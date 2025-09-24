हीरो ने खत्म की ग्राहकों की टेंशन, अब ई-स्कूटर्स पर मिलेगी 5 साल की वारंटी; 11 जरूरी कम्पोनेंट रहेंगे शामिल
इस नई योजना के तहत, विडा स्कूटर्स पर 5 साल या 75,000 किमी की वारंटी लागू होती है, जिसमें 11 प्रमुख कम्पोनेंट शामिल हैं। बैटरी को 5 साल या 60,000 किमी का कवरेज मिलता है, जिससे ओनर्स को खराब होने और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट से सुरक्षा मिलती है।
हीरो मोटोकॉर्प की कंपनी विडा (VIDA) ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक खास ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के चलते कंपनी बिक्री बढ़ाने के बाद ग्राहकों के भरोसे को अपने लिए मजबूत करना चाहती है। दरअसल, कंपनी ने ग्राहकों का विश्वास मजबूत करने के लिए ओनरशिप सर्विस का एक नया सेट लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में एक्सटेंडेड वारंटी कवरेज, एश्योर्ड बायबैक, रोडसाइड असिस्टेंस और कनेक्टेड सर्विस सब्सक्रिप्शन शामिल है।
इस नई योजना के तहत, विडा स्कूटर्स पर 5 साल या 75,000 किमी की वारंटी लागू होती है, जिसमें 11 प्रमुख कम्पोनेंट शामिल हैं। बैटरी को 5 साल या 60,000 किमी का कवरेज मिलता है, जिससे ओनर्स को खराब होने और अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट से सुरक्षा मिलती है। एक सुनिश्चित बायबैक योजना के माध्यम से रीसेल वैल्यू में भी वृद्धि की गई है। 3 साल बाद, ग्राहक अपना स्कूटर वापस कर सकते हैं और उसकी प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत का 67.5% तक प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था से मॉडल अपग्रेड करना या बदलना आसान हो जाता है।
विडा ने विडा ऐज नामक एक सब्सक्रिप्शन पैकेज भी शुरू किया है। इसमें 3,600 से ज्यादा पब्लिक चार्जरों के नेटवर्क के जरिए अनलिमिटेड फास्ट चार्जिंग एक्सेस के साथ-साथ मोबाइल ऐप पर 40 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं। इस ऐप से राइडर्स अपने स्कूटर की बैटरी की स्थिति देख सकते हैं, अपनी राइड्स को ट्रैक कर सकते हैं, चार्जिंग स्टेशन आसानी से ढूंढ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ओवर-द-एयर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।
24/7 रोडसाइड असिस्टेंस सेटअप के जरिए और भी असिस्ट उपलब्ध है। इसमें ब्रेकडाउन, फ्लैट टायर और यहां तक कि टोइंग की सुविधा भी शामिल है। फेस्टिव के मौसम को ध्यान में रखते हुए विडा के डीलरशिप और डिजिटल चैनलों पर सभी सर्विस उपलब्ध हैं। बता दें कि भारतीय बाजार में विडा का सीधा मुकाबला ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस आईक्यूब, एथर एनर्जी के मॉडल से होता है।
