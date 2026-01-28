Hindustan Hindi News
घोड़े जैसी थीम के साथ आया वेस्पा का ये स्कूटर, सिंगल सीट ही मिलेगी; 10 फरवरी से खरीद पाएंगे

घोड़े जैसी थीम के साथ आया वेस्पा का ये स्कूटर, सिंगल सीट ही मिलेगी; 10 फरवरी से खरीद पाएंगे

संक्षेप:

वेस्पा ने अपनी 946 हॉर्स स्कूटर पेश किया है। ये एक नया लिमिटेड-एडिशन स्कूटर है जिसे अपनी लूनर कलेक्शन के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया गया है। यह मॉडल पहले के ड्रैगन और स्नेक एडिशन के बाद आया है। वेस्पा 946 ब्रांड का डिजाइन-फोकस्ड, कम वॉल्यूम वाला कलेक्टर मॉडल है।

Jan 28, 2026 10:12 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
वेस्पा ने अपनी 946 हॉर्स स्कूटर पेश किया है। ये एक नया लिमिटेड-एडिशन स्कूटर है जिसे अपनी लूनर कलेक्शन के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया गया है। यह मॉडल पहले के ड्रैगन और स्नेक एडिशन के बाद आया है। वेस्पा की अपने फ्लैगशिप 946 स्कूटर के सालाना, थीम-बेस्ड वर्जन को लूनर कैलेंडर के हिसाब से जारी करने की स्ट्रैटजी को जारी रखता है।

वेस्पा 946 ब्रांड का डिजाइन-फोकस्ड, कम वॉल्यूम वाला कलेक्टर मॉडल है। इसे इसकी मेनस्ट्रीम लाइन-अप से अलग रखा गया है। लॉन्च के बाद से 946 रेंज को लिमिटेड एडिशन के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जो मैकेनिकल अपडेट के बजाय मटीरियल, फिनिश और एक्सक्लूसिविटी पर जोर देता है। वेस्पा ने हॉर्स एडिशन के लिए कोई टेक्निकल बदलाव की घोषणा नहीं की है, जिससे पता चलता है कि फोकस डिजाइन पर है।

एक्सटीरियर डिजाइन और कलर्स
वेस्पा 946 हॉर्स कलर में फिनिश किया गया है, जो घुड़सवारी से जुड़ा एक गहरा भूरा शेड है। स्टील मोनोकोक बॉडी में कंट्रास्टिंग मैट और ग्लॉस सरफेस ट्रीटमेंट हैं। गोल्ड की डिटेलिंग कम मात्रा में इस्तेमाल की गई है, जिसमें काठी के नीचे घोड़े की नाल से इंस्पायर्ड एलिमेंट के अंदर एक V-आकार का मोनोग्राम शामिल है। ये डिटेल्स हॉर्स एडिशन को पिछले लूनर कलेक्शन मॉडल से अलग करती हैं।

ये भी पढ़ें:अब फटाफट चार्ज हो जाएगी क्रेटा इलेक्ट्रिक, कंपनी ने जारी किया OTA अपडेट

काठी, ट्रिम और कारीगरी
इस स्कूटर में घुड़सवारी के सामान से प्रभावित लेदर की काठी है, जो इसे एक सिग्नेचर घोड़े की काठी जैसा लुक देती है। इसे हैंडलबार और रियर-व्यू मिरर पर लेदर ट्रिम्स से पूरा किया गया है। वेस्पा का कहना है कि लेदर के पार्ट्स इटली में हाथ से बनाए गए हैं। प्रीमियम लेदर और मेटल डिटेलिंग का इस्तेमाल 946 की पोजिशनिंग को मास-मार्केट ऑफरिंग के बजाय कलेक्टर-ओरिएंटेड मॉडल के तौर पर दिखाता है।

एडिशन के लिए डेवलप की गई एक्सेसरीज
स्कूटर के साथ एक्सेसरीज का एक खास सेट पेश किया गया है। इसमें काठी के समान लेदर का इस्तेमाल करके इटली में बनाया गया एक रियर बैग और एल्युमीनियम सपोर्ट पर लगी विंडशील्ड शामिल है। वेस्पा ने एक मैचिंग जेट हेलमेट भी दिखाया है जिसमें पीछे की तरफ एक सोने का V प्रतीक है, जिसे खास तौर पर 946 हॉर्स के लिए डिजाइन किया गया है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के इंटीरियर का खुलासा, अब इसमें नई स्क्रीन मिलेगी

सेल्स चैनल और टाइमलाइन
वेस्पा 946 हॉर्स के लिए प्री-ऑर्डर 26 जनवरी को वेस्पा की ऑफिशियल वेबसाइट और मिलान में 'VESPA THE EMPTY SPACE' स्टोर पर शुरू हो चुकी है। जहां स्कूटर को खास तौर पर डिस्प्ले किया जाएगा। खास हेलमेट 10 फरवरी से लिमिटेड संख्या में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। वेस्पा ने मिलान शोकेस और ऑनलाइन प्री-ऑर्डर के अलावा कीमत की डिटेल्स या मार्केट-स्पेसिफिक उपलब्धता का खुलासा नहीं किया है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

