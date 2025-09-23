वेस्पा और अप्रीलिया के स्कूटर्स भी हुए सस्ते, कंपनी ने जारी की नई कीमतें; खरीदने से पहले यहां देखें प्राइस
कंपनी ने रिवाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया है, जिससे देश भर में उसकी प्रीमियम स्कूटर रेंज और भी अफॉर्डेबल हो गई है। वेस्पा रेंज के सभी वैरिएंट में उल्लेखनीय कटौती की गई है। एंट्री-लेवल वेस्पा ZX की कीमत अब 1,20,488 रुपए से घटकर 1,10,230 रुपए हो गई है।
पियाजियो इंडिया ने नए GST के चलते 22 सितंबर से अपने वेस्पा और अप्रिलिया स्कूटरों की एक्स-शोरूम कीमतों को रिवाइज्ड कर दिया है। कंपनी ने रिवाइज्ड टैक्स स्ट्रक्चर का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया है, जिससे देश भर में उसकी प्रीमियम स्कूटर रेंज और भी अफॉर्डेबल हो गई है। वेस्पा रेंज के सभी वैरिएंट में उल्लेखनीय कटौती की गई है। एंट्री-लेवल वेस्पा ZX की कीमत अब 1,20,488 रुपए से घटकर 1,10,230 रुपए हो गई है। जबकि वेस्पा 125 की शुरुआती कीमत 1,22,427 रुपए है। डुअल-टोन और S ट्रिम्स में भी बड़ी कटौती की गई है, जिसमें वेस्पा S 125 डुअल कलर की कीमत अब 1,28,481 रुपए हो गई है। चलिए एक बार कंपनी के सभी मॉडल के सभी वैरिएंट की कीमतें देखते हैं।
|वेस्पा और अप्रीलिया की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|GST 2.0 के बाद हुए बदलाव
|मॉडल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|Vespa
|ZX
|1,20,488
|1,10,230
|Vespa 125
|1,33,820
|1,22,427
|Vespa 125 Dual Colour
|1,35,743
|1,24,186
|Vespa S 125
|1,39,021
|1,27,185
|Vespa S 125 Dual Colour
|1,40,436
|1,28,481
|Vespa 149
|1,48,956
|1,36,273
|Vespa 149 Dual Colour
|1,51,091
|1,38,225
|Vespa S 149
|1,51,826
|1,38,898
|Vespa S 149 Dual Colour
|1,53,957
|1,40,848
|Vespa Tech
|Vespa Tech 125
|1,94,216
|1,77,679
|Vespa 125 Qala
|1,94,216
|1,77,679
|Vespa S Tech 125
|1,98,135
|1,81,265
|Vespa Tech 149
|2,07,820
|1,90,123
|Vespa Tech 149 Qala
|2,07,820
|1,90,122
|Vespa S Tech 149
|2,12,228
|1,94,155
|Aprillia
|Storm
|1,20,260
|1,10,865
|SR 125
|1,19,999
|1,10,180
|SR175
|1,27,999
|1,17,521
बड़े 149cc मॉडल के लिए, वेस्पा 149 की कीमत अब 1,36,273 रुपए है, जबकि वेस्पा एस 149 डुअल कलर 1,40,848 रुपए में उपलब्ध है। प्रीमियम वेस्पा टेक वैरिएंट में भी कटौती की गई है। वेस्पा टेक 125 की कीमत अब 1,77,679 रुपए और वेस्पा एस टेक 149 की कीमत अब 1,94,155 रुपए है, जो GST से पहले की कीमतों से काफी कम है।
अप्रिलिया स्कूटर रेंज को भी फायदा हुआ है। अप्रिलिया स्टॉर्म की शुरुआती कीमत अब 1,10,865 रुपए है, जबकि एसआर 125 की कीमत 1,10,180 रुपए है। फ्लैगशिप एसआर 175 अब 1,27,999 रुपए से घटकर 1,17,521 रुपए में उपलब्ध है।
GST का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाकर, पियाजियो इंडिया का लक्ष्य प्रीमियम स्कूटर सेगमेंट में वेस्पा और अप्रिलिया स्कूटरों की पॉपुलैरिटी को और मजबूत करना है। रिवाइज्ड प्राइसदोनों ब्रांडों की ऑफरिंग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, खासकर फेस्टिव सीजन के दौरान, जब ग्राहकों की डिमांड आमतौर पर बढ़ जाती है। ये नई कीमतें अब देश भर में सभी पियाजियो इंडिया डीलरशिप पर लागू हैं।
