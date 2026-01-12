टाटा और MG छोड़ इस कंपनी की ई-कारों पर टूटे लोग, 120 दिन में 1,000 से ज्यादा यूनिट सेल; कमाल की रेंज, फीचर्स और डिजाइन

संक्षेप: विनफास्ट (VinFast) की इलेक्ट्रिक कारें इंडियन मार्केट में तहलका मचा रही हैं। भारत में इस कंपनी ने 4 महीने में 1,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट (VinFast) के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी शानदार रही है। कंपनी ने भारत में लॉन्च के महज चार महीनों के भीतर 1,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचकर एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। किसी नए ब्रांड के लिए इतने कम समय में यह उपलब्धि हासिल करना अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। खास बात यह है कि 2026 के पहले कुछ हफ्तों में ही विनफास्ट (VinFast) 200 से ज्यादा EVs बेच चुकी है, जिससे साफ है कि भारतीय ग्राहक इस नए इलेक्ट्रिक ब्रांड को तेजी से अपनाने लगे हैं।

भारत के EV बाजार में विनफास्ट की मजबूत एंट्री

इस उपलब्धि के साथ विनफास्ट (VinFast) अब टाटा (Tata Motors), MG (JSW MG Motor) और महिंद्रा इलेक्ट्रिक (Mahindra Electric) के बाद भारत की चौथी बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनकर उभरी है। 2025 में विनफास्ट ने करीब 830 इलेक्ट्रिक कारें बेची। वहीं, 2026 की शुरुआत में ही कंपनी का कुल आंकड़ा 1,000 यूनिट के पार पहुंच गया। यह दिखाता है कि विनफास्ट (VinFast) की ग्रोथ सिर्फ लॉन्च तक सीमित नहीं है, बल्कि लगातार रफ्तार पकड़ रही है।

भारत में तेजी से बढ़ रहा इलेक्ट्रिक कार बाजार

भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार बीते दो सालों में तेजी से बढ़ा है। 2023 में कुल बिक्री 82,286 यूनिट रही। वहीं, 2025 में कुल बिक्री 1.76 लाख यूनिट तक पहुंच गई, यानि सिर्फ दो सालों में EV कारों की बिक्री दोगुने से भी ज्यादा हो गई है। फिलहाल बाजार कुछ बड़ी कंपनियों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, लेकिन विनफास्ट (VinFast) जैसे नए खिलाड़ी अब इसमें जगह बनाते नजर आ रहे हैं।

सही रणनीति ने दिलाई शुरुआती सफलता

विनफास्ट (VinFast) ने भारत में सितंबर 2025 में अपनी दो इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च की थीं। इसमें कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV विनफास्ट VF6 (VinFast VF6) और मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV विनफास्ट VF7 (VinFast VF7) शामिल है। हालांकि, बिक्री संख्या अभी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कंपनी ने सही समय, सही सेगमेंट और सही कीमत के साथ एंट्री की है।

16 लाख से 25 लाख वाला सेगमेंट बना गेमचेंजर

विनफास्ट (VinFast) की दोनों इलेक्ट्रिक SUVs की कीमत 16 लाख से 25 लाख के बीच रखी गई है। यह सेगमेंट भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है, क्योंकि यह मास मार्केट और प्रीमियम EVs के बीच का संतुलन बनाता है। निजी खरीदारों की बड़ी संख्या इसी रेंज को पसंद करती है। इसमें फीचर्स, रेंज और वैल्यू का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। यही वजह है कि VF6 और VF7 को शुरुआती दौर में अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

तमिलनाडु में विनफास्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट