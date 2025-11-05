Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Vida Ubex and VXZ unveiled at EICMA 2025
आ गई हीरो की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, बुकिंग भी हुई शुरू; जल्द शुरू होगी डिलीवरी

आ गई हीरो की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, बुकिंग भी हुई शुरू; जल्द शुरू होगी डिलीवरी

संक्षेप: हीरो की इलेक्ट्रिक सब्सिडियरी विडा ने EICMA 2025 में कई कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट पेश किए हैं। साथ ही, यूरोपियन मार्केट के लिए VX2 मोटरसाइकिल भी लॉन्च कर दी है। इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

Wed, 5 Nov 2025 07:41 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हीरो की इलेक्ट्रिक सब्सिडियरी विडा ने EICMA 2025 में कई कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट पेश किए हैं। साथ ही, यूरोपियन मार्केट के लिए VX2 मोटरसाइकिल भी लॉन्च कर दी है। इसकी प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। विडा यूबेक्स कॉन्सेप्ट, जो "Ubex" शब्द पर आधारित है, जिसका मतलब अर्बन एक्सप्लोरेशन होता है। अपने नाम के मुताबिक, यूबेक्स एक सिटी-फोकस्ड EV है जो सुपरमोटो-स्टाइल मोटरसाइकिलों से इंस्पिरेशन लेती है। विडा Ubex के राइड कम्फर्ट पर जोर देती है, जो इसके सुपरमोटो क्रेडेंशियल्स को मजबूत करता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda NX200
Honda NX200
₹ 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ampere Nexus
Ampere Nexus
₹ 1.2 - 1.3 लाख
अभी ऑफर पाएं
Matter Aera
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350RS
Honda CB350RS
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं

इसके बाद है विडा VXZ, जिसे जीरो मोटरसाइकिल्स के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। हालांकि, इस पार्टनरशिप के अलावा, कंपनी ने ज्यादातर डिटेल्स छिपाकर रखी हैं। विडा ने Dirt.E K3 भी पेश की, जो बच्चों की इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक है और पहले के एक्रो कॉन्सेप्ट से ली गई है। 4 से 10 साल के राइडर्स के लिए डिजाइन की गई इस बाइक में एडजस्टेबल व्हीलबेस और राइडर ट्रायंगल है और यह जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। इसके साथ ही, ब्रांड ने Dirt.E MX7 भी दिखाया, जो एक फुल-साइज डर्ट बाइक है जो हल्के कार्बन-फाइबर फ्रेम पर बनी है।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड हिमालयन को टक्कर देने आ गई ये नई मोटरसाइकिल, जानिए डिटेल

अपनी टू-व्हीलर लाइन-अप के अलावा, हीरो ने विडा नोवस सब-ब्रांड के तहत फ्यूचर के मोबिलिटी कॉन्सेप्ट का एक दिलचस्प सेट भी पेश किया। इसमें सबसे आगे Nex 1 है, एक स्मार्ट बैकपैक जो एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में बदल जाता है। फिर है Nex 2, एक तीन-पहियों वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो एक ट्राइक की स्टेबिलिटी को एक अर्बन कम्यूटर की एजिलिटी के साथ मिलाता है। ये एक छोटे, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पियाजियो MP3 जैसा दिखता है। इस तिकड़ी में तीसरा Nex 3 है। एक छोटी इलेक्ट्रिक सिटी कार जो दो पहियों से आगे हीरो की महत्वाकांक्षाओं की ओर इशारा करती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hero Motocorp bikes Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।