इस साल ये 7 SUVs हुईं लॉन्च और देखते ही देखते पूरे बाजार पर कर लिया कब्जा, कीमत ₹7.90 लाख से शुरू

Dec 23, 2025 11:44 am IST

साल 2025 भारतीय बाजार के SUV सेगमेंट के लिए बेहद खास रहा है। इस साल इस सेगमेंट में कई नए मॉडल ने एंट्री की। वहीं, कई मॉडल को उनका फेसलिफ्ट मिला। फीचर से भरपूर कॉम्पैक्ट SUV और एडवांस्ड लग्जरी ऑफरिंग से लेकर गेम-चेंजिंग EV तक, इन मॉडलों ने परफॉर्मेंस, सेफ्टी और ऑन-बोर्ड टेक के मामले में स्टैंडर्ड बढ़ाकर खरीदारों की उम्मीदों को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। हम यहां 2025 में भारत में लॉन्च हुई 7 SUV पर करीब से देखते हैं।

1. Hyundai Venue (2025) : कीमत 7.90 से 15.69 लाख रुपए

इसने अपनी कीमत के हिसाब से शानदार टेक, सुविधाओं और पावरट्रेन ऑप्शन के साथ सब-4m SUV सेगमेंट को फिर से डिफाइन किया। इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीटें और डीजल-ऑटोमैटिक ऑप्शन मिलता है।

2. Maruti Victoris : कीमत 10.49 से 19.98 लाख रुपए

इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, लेवल-2 ADAS और जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट के साथ सबसे अलग है, जो इसे अपनी कीमत पर सबसे ज्यादा फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट SUV बनाती है। इसमें 1,462 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है।

3. Tata Sierra : कीमत 11.49 से 21.29 लाख रुपए

करीब दो दशकों के बाद फिर से लॉन्च हुई सिएरा एक नियो-रेट्रो एक्सटीरियर के साथ आती है जो एक नए ARGOS प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसमें बेहतर सुरक्षा, पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन और सुपर ग्लाइड सस्पेंशन के जरिए ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी है। इसमें 1,497 cc इंजन दिया है।

4. BMW X3 (2025) : कीमत 71.20 से 73.10 लाख रुपए

यह एक नए डिजाइन के साथ लग्जरी, परफॉर्मेंस और आधुनिक टेक का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन पेश करती है। यह एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ लेटेस्ट इंटीरियर मिलते हैं। इसमें 1,995 cc इंजन दिया है।

5. Toyota Land Cruiser 300 : कीमत 2.16 से 2.25 करोड़ रुपए

यह लंबे समय से चले आ रहे नाम को मेजर अपग्रेड के साथ आगे बढ़ाती है, जिसमें ज्यादा मजबूती और वजन कम करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म, मल्टी-टेरेन सेलेक्ट के साथ बेहतर ऑफ-रोड क्षमता, और सॉफ्ट-टच मटीरियल और मुलायम लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ प्रीमियम इंटीरियर शामिल हैं। इसमें 3,346 cc का दमदार इंजन दिया है।

6. Tata Harrier EV : कीमत 21.49 से 30.23 लाख रुपए

भारत की पहली ऑल-व्हील-ड्राइव इलेक्ट्रिक SUV, इसमें डुअल-मोटर AWD, 65–75 kWh बैटरी, 14.5-इंच तक का टचस्क्रीन, ADAS, और एक ऐसी रेंज मिलती है जो इसे प्रीमियम EV सेगमेंट में अलग बनाती है। इसकी टॉप स्पीड 180 kmph है।