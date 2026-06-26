वेस्पा की 80वीं एनिवर्सरी... सेलिब्रेशन के मौके पर कंपनी लाई ये नया स्कूटर; सिर्फ 1946 यूनिट ही बेचेगी
एडिजियोन ओट्टांटेसिमो फैमिलियर GTS 310 बेस की जगह लेता है। इसे कच्चे स्टील से इंस्पायर्ड लिवरी देता है। यह कंपनी का एक बेहतरीन विचार है, क्योंकि वेस्पा की डिजाइन कहानी हमेशा इसकी लोड-बेयरिंग स्टील बॉडी से जुड़ी हुई है। इसमें प्लास्टिक पैनलों एक अलग फ्रेम से ढका गया है।
वेस्पा अपनी 80वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर कंपनी ने GTS 310 पर बेस्ड एडिजियोन ओट्टांटेसिमो (Edizione Ottantesimo) का स्पेशल मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी ने इस स्कूटर को रोम में '80 इयर्स ऑफ एन आइकन' इवेंट में दिखाया। कंपनी इसकी सिर्फ 1946 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। यह एक कलेक्टर-फोकस्ट स्कूटर है, जिसे वेस्पा की सबसे महत्वपूर्ण पहचान, इसकी स्टील मोनोकोक बॉडी के साथ बनाया गया है। हालांकि, ये स्कूटर भारत में नहीं आएगा।
एडिजियोन ओट्टांटेसिमो फैमिलियर GTS 310 बेस की जगह लेता है। इसे कच्चे स्टील से इंस्पायर्ड लिवरी देता है। यह कंपनी का एक बेहतरीन विचार है, क्योंकि वेस्पा की डिजाइन कहानी हमेशा इसकी लोड-बेयरिंग स्टील बॉडी से जुड़ी हुई है। इसमें प्लास्टिक पैनलों एक अलग फ्रेम से ढका गया है। फिनिश का उद्देश्य वेस्पा को अधिक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देना है।
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स्पेशल लिवरी में स्टील से इंस्पायर्ड बॉडी फिनिश को हरे कलर की हाइलाइट्स के साथ मिलाया गया है। वेस्पा का कहना है कि यह हरे कलर की शेडो कुछ शुरुआती सिंगल-कलर वाले वेस्पा मॉडलों की याद दिलाती है। इसका कलर, सेडल और व्हीलर पर दिखाई देता है, जबकि किनारों पर थ्री-डायमेंशनली "80" ग्राफिक होता है। इस ग्राफिक की फ्रेमवर्ग वेस्पा के हेक्सागोनल लोगो और बोल्ट के साइज को भी रिफ्रेंश करती है, जो डिजाइन को हाथ से बने मैकेनिकल डिटेल से जोड़ती है।
इसकी सीट को स्पोर्टी सिंगल-सीटर लुक दिया गया है, जिसमें बॉडी के समान कलर में पीछे की तरफ रिमूवेबल हार्ड कवर दिया गया है। यह रेसिंग-शैली वेस्पा पर उपयोग की जाने वाली टेल फेयरिंग की याद दिलाता है। हालांकि, सीट अभी भी दो लोगों के लिए अप्रूव्ड है, जो स्कूटर को डिस्प्ले ड्यूटी से परे उपयोग करने योग्य रखता है। इसमें हॉरिजोंटल हीट-वेल्डेड सीम और टोन-ऑन-टोन सिलाई मिलती है। हीरे से तैयार रिम के साथ मूल 1946 वेस्पा 98 पहियों की बंद, प्रेस-शीट-मेटल शैली को रिफ्लेक्ट करने के लिए री-डिजाइन किए गए पहिए तैयार किए गए हैं।
एडिजियोन ओट्टांटेसिमो 310 hpe सिंगल-सिलेंडर इंजन द्वारा ऑपरेटेड है, जो 25bhp जनरेट करता है। ये वेस्पा में लगाया गया अब तक का सबसे पावरफुल इंजन बनाता है। स्कूटर में फुल LED लाइटिंग और 5-इंच का TFT कलर डिस्प्ले मिलता है। वेस्पा MIA कनेक्टिविटी सिस्टम भी स्टैंडर्ड है, जो राइडर को डिस्प्ले के माध्यम से कनेक्टेड फंक्शन का उपयोग करने की परमिशन देता है। इसमें एक बिना Key सिस्टम भी शामिल है। वेस्पा ने पीछे की ढाल और सीट के नीचे के डिब्बे में लाइट भी जोड़ी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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