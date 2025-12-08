Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
Vida scooter sales cross 1 lakh units for the first time in a year, check all details
हीरो के इस ई-स्कूटर पर टूट पड़े लोग, साल बीतने से पहले 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल; कीमत मात्र ₹44,990 से शुरू

संक्षेप:

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के इलेक्ट्रिक ब्रांड विडा (Vida) के ई-स्कूटरों को दबाकर खरीद रहे हैं। ये साल बीतने से पहले विडा के 1 लाख से ज्यादा यूनिट सेल हो गई है। इसकी कीमत मात्र 44,990 से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 08, 2025 11:01 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ये भी पढ़ें:
कैसे बढ़ी विडा की बिक्री?

विडा (Vida) के बिक्री की शुरुआत 2025 में साधारण थी। जनवरी में इसकी सिर्फ 1,626 यूनिट बिकी थी, लेकिन मार्च से जून तक लगातार 6,000+ यूनिट्स हर महीने बिकीं। जुलाई 2025 में पहली बार 10,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार (10,548 यूनिट्स) हुआ। इसके बाद लगातार 5 महीने तक विडा (Vida) 10,000+ क्लब में बनी रही।

महीना (CY2025)बिक्री यूनिट
जनवरी1,626
फरवरी2,696
मार्च8,039
अप्रैल6,150
मई7,191
जून7,702
जुलाई10,548
अगस्त13,380
सितंबर12,830
अक्टूबर16,017
नवंबर12,220
दिसंबर (1-5 केवल)1,984
टोटल1,00,383
अक्टूबर 2025 में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री

विडा (Vida) ने अक्टूबर में 16,017 यूनिट्स की रिकॉर्डतोड़ बिक्री हुई, जो ब्रांड के इतिहास में सबसे ज्यादा है। मार्केट रैंकिंग में भी विडा (Vida) ने धूम मचा दी है। हीरो विडा (Hero Vida) की बढ़ती बिक्री ने मार्केट रैंकिंग में भी धमाका किया। इसने जनवरी 2025 में 7वां स्थान और फरवरी 2025 में 6वां स्थान हासिल किया। मार्च 2025 से अक्टूबर तक इसने 5वां स्थान हासिल किया। वहीं, नवंबर 2025 में ओला (Ola Electric) को पीछे छोड़कर चौथी पोजिशन हासिल की। विडा (Vida) अब भारत के EV बाजार में तेजी से टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में पहुंच रही है।

कंपनी की किस्मत बदलने वाला मॉडल

विडा (Vida) की सेल्स में बूस्ट का सबसे बड़ा श्रेय जाता है नए VX2 मॉडल को, जिसे जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। यह मॉडल परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है और Vida की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही है।

VX2 क्यों है विडा की गेम-चेंजर?

VX2 ईवी रेगुलर स्कूटर जैसे फैमिली-फ्रेंडली डिजाइन के साथ आती है। इसका डिजाइन भारतीय परिवारों की पसंद के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके BaaS मॉडल ने कीमत को बेहद आकर्षक बना दिया है। बैटरी ऐज ए सर्विस (Battery-as-a-Service-BaaS) के जरिए स्कूटर की कीमत काफी कम हो जाती है। ग्राहक बैटरी को अलग से सब्सक्रिप्शन में ले सकते हैं। इससे VX2 भारत के सबसे किफायती और आसान-खरीद इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक बन गया है।

विडा (Vida) का मार्केट शेयर भी बढ़ा

साल 2025 में विडा (Vida) का मार्केट शेयर बढ़कर 8% हो गया है, जो इलेक्ट्रिक दोपहिया सेक्टर में एक मजबूत पकड़ का संकेत देता है। हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) की विडा (Vida) अब तेज गति से सफलता की ओर बढ़ रही है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

