लॉन्च के 2 महीने में ही इस कंपनी ने टेस्ला, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, वोल्वो, पोर्शे, रोल्स-रॉयस को चटा दी धूल!

Dec 05, 2025 10:00 am IST
देश के अंदर इलेक्ट्रिक कार सेल्स का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि, ये ग्राफ कुछ कंपनियों के लिए बेहतर हो रहा है, तो कई कंपनियों के लिए मुश्किल पैदा हो रही हैं। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स और महिंद्रा लीडिंग पोजीशन पर हैं। जबकि, किआ, बीवाईडी और हुंडई के सेल्स आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। हालांकि, हम यहां जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसने 2 महीने पहले ही भारतीय बाजार में एंट्री की है, लेकिन सेल्स के मामले में BMW, मर्सिडीज-बेंज, टेस्ला, सिट्रोन, वोल्वो, पोर्शे, रोल्स-रॉयस, ऑडी और JLR को पीछे छोड़ दिया है। इसे मंथली आधार पर 120% की ग्रोथ मिली।

इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेल्स नवंबर 2025
रैंककंपनीअक्टूबर 2025नवंबर 2025चेंज % MoMनवंबर 2024चेंज % YoY
1टाटा मोटर्स7,1186,121-14%4,44738%
2JSW MG मोटर4,4973,676-18%3,34710%
3महिंद्रा3,8672,940-24%583404%
4किआ655463-29%74526%
5BYD560418-25%36714%
6हुंडई437372-15%211671%
7विनफास्ट131288120%नया-
8BMW303267-12%107150%
9मर्सिडीज-बेंज9069-23%107-36%
10टेस्ला404820%नया-
11सिट्रोन5230-42%82-63%
12वोल्वो202840%32-13%
13पोर्शे134-69%1300%
14रोल्स-रॉयस01-1%10%
15ऑडी10-100%3-100%
16JLR00-0-
टोटल17,77214,739-17%9,17261%

विनफास्ट ने अक्टूबर 2025 में 131 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल बढ़कर 288 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 120% की मंथली ग्रोथ मिली। मर्सिडीज-बेंज ने अक्टूबर 2025 में 90 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 69 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 23% की मंथली डिग्रोथ मिली। टेस्ला ने अक्टूबर 2025 में 40 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल बढ़कर 48 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 20% की मंथली ग्रोथ मिली।

हाइब्रिड कार बेचने में मारुति छूटी पीछे, इस कंपनी ने 82,848 कार बेच डालीं

सिट्रोन ने अक्टूबर 2025 में 52 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 30 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 42% की मंथली डिग्रोथ मिली। वोल्वो ने अक्टूबर 2025 में 20 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल बढ़कर 28 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 40% की मंथली ग्रोथ मिली। पोर्शे ने अक्टूबर 2025 में 13 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 4 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 69% की मंथली डिग्रोथ मिली।

महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक SUV को कर दिया ₹3.80 लाख सस्ता, कीमत सिर्फ इतनी रह गई

रोल्स-रॉयस ने अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 1 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 1% की मंथली डिग्रोथ मिली। ऑडी ने अक्टूबर 2025 में 1 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल घटकर 0 यूनिट पर पहुंच गई। यानी इसे 100% की मंथली डिग्रोथ मिली। JLR ने अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बेची थीं, जबकि नवंबर 2025 में इसकी सेल 0 यूनिट रही।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
