दशहरे पर गाड़ी धोते समय पानी में मिलाएं ये 2 चीज, दाग-धब्बों की हो जाएगी छुट्टी; नई जैसी चमक उठेगी
कई लोग अपनी गाड़ी यानी फोर-व्हीलर, टू-व्हीलर या अन्य की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं।
आज दशहरा है। विजयादशमी के इस पर्व पर लोग अपनी गाड़ियों की पूजा करते हैं। वही, पूजा से पहले उन्हें धोया और चमकाया जाता है। कई लोग गाड़ी की बेहतर धुलाई के लिए उसे वॉशिंग शॉप पर लेकर आते हैं। हालांकि, आप चाहें तो घर पर ही चमका सकते हैं। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लगे दाग-धब्बे भी आपकी धुलाई से पूरी तरह निकल जाएंगे। वहीं, गाड़ी का पेंट भी चमक उठेगा। इसके लिए आपको गाड़ी वॉश करने से पहले पानी में कुछ जरूरी चीजों को मिलाना पड़ता है। हम यहां गाड़ी की सफाई से जुड़ा ऐसा टिप्स बता रहे हैं, जिसमें 22 रुपए के खर्च में गाड़ी चमक उठेगी।
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₹ 17.74 लाख
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गाड़ी धोने के बेस्ट टिप्स
कई लोग अपनी गाड़ी यानी फोर-व्हीलर, टू-व्हीलर या अन्य की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं। जिसके बाद उस पर फिर से गीला कपड़ा मारना पड़ता है। इस धुलाई से गाड़ी साफ तो हा जाती है, लेकिन उस पर लगे दाग या धब्बे नहीं छूटते। वहीं, पानी में शैम्पू के साथ आप कॉलगेट टूथ पेस्ट और ENO का पैकेट भी मिलता हैं, तब ये की पुराने दाग-धब्बों को भी छुटा देगा। वहीं, गाड़ी चमकने लगेगी।
स्पेशल लिक्विड बनाने का खर्च
हम यहां जिस टिप्स की बात कर रहे हैं उसमें आपको एक छोटा कॉलगेट, एक पैके ENO और एक शैम्पू पाउच की जररूत होगी। इसमें कॉलगेट की कीमत 10 रुपए, ENO की कीमत 10 रुपए और शैम्पू पाउच की कीमत 2 रुपए है। यानी 22 रुपए के खर्च से तैयार हुआ ये घोल आपकी गाड़ी को फिर से चमका देगा। खास बात ये है कि इसमें कॉलगेट का इस्तेमाल कम होता है, जिससे ये आगे भी गाड़ी की सफाई में यूज होता रहेगा। वहीं, आप ज्यादा घोल बनाकर दूसरी गाड़ियों की सफाई भी कर सकते हैं। चलिए अब इसके इस्तेमाल का तरीका जानते हैं।
>> गाड़ी धोने के लिए पानी में शैम्पू के साथ ENO और कोलगेट मिलाकर एक घोल तैयार करना पड़ेगा।
>> इसके लिए एक प्लास्टिक मग को आधा भरकर उसमें शैम्पू, ब्रश करने जितना टूथपेस्ट और आधा ENO मिला लें।
>> अब पूरे घोल को अच्छे से मिलाकर अपनी गाड़ी पर मौजूद दाग-धब्बों के साथ गाड़ी पर ब्रश की मदद से लगा दें।
>> 2 मिनट तक इस घोल को गाड़ी पर लगा रहने दें और उसके बाद इसे ब्रश से रगड़ लें, दाग-धब्बे छूट जाएंगे।
>> आखिर में गाड़ी को पूरी तरह ब्रश या किसी कपड़े की मदद से रगड़कर साफ करके, पानी से धो लें।
>> इस बात का ध्यान रहेगी आपको हार्ड ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही, ब्रश को ताकत से नहीं रगड़ना है।
इस घोल के पीछे का लोजिक
हम लोग अक्सर ENO का इस्तेमाल एसिडिट के वक्त करते हैं, जो हमारे पेट में जाकर अंदर की गैस को बाहर निकाल देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ENO एक एंटासिड है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और साइट्रिक एसिड मौजूद होता है। ये चीजों को फुलाने का काम करते हैं। कई लोग ढोकला बनाने में भी ENO यूज करते हैं। ऐसे में जब इस घोल को गाड़ी पर लगाया जाता है तो ये गाड़ी पर जमे मैल को फुला देता है। या फिर किसी दाग-धब्बे की पकड़ को कमजोर बना देता है। बचा हुआ काम शैम्पू कर देता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें