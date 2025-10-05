venue including 5 hyundai models available under rs 10 lakh ₹10 लाख से कम कीमत में मिल रहे हुंडई के ये 5 मॉडल, इनमें वेन्यू भी है शामिल; सबसे सस्ती ₹5.47 लाख की, Auto Hindi News - Hindustan
₹10 लाख से कम कीमत में मिल रहे हुंडई के ये 5 मॉडल, इनमें वेन्यू भी है शामिल; सबसे सस्ती ₹5.47 लाख की

फेस्टिव सीजन भारत में दस्तक दे चुका है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन हुंडई की नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है तो यह खबर आपके काम की है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 04:52 PM
फेस्टिव सीजन भारत में दस्तक दे चुका है। अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन हुंडई की नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 10 लाख रुपये से कम है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद हुंडई की कारें भी दूसरे कंपनियों की तरह सस्ती हुई। मौजूदा समय में हुंडई की 5 करें 10 लाख रुपये से कम कीमत में ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। हुंडई के इन मॉडलों में वेन्यू और एक्स्टर जैसी कारें शामिल है। आइए जानते हैं 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली हुंडई की 5 कारों के बारे में।

6 लाख से कम में मिल रही हुंडई ऑरा

हुंडई की सस्ती कारों की लिस्ट में पहले नंबर पर ग्रैंड i10 एनआईओएस है। बता दें कि भारतीय मार्केट में हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस को 5.47 लाख रुपये की शुरुआती एक्स–शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है। जबकि सस्ती कारों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हुंडई i20 है। हुंडई i20 की भारतीय मार्केट में शुरुआती एक्स–शोरूम कीमत 7.12 लाख रुपउर है। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में हुंडई ऑरा है। हुंडई ऑरा की भारतीय मार्केट में शुरुआती एक्स–शोरूम कीमत 5.98 लाख रुपये है।

हुंडई वेन्यू भी अब 10 लाख से कम में

दूसरी ओर हुंडई की सस्ती कारों की इस लिस्ट में एक्सटर भी शामिल है। बता दें कि मौजूदा समय में भारतीय ग्राहक हुंडई एक्सटर को 5.48 लाख रुपये की शुरुआती एक्स–शोरूम कीमत में अपने घर ला सकते हैं। इसके अलावा, 10 लाख रुपये से कम कीमत में हुंडई वेन्यू भी मिल रही है। भारतीय मार्केट में मौजूदा समय में हुंडई वेन्यू की शुरुआती एक्स–शोरूम कीमत 7.26 लाख रुपये है। इस तरह ग्राहक 10 लाख रुपये से कम कीमत में हुंडई की इन पांच मॉडलों को आगामी दिवाली में अपने घर ला सकते हैं।

