Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

नए अवतार में आया नया धांसू स्कूटर, 1946 में हुआ था इसका पेटेंट; कीमत ₹1.34 लाख; कई शानदार फीचर्स से लैस

Feb 12, 2026 11:16 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत ₹1.34 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नए अवतार में आया नया धांसू स्कूटर, 1946 में हुआ था इसका पेटेंट; कीमत ₹1.34 लाख; कई शानदार फीचर्स से लैस

इटैलियन ब्रांड वेस्पा (Vespa) ने भारत में अपने खास एडिशन स्कूटर वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत ₹1.34 लाख (एक्स-शोरूम, महाराष्ट्र) रखी गई है। ये कोई आम स्कूटर नहीं, बल्कि वेस्पा (Vespa) की विरासत को सलाम करता एक स्पेशल एडिशन मॉडल है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की इन 5 कारों की बिक्री सबसे कम, माइलेज 35Km तक और कीमत ₹3.70 लाख से शुरू

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Vespa 125

Vespa 125

₹ 1.33 - 1.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Ola Electric S1 Pro Sport

Ola Electric S1 Pro Sport

₹ 1.5 - 1.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Vespa S 125

Vespa S 125

₹ 1.36 - 1.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Vespa VXL 125

Vespa VXL 125

₹ 1.31 - 1.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SXR 125

Aprilia SXR 125

₹ 1.33 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Vespa SXL 150

Vespa SXL 150

₹ 1.49 - 1.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

क्यों खास है ऑफिसीना 8?

ऑफिसीना 8 (Officina 8) नाम सीधे वेस्पा (Vespa) के जन्मस्थान से जुड़ा है। साल 1944 में इटली के पोटेंडेरा (Pontedera) स्थित पियागियो (Piaggio) प्लांट में एक खास एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप बनाई गई थी। वहीं, इंजीनियरों और डिजाइन ने पहली वेस्पा (Vespa) का प्रोटोटाइप तैयार किया था। 1946 में वेस्पा का पेटेंट हुआ था। अब उसी विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए यह खास एडिशन लॉन्च किया गया है।

एक्सक्लूसिव कलर और डिजाइन

वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) को मैट मेटैलिक ब्लू (Blue Officina 8) फिनिश मिलता है। इसमें मेटैलिक रिवेट्स, ब्रास और एल्यूमीनियम टोन एक्सेंट थीम से मैच करता रिब्ड सीट डिजाइन दिया गया है। इसका इंडस्ट्रियल लुक इसे भीड़ से बिल्कुल अलग बनाता है। वेस्पा (Vespa) की सिग्नेचर राउंड हेडलैंप और क्लासिक बॉडी लाइन्स इसकी पहचान को और मजबूत करती हैं।

125cc और 150cc दोनों विकल्प

वेस्पा इंडिया (Vespa India) की तरह ऑफिसीना 8 (Officina 8) भी दो इंजन ऑप्शन में उपलब्ध होगी। इसमें 125cc वर्जन और 150cc वर्जन मिलता है, यानी आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं।

खरीदारों को मिलेगा खास सरप्राइज

वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) खरीदने पर आपको कलर-मैचिंग हाफ-फेस हेलमेट, एक वेलकम किट मिलेगा, जिसमें ऑफिसीना 8 (Officina 8) की हिस्ट्री बताने वाली किताब है। इसमें ऑप्शनल कलर-मैचिंग टॉप बॉक्स मिलेगा। वहीं, स्पेशल स्पेशल ऑफिसीना 8 (Officina 8) अपैरल लाइन। यह पैकेज इसे सिर्फ एक स्कूटर नहीं, बल्कि एक कलेक्टर्स एडिशन बना देता है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इन 5 कारों की बिक्री सबसे कम, माइलेज 35Km तक और कीमत ₹3.70 लाख से शुरू

कहां मिलेगी?

वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) भारत में चुनिंदा वेस्पा (Vespa) डीलरशिप पर उपलब्ध होगी। अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं, जो सिर्फ सफर का साधन नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट हो, तो वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) आपके लिए है। ₹1.34 लाख की कीमत पर यह स्कूटर आपको क्लासिक डिजाइन, ऐतिहासिक विरासत और एक्सक्लूसिव फील देता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Electric Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़Vespa Officina 8 launched at Rs 1.34 lakh, check all details
;;;