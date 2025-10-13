इस वियतनामी कंपनी ने रचा इतिहास! ताबड़तोड़ 1 लाख से ज्यादा कारें बेचकर बनाया रिकॉर्ड, 11 महीने से अपने देश की टॉप-सेलिंग

विनफास्ट (VinFast) ने एक बड़ा धमाका किया है। इस कंपनी ने वियतनाम ने 9 महीनों में 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेचकर इतिहास बना दिया है। ये वियतनाम की पहली घरेलू कंपनी बनी, जिसने किसी बाहरी कंपनी से ज्यादा की सेल हासिल की है।

वियतनाम की घरेलू ऑटो कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो अब तक देश में किसी ने नहीं किया था। कंपनी ने साल 2025 के पहले 9 महीनों (जनवरी से सितंबर) के अंदर ही 1,03,884 गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी सिर्फ 9 महीने में 1 लाख से ज्यादा यूनिट की बिक्री हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

विनफास्ट (VinFast) ने लगातार 11 महीनों तक वियतनाम की टॉप-सेलिंग कार ब्रांड की पोजिशन बनाए रखी है और अब वो देश के ऑटो सेक्टर की शान बन गई है, चाहे बात इलेक्ट्रिक कारों की हो या पेट्रोल मॉडल्स की हो।

सितंबर 2025 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस

सिर्फ सितंबर महीने में ही विनफास्ट (VinFast) ने 13,914 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिलीवर कीं। इससे जनवरी से सितंबर तक की कुल बिक्री 1,03,884 यूनिट पहुंच गई, जो वियतनाम के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ऑटो सेल्स है।

कौन-कौन से मॉडल बने सुपरहिट?

विनफास्ट (VinFast) के कई मॉडल्स ने इस रिकॉर्ड में अहम भूमिका निभाई है। इसमें विनफास्ट VF 3 (VinFast VF 3) वियतनाम की ‘नेशनल इलेक्ट्रिक कार’ है, जिसने 9 महीनों में 31,386 यूनिट की बिक्री हासिल की है। इसकी सिर्फ सितंबर 2025 में ही इसकी 2,682 यूनिट है। यह छोटी और सस्ती इलेक्ट्रिक कार वियतनाम के हर घर तक पहुंचने लगी है।

विनफास्ट VF 5– मास मार्केट का हीरो

जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक इसकी 30,956 यूनिट सेल हुईं। वहीं, सितंबर 2025 में इसकी 3,847 यूनिट सेल हुईं। साथ ही इसका Herio Green (फ्लीट वैरिएंट) भी काफी पॉपुलर हुआ, जिसकी बिक्री 8,604 यूनिट्स तक पहुंच गई।

VF 6 और VF 7 में स्टाइल और परफॉर्मेंस का कॉम्बो दिख रहा है। जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक VF 6 की 14,425 यूनिट सेल हुईं। सितंबर 2025 में इसकी 1,933 यूनिट सेल हुईं। वहीं, VF 7 की 5,877 यूनिट सेल हुईं और सितंबर में इसकी 778 यूनिट सेल हुई। लीमो ग्रीन MPV (Limo Green MPV) प्रीमियम राइड की नई पहचान है।

सितंबर में ही 2,120 यूनिट डिलीवर

यह अब वियतनाम की राइड-हेलिंग सर्विसेज के लिए सबसे पॉपुलर MPV बन चुकी है। विनफास्ट (VinFast) की ग्लोबल डिप्टी सीईओ Duong Thi Thu Trang ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों के पीछे हमारे ग्राहकों का भरोसा और समर्थन है। हम उनके आभारी हैं और वियतनाम की ग्रीन मोबिलिटी ट्रांजिशन को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वियतनाम के लिए माइलस्टोन?