22% बढ़ी इस वियतनामी कंपनी के इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, अक्टूबर में 131 ईवी सेल; सितंबर में सिर्फ 6 यूनिट हुई थी सेल

22% बढ़ी इस वियतनामी कंपनी के इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री, अक्टूबर में 131 ईवी सेल; सितंबर में सिर्फ 6 यूनिट हुई थी सेल

संक्षेप: वियतनाम की विनफास्ट (VinFast) ने भारत में एंट्री मार दी है। इस कंपनी ने अक्टूबर 2025 में 131 इलेक्ट्रिक कारें सेल कर नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 10 Nov 2025 05:31 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत का EV बाजार अब सिर्फ घरेलू कंपनियों तक सीमित नहीं रहा। वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी विनफास्ट (VinFast) ने अपने पहले पूरे महीने में ही भारत में 131 गाड़ियां बेच डालीं। यह संख्या छोटी जरूर लग सकती है, लेकिन सितंबर में कंपनी ने सिर्फ 6 यूनिट्स बेची थीं, यानी अक्टूबर में लगभग 22 गुना ज्यादा बिक्री हुई। विनफास्ट (VinFast) ने भारत में दो इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च VF6 और VF7 की हैं। दोनों ही प्रीमियम सेगमेंट की इलेक्ट्रिक SUVs हैं, जिनकी कीमतें 16.49 लाख से शुरू होकर 25.49 लाख तक (एक्स-शोरूम) जाती हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

विनफास्ट VF6 – कॉम्पैक्ट पर पावरफुल SUV

विनफास्ट की पावरफुल कॉम्पैक्ट SUV VF6 मे 59.6kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसमें 468 km (ARAI प्रमाणित) की रेंज मिलती है। ये ईवी सिर्फ 25 मिनट में 10% से 70% तक चार्ज हो जाती है। इसमें अर्थ (Earth), वाइंड (Wind), वाइंड इंफिन्टी (Wind Infinity) वैरिएंट्स मिलते हैं।

VF6 Earth — 130kW पावर, 250Nm टॉर्क, ऑटो एयर-कंडीशनिंग और 12.9-इंच टचस्क्रीन।

VF6 Wind — 150kW पावर, 310Nm टॉर्क, 8-वे इलेक्ट्रिक सीट्स, डुअल-जोन AC, ADAS लेवल-2 और हेड-अप डिस्प्ले।

VF6 Wind Infinity — पैनोरमिक ग्लास रूफ के साथ लग्जरी टच।

कीमत कितनी है?

इसके कीमत की बात करें तो अर्थ (Earth) वैरिएंट की कीमत 16.49 लाख रुपये से शुरू होती है। वहीं, इसके वाइंड (Wind) की कीमत 17.79 लाख रुपये है। इसके अलावा वाइंड इंफिन्टी (Wind Infinity) की कीमत 18.29 लाख रुपये है।

विनफास्ट VF7 मिड-साइज लग्जरी SUV

यह VF6 से बड़ी और ज्यादा प्रीमियम SUV है। इसमें 59.6kWh या 70.8kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसकी रेंज 438 किमी. से 532 किमी. (वैरिएंट के अनुसार) तक जाती है। ये ईवी 0-100 km/h की स्पीड सिर्फ 5.8 सेकंड (AWD वर्जन में) में पकड़ लेती है। इसमें अर्थ (Earth), वाइंड (Wind), वाइंड इंफिन्टी (Wind Infinity), स्काई (Sky), स्काई इंफिन्टी (Sky Infinity) जैसे वैरिएंट मिलते हैं।

VF7 Earth — 130kW पावर, 250Nm टॉर्क, 19-इंच अलॉय व्हील्स और डुअल-जोन AC।

VF7 Wind — 150kW मोटर, 310Nm टॉर्क, ADAS लेवल-2, ड्राइवर मॉनिटरिंग कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स।

VF7 Sky — ड्यूल मोटर AWD, 260kW पावर और 500Nm टॉर्क – परफॉर्मेंस लवर्स के लिए खास!

कीमतें क्या हैं?

इसके अर्थ (Earth) वैरिएंट की कीमत 20.89 लाख रुपये है। वहीं, इसके वाइंड (Wind) वैरिएंट की कीमत 23.49 लाख रुपये है। इसके अलावा वाइंड इंफिन्टी (Wind Infinity) की कीमत 23.99 लाख रुपये है। इसके स्काई (Sky) की कीमत 24.99 लाख और स्काई इंफिन्टी (Sky Infinity) की कीमत 25.49 लाख रुपये है।

देशभर में विनफास्ट (VinFast) की मौजूदगी

विनफास्ट (VinFast) ने अभी तक 24 डीलरशिप शुरू की हैं। कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में डीलरशिप ओपेन किए हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि 2025 के अंत तक 35 डीलरशिप्स पूरे भारत में चालू कर दें।

विनफास्ट (VinFast) की खासियत

विनफास्ट (VinFast) में फास्ट चार्जिंग (10% – 70% सिर्फ 25–28 मिनट में), ADAS लेवल-2 ड्राइविंग असिस्टेंस, वायरलेस एंड्रॉएड ऑटो (Android Auto) और एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay), पैनोरमिक रूफ, प्रीमियम वीगन लेदर एंड डिजिटल क्लस्टर, 7 एयरबैग्स, 360° कैमरा और सभी वैरिएंट्स में डिस्क ब्रेक्स मिलती है।

भारत में नई इलेक्ट्रिक जंग की शुरुआत

विनफास्ट (VinFast) की एंट्री से अब भारत के EV मार्केट में हुंडई कोना (Hyundai Kona), MG ZS EV, टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) और BYD Atto 3 जैसी कंपनियों को कड़ी चुनौती मिलेगी। कंपनी की आक्रामक प्राइसिंग और लग्जरी फीचर्स देखकर लगता है कि आने वाले महीनों में विनफास्ट (VinFast) का नाम EV सेगमेंट में तेजी से उभरेगा।

विनफास्ट (VinFast) का मकसद ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल एक्सपैंशन है। अगर कंपनी अपनी सर्विस नेटवर्क और ब्रांड भरोसे पर काम करती रही, तो जल्द ही भारतीय सड़कों पर वियतनाम की ये इलेक्ट्रिक क्रांति दौड़ती नजर आएगी।

