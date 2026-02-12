नए अवतार में आया नया धांसू स्कूटर, 1946 में हुआ था इसका पेटेंट; कीमत ₹1.34 लाख; कई शानदार फीचर्स से लैस
वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत ₹1.34 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इटैलियन ब्रांड वेस्पा (Vespa) ने भारत में अपने खास एडिशन स्कूटर वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत ₹1.34 लाख (एक्स-शोरूम, महाराष्ट्र) रखी गई है। ये कोई आम स्कूटर नहीं, बल्कि वेस्पा (Vespa) की विरासत को सलाम करता एक स्पेशल एडिशन मॉडल है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Vespa 125
₹ 1.33 - 1.92 लाख
Ola Electric S1 Pro Sport
₹ 1.5 - 1.65 लाख
Vespa S 125
₹ 1.36 - 1.96 लाख
Vespa VXL 125
₹ 1.31 - 1.33 लाख
Aprilia SXR 125
₹ 1.33 लाख
Vespa SXL 150
₹ 1.49 - 1.54 लाख
क्यों खास है ऑफिसीना 8?
ऑफिसीना 8 (Officina 8) नाम सीधे वेस्पा (Vespa) के जन्मस्थान से जुड़ा है। साल 1944 में इटली के पोटेंडेरा (Pontedera) स्थित पियागियो (Piaggio) प्लांट में एक खास एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप बनाई गई थी। वहीं, इंजीनियरों और डिजाइन ने पहली वेस्पा (Vespa) का प्रोटोटाइप तैयार किया था। 1946 में वेस्पा का पेटेंट हुआ था। अब उसी विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए यह खास एडिशन लॉन्च किया गया है।
एक्सक्लूसिव कलर और डिजाइन
वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) को मैट मेटैलिक ब्लू (Blue Officina 8) फिनिश मिलता है। इसमें मेटैलिक रिवेट्स, ब्रास और एल्यूमीनियम टोन एक्सेंट थीम से मैच करता रिब्ड सीट डिजाइन दिया गया है। इसका इंडस्ट्रियल लुक इसे भीड़ से बिल्कुल अलग बनाता है। वेस्पा (Vespa) की सिग्नेचर राउंड हेडलैंप और क्लासिक बॉडी लाइन्स इसकी पहचान को और मजबूत करती हैं।
125cc और 150cc दोनों विकल्प
वेस्पा इंडिया (Vespa India) की तरह ऑफिसीना 8 (Officina 8) भी दो इंजन ऑप्शन में उपलब्ध होगी। इसमें 125cc वर्जन और 150cc वर्जन मिलता है, यानी आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं।
खरीदारों को मिलेगा खास सरप्राइज
वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) खरीदने पर आपको कलर-मैचिंग हाफ-फेस हेलमेट, एक वेलकम किट मिलेगा, जिसमें ऑफिसीना 8 (Officina 8) की हिस्ट्री बताने वाली किताब है। इसमें ऑप्शनल कलर-मैचिंग टॉप बॉक्स मिलेगा। वहीं, स्पेशल स्पेशल ऑफिसीना 8 (Officina 8) अपैरल लाइन। यह पैकेज इसे सिर्फ एक स्कूटर नहीं, बल्कि एक कलेक्टर्स एडिशन बना देता है।
कहां मिलेगी?
वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) भारत में चुनिंदा वेस्पा (Vespa) डीलरशिप पर उपलब्ध होगी। अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं, जो सिर्फ सफर का साधन नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट हो, तो वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) आपके लिए है। ₹1.34 लाख की कीमत पर यह स्कूटर आपको क्लासिक डिजाइन, ऐतिहासिक विरासत और एक्सक्लूसिव फील देता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।