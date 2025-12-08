हीरो के इस ई-स्कूटर पर टूट पड़े लोग, साल बीतने से पहले 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल; कीमत मात्र ₹44,990 से शुरू

संक्षेप: हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के इलेक्ट्रिक ब्रांड विडा (Vida) के ई-स्कूटरों को दबाकर खरीद रहे हैं। ये साल बीतने से पहले विडा के 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल हो गई है। इसकी कीमत मात्र 44,990 से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 08, 2025 11:01 pm IST

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की इलेक्ट्रिक ब्रांड विडा (Vida) ने आखिरकार वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका इंतजार कंपनी तीन साल से कर रही थी। साल 2025 में विडा (Vida) ई-स्कूटर की बिक्री ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जो पहली बार एक कैलेंडर ईयर में 1,00,000 यूनिट्स की बिक्री पार कर गया। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कुल 1,00,383 विडा ई-स्कूटर ग्राहकों को डिलीवर किए गए। इसके साथ ही अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुई विडा (Vida) ब्रांड की कुल बिक्री 1.50 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कैसे बढ़ी विडा की बिक्री?

विडा (Vida) के बिक्री की शुरुआत 2025 में साधारण थी। जनवरी में इसकी सिर्फ 1,626 यूनिट बिकी थी, लेकिन मार्च से जून तक लगातार 6,000+ यूनिट्स हर महीने बिकीं। जुलाई 2025 में पहली बार 10,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार (10,548 यूनिट्स) हुआ। इसके बाद लगातार 5 महीने तक विडा (Vida) 10,000+ क्लब में बनी रही।

महीना (CY2025) बिक्री यूनिट जनवरी 1,626 फरवरी 2,696 मार्च 8,039 अप्रैल 6,150 मई 7,191 जून 7,702 जुलाई 10,548 अगस्त 13,380 सितंबर 12,830 अक्टूबर 16,017 नवंबर 12,220 दिसंबर (1-5 केवल) 1,984 टोटल 1,00,383

अक्टूबर 2025 में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री

विडा (Vida) ने अक्टूबर में 16,017 यूनिट्स की रिकॉर्डतोड़ बिक्री हुई, जो ब्रांड के इतिहास में सबसे ज्यादा है। मार्केट रैंकिंग में भी विडा (Vida) ने धूम मचा दी है। हीरो विडा (Hero Vida) की बढ़ती बिक्री ने मार्केट रैंकिंग में भी धमाका किया। इसने जनवरी 2025 में 7वां स्थान और फरवरी 2025 में 6वां स्थान हासिल किया। मार्च 2025 से अक्टूबर तक इसने 5वां स्थान हासिल किया। वहीं, नवंबर 2025 में ओला (Ola Electric) को पीछे छोड़कर चौथी पोजिशन हासिल की। विडा (Vida) अब भारत के EV बाजार में तेजी से टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में पहुंच रही है।

कंपनी की किस्मत बदलने वाला मॉडल

विडा (Vida) की सेल्स में बूस्ट का सबसे बड़ा श्रेय जाता है नए VX2 मॉडल को, जिसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। यह मॉडल परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है और Vida की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही है।

VX2 क्यों है विडा की गेम-चेंजर?

VX2 ईवी रेगुलर स्कूटर जैसे फैमिली-फ्रेंडली डिजाइन के साथ आती है। इसका डिजाइन भारतीय परिवारों की पसंद के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके BaaS मॉडल ने कीमत को बेहद आकर्षक बना दिया है। बैटरी ऐज ए सर्विस (Battery-as-a-Service-BaaS) के जरिए स्कूटर की कीमत काफी कम हो जाती है। ग्राहक बैटरी को अलग से सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। इससे VX2 भारत के सबसे किफायती और आसान-खरीद इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक बन गया है।

विडा (Vida) का मार्केट शेयर भी बढ़ा