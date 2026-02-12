नए अवतार में आया नया धांसू स्कूटर, 1946 में हुआ था इसका पेटेंट; कीमत ₹1.34 लाख; कई शानदार फीचर्स से लैस

Feb 12, 2026 11:16 pm IST

वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत ₹1.34 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये से शुरू होती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इटैलियन ब्रांड वेस्पा (Vespa) ने भारत में अपने खास एडिशन स्कूटर वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत ₹1.34 लाख (एक्स-शोरूम, महाराष्ट्र) रखी गई है। ये कोई आम स्कूटर नहीं, बल्कि वेस्पा (Vespa) की विरासत को सलाम करता एक स्पेशल एडिशन मॉडल है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्यों खास है ऑफिसीना 8?

ऑफिसीना 8 (Officina 8) नाम सीधे वेस्पा (Vespa) के जन्मस्थान से जुड़ा है। साल 1944 में इटली के पोटेंडेरा (Pontedera) स्थित पियागियो (Piaggio) प्लांट में एक खास एक्सपेरिमेंटल वर्कशॉप बनाई गई थी। वहीं, इंजीनियरों और डिजाइन ने पहली वेस्पा (Vespa) का प्रोटोटाइप तैयार किया था। 1946 में वेस्पा का पेटेंट हुआ था। अब उसी विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए यह खास एडिशन लॉन्च किया गया है।

एक्सक्लूसिव कलर और डिजाइन

वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) को मैट मेटैलिक ब्लू (Blue Officina 8) फिनिश मिलता है। इसमें मेटैलिक रिवेट्स, ब्रास और एल्यूमीनियम टोन एक्सेंट थीम से मैच करता रिब्ड सीट डिजाइन दिया गया है। इसका इंडस्ट्रियल लुक इसे भीड़ से बिल्कुल अलग बनाता है। वेस्पा (Vespa) की सिग्नेचर राउंड हेडलैंप और क्लासिक बॉडी लाइन्स इसकी पहचान को और मजबूत करती हैं।

125cc और 150cc दोनों विकल्प

वेस्पा इंडिया (Vespa India) की तरह ऑफिसीना 8 (Officina 8) भी दो इंजन ऑप्शन में उपलब्ध होगी। इसमें 125cc वर्जन और 150cc वर्जन मिलता है, यानी आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं।

खरीदारों को मिलेगा खास सरप्राइज

वेस्पा ऑफिसीना 8 (Vespa Officina 8) खरीदने पर आपको कलर-मैचिंग हाफ-फेस हेलमेट, एक वेलकम किट मिलेगा, जिसमें ऑफिसीना 8 (Officina 8) की हिस्ट्री बताने वाली किताब है। इसमें ऑप्शनल कलर-मैचिंग टॉप बॉक्स मिलेगा। वहीं, स्पेशल स्पेशल ऑफिसीना 8 (Officina 8) अपैरल लाइन। यह पैकेज इसे सिर्फ एक स्कूटर नहीं, बल्कि एक कलेक्टर्स एडिशन बना देता है।

कहां मिलेगी?