंदर इलेक्ट्रिक कार सेल्स का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि, ये ग्राफ कुछ कंपनियों के लिए बेहतर हो रहा है, तो कई कंपनियों के लिए मुश्किल पैदा हो रही हैं। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स और महिंद्रा लीडिंग पोजीशन पर हैं। जबकि, किआ, बीवाईडी और हुंडई के सेल्स आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। हालांकि, हम यहां जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसने 2 महीने पहले ही भारतीय बाजार में एंट्री की है, लेकिन सेल्स के मामले में BMW, मर्सिडीज-बेंज, टेस्ला, सिट्रोन, वोल्वो, पोर्शे, रोल्स-रॉयस, ऑडी और JLR को पीछे छोड़ दिया है। इसे मंथली आधार पर 120% की ग्रोथ मिली।
|इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेल्स नवंबर 2025
|रैंक
|कंपनी
|अक्टूबर 2025
|नवंबर 2025
|चेंज % MoM
|नवंबर 2024
|चेंज % YoY
|1
|टाटा मोटर्स
|7,118
|6,121
|-14%
|4,447
|38%
|2
|JSW MG मोटर
|4,497
|3,676
|-18%
|3,347
|10%
|3
|महिंद्रा
|3,867
|2,940
|-24%
|583
|404%
|4
|किआ
|655
|463
|-29%
|74
|526%
|5
|BYD
|560
|418
|-25%
|367
|14%
|6
|हुंडई
|437
|372
|-15%
|21
|1671%
|7
|विनफास्ट
|131
|288
|120%
|नया
|-
|8
|BMW
|303
|267
|-12%
|107
|150%
|9
|मर्सिडीज-बेंज
|90
|69
|-23%
|107
|-36%
|10
|टेस्ला
|40
|48
|20%
|नया
|-
|11
|सिट्रोन
|52
|30
|-42%
|82
|-63%
|12
|वोल्वो
|20
|28
|40%
|32
|-13%
|13
|पोर्शे
|13
|4
|-69%
|1
|300%
|14
|रोल्स-रॉयस
|0
|1
|-1%
|1
|0%
|15
|ऑडी
|1
|0
|-100%
|3
|-100%
|16
|JLR
|0
|0
|-
|0
|-
|टोटल
|17,772
|14,739
|-17%
|9,172
|61%
विनफास्ट ने अक्टूबर 2025 में 131 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल बढ़कर 288 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 120% की मंथली ग्रोथ मिली। मर्सिडीज-बेंज ने अक्टूबर 2025 में 90 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 69 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 23% की मंथली डिग्रोथ मिली। टेस्ला ने अक्टूबर 2025 में 40 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल बढ़कर 48 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 20% की मंथली ग्रोथ मिली।
सिट्रोन ने अक्टूबर 2025 में 52 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 30 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 42% की मंथली डिग्रोथ मिली। वोल्वो ने अक्टूबर 2025 में 20 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल बढ़कर 28 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 40% की मंथली ग्रोथ मिली। पोर्शे ने अक्टूबर 2025 में 13 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 4 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 69% की मंथली डिग्रोथ मिली।
रोल्स-रॉयस ने अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 1 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 1% की मंथली डिग्रोथ मिली। ऑडी ने अक्टूबर 2025 में 1 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 0 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 100% की मंथली डिग्रोथ मिली। JLR ने अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल 0 यूनिट रही।
