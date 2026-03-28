IPL में इस टीम के हर 6 पर एक फास्ट चार्जर लगाएगी ये कंपनी, नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया

हीरो मोटोकॉर्प अपने ग्राहकों के लिए IPL 2026 सीजन को यादगार बनाना चाहती है। दरअसल, पहले जहां कंपनी ने विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन (Knight Edition) इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया है। तो अब उसने चार्जर पॉइंट लगाने का एलान किया है। दरअसल, कंपनी KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की स्पॉन्सर है।

हीरो मोटोकॉर्प अपने ग्राहकों के लिए IPL 2026 सीजन को यादगार बनाना चाहती है। दरअसल, पहले जहां कंपनी ने विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन (Knight Edition) इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया है। तो अब उसने चार्जर पॉइंट लगाने का एलान किया है। दरअसल, कंपनी KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की स्पॉन्सर है। अब कंपनी ने '6 फॉर 6' नाम की पहल शुरू की है। कंपनी का कहना है कि टीम हर छक्के पर वो एक फास्ट चार्जर इन्स्टॉल करेगी। कंपनी क्रिकेट के मैदान पर लगने वाले हर छक्के को घरेलू जीरो-एमिशन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एक जरिया बनाती है। यह कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज होने के बजाय, मैच की परफॉर्मेंस को सीधे तौर पर रियल वर्ल्ड के डेवलपमेंट से जोड़ता है।

कंपनी की शानदार पहल की बात करें तो जब भी कोई KKR बैटर बाउंड्री पार करके छक्का मारेगा, तो विडा अपने बढ़ते नेटवर्क में एक 6 kW का फास्ट चार्जर जोड़ेगा। यह पहल हर बड़े शॉट को मायने वाला बनाती है, क्योंकि यह देश के EV ईकोसिस्टम में एक मापने लायक तरीके से योगदान देती है। यह ऐसे समय में आई है जब पूरे देश में EV अपनाने में चार्जिंग की सुविधा एक अहम फैक्टर बनी हुई है। मान लिया जाए की KKR एक मैच में 10 छक्के लगाती है, तब कंपनी 10 फास्ट चार्जर इन्स्टॉल करेगी।

कंपनी का फास्ट चार्जर, कम्पैटिबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को लगभग एक घंटे में 0 से 80% तक चार्ज कर सकते हैं। अर्बन सेंटर के अलावा, लंबी यात्राओं के दौरान ‘रेंज एंग्जायटी’ (बैटरी खत्म होने की चिंता) को कम करने में मदद के लिए कई यूनिट्स अहम यात्रा मार्गों पर भी लगाए गए हैं। यह ब्रांड हटाने लायक बैटरी के समाधान भी देता रहता है, जिससे यूजर्स को घर पर एक स्टैंडर्ड सॉकेट का इस्तेमाल करके चार्ज करने की सुविधा मिलती है।

विडा VX2 प्लस के नाइट एडिशन की खास बातें हीरो विडा ऑफिशियल पार्टनर होने के नाते यह स्पेशल एडिशन मॉडल टीम की विरासत और जबरदस्त फैन फॉलोइंग को डेडिकेटड है। इस VX2 प्लस लिमिटेड एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 1.16 लाख रुपए है। इस 'Limited Edition' का बैज और LED हेडलाइट्स और DRLs के ठीक ऊपर, सामने की तरफ लगा Kolkata Knight Riders का लोगो शामिल है। स्कूटर में टीम की जर्सी से इंस्पायर्ड नए गोल्ड-थीम वाले डेकल्स भी हैं, जो आगे और पीछे, दोनों हिस्सों पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा, सीट के नीचे के हिस्से के किनारों पर बैंगनी कलर के एक्सेंट दिए गए हैं, जो स्कूटर के पर्ल ब्लैक पेंट स्कीम के साथ खूब जंचते हैं।

परफॉर्मेंस की बात करें तो, कंपनी का दावा है कि इसकी IDC रेंज 142Km और इसकी टॉप स्पीड 80 km/h है। स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी सिस्टम है, और इसे सिर्फ़ 62 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। स्टैंडर्ड AC चार्जर से इसे पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 4 घंटे 13 मिनट लगते हैं। फीचर्स की खास बातों में 4.2-इंच का TFT डिस्प्ले शामिल है, जिसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जैसे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, गाड़ी की रिमोट स्टेटस जानकारी, रियल-टाइम ट्रिप एनालिसिस, जियो-फेंसिंग, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, SOS अलर्ट, और कॉल, SMS और म्यूजिक कंट्रोल की सुविधा मिलती है। इनमें से ज्यादातर फीचर्स ऑप्शनल Edge Pack के जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।