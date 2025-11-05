आ गई हीरो की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, बुकिंग भी हुई शुरू; जल्द शुरू होगी डिलीवरी
संक्षेप: हीरो की इलेक्ट्रिक सब्सिडियरी विडा ने EICMA 2025 में कई कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट पेश किए हैं। साथ ही, यूरोपियन मार्केट के लिए VX2 मोटरसाइकिल भी लॉन्च कर दी है। इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
हीरो की इलेक्ट्रिक सब्सिडियरी विडा ने EICMA 2025 में कई कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट पेश किए हैं। साथ ही, यूरोपियन मार्केट के लिए VX2 मोटरसाइकिल भी लॉन्च कर दी है। इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। विडा यूबेक्स कॉन्सेप्ट, जो "Ubex" शब्द पर आधारित है, जिसका मतलब अर्बन एक्सप्लोरेशन होता है। अपने नाम के मुताबिक, यूबेक्स एक सिटी-फोकस्ड EV है जो सुपरमोटो-स्टाइल मोटरसाइकिलों से इंस्पिरेशन लेती है। विडा Ubex के राइड कम्फर्ट पर जोर देती है, जो इसके सुपरमोटो क्रेडेंशियल्स को मजबूत करता है।
इसके बाद है विडा VXZ, जिसे जीरो मोटरसाइकिल्स के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। हालांकि, इस पार्टनरशिप के अलावा, कंपनी ने ज्यादातर डिटेल्स छिपाकर रखी हैं। विडा ने Dirt.E K3 भी पेश की, जो बच्चों की इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक है और पहले के एक्रो कॉन्सेप्ट से ली गई है। 4 से 10 साल के राइडर्स के लिए डिजाइन की गई इस बाइक में एडजस्टेबल व्हीलबेस और राइडर ट्रायंगल है और यह जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। इसके साथ ही, ब्रांड ने Dirt.E MX7 भी दिखाया, जो एक फुल-साइज डर्ट बाइक है जो हल्के कार्बन-फाइबर फ्रेम पर बनी है।
अपनी टू-व्हीलर लाइन-अप के अलावा, हीरो ने विडा नोवस सब-ब्रांड के तहत फ्यूचर के मोबिलिटी कॉन्सेप्ट का एक दिलचस्प सेट भी पेश किया। इसमें सबसे आगे Nex 1 है, एक स्मार्ट बैकपैक जो एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल जाता है। फिर है Nex 2, एक तीन-पहियों वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो एक ट्राइक की स्टेबिलिटी को एक अर्बन कम्यूटर की एजिलिटी के साथ मिलाता है। ये एक छोटे, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पियाजियो MP3 जैसा दिखता है। इस तिकड़ी में तीसरा Nex 3 है। एक छोटी इलेक्ट्रिक सिटी कार जो दो पहियों से आगे हीरो की महत्वाकांक्षाओं की ओर इशारा करती है।
