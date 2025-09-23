Vespa and Aprilia Scooters Get Cheaper as Piaggio Passes on GST Benefits वेस्पा और अप्रीलिया के स्कूटर्स भी हुए सस्ते, कंपनी ने जारी की नई कीमतें; खरीदने से पहले यहां देखें प्राइस, Auto Hindi News - Hindustan
कंपनी ने रिवाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया है, जिससे देश भर में उसकी प्रीमियम स्कूटर रेंज और भी अफॉर्डेबल हो गई है। वेस्पा रेंज के सभी वैरिएंट में उल्लेखनीय कटौती की गई है। एंट्री-लेवल वेस्पा ZX की कीमत अब 1,20,488 रुपए से घटकर 1,10,230 रुपए हो गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 03:27 PM
पियाजियो इंडिया ने नए GST के चलते 22 सितंबर से अपने वेस्पा और अप्रिलिया स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों को रिवाइज्ड कर दिया है। कंपनी ने रिवाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया है, जिससे देश भर में उसकी प्रीमियम स्कूटर रेंज और भी अफॉर्डेबल हो गई है। वेस्पा रेंज के सभी वैरिएंट में उल्लेखनीय कटौती की गई है। एंट्री-लेवल वेस्पा ZX की कीमत अब 1,20,488 रुपए से घटकर 1,10,230 रुपए हो गई है। जबकि वेस्पा 125 की शुरुआती कीमत 1,22,427 रुपए है। डुअल-टोन और S ट्रिम्स में भी बड़ी कटौती की गई है, जिसमें वेस्पा S 125 डुअल कलर की कीमत अब 1,28,481 रुपए हो गई है। चलिए एक बार कंपनी के सभी मॉडल के सभी वैरिएंट की कीमतें देखते हैं।

वेस्पा और अप्रीलिया की नई एक्स-शोरूम कीमतें
GST 2.0 के बाद हुए बदलाव
मॉडलवैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमत
VespaZX1,20,4881,10,230
Vespa 1251,33,8201,22,427
Vespa 125 Dual Colour1,35,7431,24,186
Vespa S 1251,39,0211,27,185
Vespa S 125 Dual Colour1,40,4361,28,481
Vespa 1491,48,9561,36,273
Vespa 149 Dual Colour1,51,0911,38,225
Vespa S 1491,51,8261,38,898
Vespa S 149 Dual Colour1,53,9571,40,848
Vespa TechVespa Tech 1251,94,2161,77,679
Vespa 125 Qala1,94,2161,77,679
Vespa S Tech 1251,98,1351,81,265
Vespa Tech 1492,07,8201,90,123
Vespa Tech 149 Qala2,07,8201,90,122
Vespa S Tech 1492,12,2281,94,155
AprilliaStorm1,20,2601,10,865
SR 1251,19,9991,10,180
SR1751,27,9991,17,521

बड़े 149cc मॉडल के लिए, वेस्पा 149 की कीमत अब 1,36,273 रुपए है, जबकि वेस्पा एस 149 डुअल कलर 1,40,848 रुपए में उपलब्ध है। प्रीमियम वेस्पा टेक वैरिएंट में भी कटौती की गई है। वेस्पा टेक 125 की कीमत अब 1,77,679 रुपए और वेस्पा एस टेक 149 की कीमत अब 1,94,155 रुपए है, जो GST से पहले की कीमतों से काफी कम है।

ये भी पढ़ें:वोल्वो का बड़ा धमाका! सेगमेंट में हुंडई, BYD, BMW से सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

अप्रिलिया स्कूटर रेंज को भी फायदा हुआ है। अप्रिलिया स्टॉर्म की शुरुआती कीमत अब 1,10,865 रुपए है, जबकि एसआर 125 की कीमत 1,10,180 रुपए है। फ्लैगशिप एसआर 175 अब 1,27,999 रुपए से घटकर 1,17,521 रुपए में उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:वैगनआर, बलेनो से स्विफ्ट तक; देश की टॉप-10 हैचबैक के सभी वैरिएंट की नई कीमतें

GST का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाकर, पियाजियो इंडिया का लक्ष्य प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में वेस्पा और अप्रिलिया स्कूटरों की पॉपुलैरिटी को और मजबूत करना है। रिवाइज्ड प्राइसदोनों ब्रांडों की ऑफरिंग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, खासकर फेस्टिव सीजन के दौरान, जब ग्राहकों की डिमांड आमतौर पर बढ़ जाती है। ये नई कीमतें अब देश भर में सभी पियाजियो इंडिया डीलरशिप पर लागू हैं।

