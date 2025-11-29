Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Vijay Shekhar Sharma buys Tesla Model Y
Paytm ओनर ने 9 साल पहले बुक की थी कार, लेकिन अब मिली डिलीवरी; कंपनी ने कार का नाम भी बदल दिया

Paytm ओनर ने 9 साल पहले बुक की थी कार, लेकिन अब मिली डिलीवरी; कंपनी ने कार का नाम भी बदल दिया

संक्षेप:

पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने अपने गैराज में एक नई कार की एंट्री हुई है। इस कार का नाम टेस्ला मॉडल Y है। दरअसल, उन्होंने 9 साल पहले भारत में टेस्ला मॉडल 3 बुक की थी, जिसे कंपनी द्वारा लॉन्च टालने के चलते बाद में रद्द करना पड़ा था।

Sat, 29 Nov 2025 11:31 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Tesla Model Yarrow

पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने अपने गैराज में एक नई कार की एंट्री हुई है। इस कार का नाम टेस्ला मॉडल Y है। दरअसल, उन्होंने 9 साल पहले भारत में टेस्ला मॉडल 3 बुक की थी, जिसे कंपनी द्वारा लॉन्च टालने के चलते बाद में रद्द करना पड़ा था। अब सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में वे अपनी नई टेस्ला मॉडल Y की डिलीवरी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस डिलीवरी की फोटोज टेस्ला इंडिया के साथ विजय शेखर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। बता दें कि टेस्ला की भारतीय बाजार में मिलने वाली ये पहली कार भी है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tesla Model Y

Tesla Model Y

₹ 59.89 - 67.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia EV6

Kia EV6

₹ 65.97 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX1

BMW iX1

₹ 66.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

₹ 67.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volvo EX40

Volvo EX40

₹ 56.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

₹ 72.2 - 78.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

यूरो NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली

टेस्ला मॉडल Y को यूरो NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। खास बात ये है कि ये टेस्ट सबसे नए सेफ्टी असेसमेंट के साथ किया गया था। यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि टेस्ला ने हाल ही में इंडियन प्रीमियम EV सेगमेंट में एंट्री की है, जहां सेफ्टी क्रेडेंशियल्स दूसरे फैक्टर्स के साथ एक अहम पॉइंट हैं। हालांकि, यूरो NCAP ने लेफ्ट-हैंड-ड्राइव, डुअल-मोटर AWD कॉन्फिगरेशन को टेस्ट किया। एजेंसी ने साफ किया कि यह रिजल्ट राइट-हैंड-ड्राइव मॉडल Y लॉन्ग रेंज RWD पर भी लागू होता है। परफॉर्मेंस AWD मॉडल भी इसी रेटिंग ब्रैकेट में आता है।

ये भी पढ़ें:कार की चाबी में छिपे होते हैं कई सारे फीचर्स, इन 5 कारों में कर पाएंगे इस्तेमाल

टेस्ला ने मॉडल Y में कई तरह के सेफ्टी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दिए हैं। इस असेसमेंट में 10 एयरबैग, ISOFIX माउंट, प्रीटेंशनर के साथ सीट-बेल्ट रिमाइंडर, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और एक ड्राइवर-अटेंटिवनेस मॉनिटर होने पर जaर दिया गया। कार का स्ट्रक्चर भी एक अहम रोल निभाता है, यूरो NCAP ने बड़े इम्पैक्ट टेस्ट के दौरान स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनाए रखने की इसकी काबिलियत पर कमेंट किया है। भारत में टेस्ला मॉडल Y के स्टैंडर्ड RWD वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 59.9 लाख रुपए और लॉन्ग रेंज वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत कीमत 67.9 लाख रुपए है।

ये भी पढ़ें:होंडा के इन 6 मॉडल से ऐसे रूठे ग्राहक, अक्टूबर में एक भी यूनिट नहीं बिकी

टेस्ला मॉडल Y के फीचर्स
टेस्ला मॉडल Y RWD की रेंज 500 किमी और लॉन्ग रेंज सिंगल चार्ज पर 622 किमी दौड़ती है। इस कार में 15.4 इंच का टचस्क्रीन मिसती है, जिससे गाड़ी का हर फंक्शन कंट्रोल होता है। इसमें पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए 7.2 इंच रियर स्क्रीन मिलती है, जो वीडियो देख सकते हैं या तापमान सेट कर सकते हैं। मॉडल Y में 5 लोगों के बैठने की जगह के साथ 2,130 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। पूरा फोल्ड करने पर इसमें कैंपिंग गियर, सूटकेस, यहां तक कि छोटा फर्नीचर भी फिट हो सकता है। मॉडल Y टेस्ला की सेफेस्ट कारों में से एक है। इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स हैं। इसमें एक्टिव एमरजेंसी ब्रेकिंग और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Paytm paytm ban paytm kyc अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।