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IPL में इस टीम के हर 6 पर एक फास्ट चार्जर लगाएगी ये कंपनी, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया

Mar 28, 2026 03:41 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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हीरो मोटोकॉर्प अपने ग्राहकों के लिए IPL 2026 सीजन को यादगार बनाना चाहती है। दरअसल, पहले जहां कंपनी ने विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन (Knight Edition) इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया है। तो अब उसने चार्जर पॉइंट लगाने का एलान किया है। दरअसल, कंपनी KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की स्पॉन्सर है।

IPL में इस टीम के हर 6 पर एक फास्ट चार्जर लगाएगी ये कंपनी, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया

हीरो मोटोकॉर्प अपने ग्राहकों के लिए IPL 2026 सीजन को यादगार बनाना चाहती है। दरअसल, पहले जहां कंपनी ने विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन (Knight Edition) इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया है। तो अब उसने चार्जर पॉइंट लगाने का एलान किया है। दरअसल, कंपनी KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की स्पॉन्सर है। अब कंपनी ने '6 फॉर 6' नाम की पहल शुरू की है। कंपनी का कहना है कि टीम हर छक्के पर वो एक फास्ट चार्जर इन्स्टॉल करेगी। कंपनी क्रिकेट के मैदान पर लगने वाले हर छक्के को घरेलू जीरो-एमिशन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक जरिया बनाती है। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज होने के बजाय, मैच की परफॉर्मेंस को सीधे तौर पर रियल वर्ल्ड के डेवलपमेंट से जोड़ता है।

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कंपनी की शानदार पहल की बात करें तो जब भी कोई KKR बैटर बाउंड्री पार करके छक्का मारेगा, तो विडा अपने बढ़ते नेटवर्क में एक 6 kW का फास्ट चार्जर जोड़ेगा। यह पहल हर बड़े शॉट को मायने वाला बनाती है, क्योंकि यह देश के EV ईकोसिस्टम में एक मापने लायक तरीके से योगदान देती है। यह ऐसे समय में आई है जब पूरे देश में EV अपनाने में चार्जिंग की सुविधा एक अहम फैक्टर बनी हुई है। मान लिया जाए की KKR एक मैच में 10 छक्के लगाती है, तब कंपनी 10 फास्ट चार्जर इन्स्टॉल करेगी।

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कंपनी का फास्ट चार्जर, कम्पैटिबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को लगभग एक घंटे में 0 से 80% तक चार्ज कर सकते हैं। अर्बन सेंटर के अलावा, लंबी यात्राओं के दौरान ‘रेंज एंग्जायटी’ (बैटरी खत्म होने की चिंता) को कम करने में मदद के लिए कई यूनिट्स अहम यात्रा मार्गों पर भी लगाए गए हैं। यह ब्रांड हटाने लायक बैटरी के समाधान भी देता रहता है, जिससे यूजर्स को घर पर एक स्टैंडर्ड सॉकेट का इस्तेमाल करके चार्ज करने की सुविधा मिलती है।

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विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन की खास बातें

हीरो विडा ऑफिशियल पार्टनर होने के नाते यह स्पेशल एडिशन मॉडल टीम की विरासत और जबरदस्त फैन फॉलोइंग को डेडिकेटड है। इस VX2 प्लस लिमिटेड एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 1.16 लाख रुपए है। इस 'Limited Edition' का बैज और LED हेडलाइट्स और DRLs के ठीक ऊपर, सामने की तरफ लगा Kolkata Knight Riders का लोगो शामिल है। स्कूटर में टीम की जर्सी से इंस्पायर्ड नए गोल्ड-थीम वाले डेकल्स भी हैं, जो आगे और पीछे, दोनों हिस्सों पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा, सीट के नीचे के हिस्से के किनारों पर बैंगनी कलर के एक्सेंट दिए गए हैं, जो स्कूटर के पर्ल ब्लैक पेंट स्कीम के साथ खूब जंचते हैं।

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परफॉर्मेंस की बात करें तो, कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 142Km और इसकी टॉप स्पीड 80 km/h है। स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी सिस्टम है, और इसे सिर्फ़ 62 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड AC चार्जर से इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 4 घंटे 13 मिनट लगते हैं। फीचर्स की खास बातों में 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले शामिल है, जिसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, गाड़ी की रिमोट स्टेटस जानकारी, रियल-टाइम ट्रिप एनालिसिस, जियो-फेंसिंग, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, SOS अलर्ट, और कॉल, SMS और म्यूजिक कंट्रोल की सुविधा मिलती है। इनमें से ज्यादातर फीचर्स ऑप्शनल Edge Pack के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

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अन्य खास फीचर्स में रिवर्स मोड, आगे के पहिए में डिस्क ब्रेक, सीट के नीचे 27.2-लीटर का स्टोरेज, छोटी-मोटी जरूरी चीजें रखने के लिए आगे की तरफ एक और स्टोरेज (फ्रंक), 851 mm की चौड़ी और आरामदायक सीट, और यूजर को बेहतरीन अनुभव देने के लिए My Vida ऐप कनेक्टिविटी शामिल हैं। IPL 2026 नजदीक होने के कारण, KKR-थीम वाला यह खास विडा VX2 प्लस, EV खरीदने वालों और क्रिकेट फैन्स, दोनों को अपनी तरफ खींच सकता है। विडा VX2 प्लर EV को खास तौर पर बनाया गया है, क्योंकि हीरो विडा, तीन बार IPL जीतने वाली फ्रैंचाइजी का ऑफ़िशियल टाइटल पार्टनर है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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