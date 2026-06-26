वेस्पा की 80वीं एनिवर्सरी... सेलिब्रेशन के मौके पर कंपनी लाई ये नया स्कूटर; सिर्फ 1946 यूनिट ही बेचेगी

एडिजियोन ओट्टांटेसिमो फैमिलियर GTS 310 बेस की जगह लेता है। इसे कच्चे स्टील से इंस्पायर्ड लिवरी देता है। यह कंपनी का एक बेहतरीन विचार है, क्योंकि वेस्पा की डिजाइन कहानी हमेशा इसकी लोड-बेयरिंग स्टील बॉडी से जुड़ी हुई है। इसमें प्लास्टिक पैनलों एक अलग फ्रेम से ढका गया है।

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वेस्पा अपनी 80वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है। इस मौके पर कंपनी ने GTS 310 पर बेस्ड एडिजियोन ओट्टांटेसिमो (Edizione Ottantesimo) का स्पेशल मॉडल लॉन्च किया है। कंपनी ने इस स्कूटर को रोम में '80 इयर्स ऑफ एन आइकन' इवेंट में दिखाया। कंपनी इसकी सिर्फ 1946 यूनिट का प्रोडक्शन करेगी। यह एक कलेक्टर-फोकस्ट स्कूटर है, जिसे वेस्पा की सबसे महत्वपूर्ण पहचान, इसकी स्टील मोनोकोक बॉडी के साथ बनाया गया है। हालांकि, ये स्कूटर भारत में नहीं आएगा।

एडिजियोन ओट्टांटेसिमो फैमिलियर GTS 310 बेस की जगह लेता है। इसे कच्चे स्टील से इंस्पायर्ड लिवरी देता है। यह कंपनी का एक बेहतरीन विचार है, क्योंकि वेस्पा की डिजाइन कहानी हमेशा इसकी लोड-बेयरिंग स्टील बॉडी से जुड़ी हुई है। इसमें प्लास्टिक पैनलों एक अलग फ्रेम से ढका गया है। फिनिश का उद्देश्य वेस्पा को अधिक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देना है।

स्पेशल लिवरी में स्टील से इंस्पायर्ड बॉडी फिनिश को हरे कलर की हाइलाइट्स के साथ मिलाया गया है। वेस्पा का कहना है कि यह हरे कलर की शेडो कुछ शुरुआती सिंगल-कलर वाले वेस्पा मॉडलों की याद दिलाती है। इसका कलर, सेडल और व्हीलर पर दिखाई देता है, जबकि किनारों पर थ्री-डायमेंशनली "80" ग्राफिक होता है। इस ग्राफिक की फ्रेमवर्ग वेस्पा के हेक्सागोनल लोगो और बोल्ट के साइज को भी रिफ्रेंश करती है, जो डिजाइन को हाथ से बने मैकेनिकल डिटेल से जोड़ती है।

इसकी सीट को स्पोर्टी सिंगल-सीटर लुक दिया गया है, जिसमें बॉडी के समान कलर में पीछे की तरफ रिमूवेबल हार्ड कवर दिया गया है। यह रेसिंग-शैली वेस्पा पर उपयोग की जाने वाली टेल फेयरिंग की याद दिलाता है। हालांकि, सीट अभी भी दो लोगों के लिए अप्रूव्ड है, जो स्कूटर को डिस्प्ले ड्यूटी से परे उपयोग करने योग्य रखता है। इसमें हॉरिजोंटल हीट-वेल्डेड सीम और टोन-ऑन-टोन सिलाई मिलती है। हीरे से तैयार रिम के साथ मूल 1946 वेस्पा 98 पहियों की बंद, प्रेस-शीट-मेटल शैली को रिफ्लेक्ट करने के लिए री-डिजाइन किए गए पहिए तैयार किए गए हैं।