दशहरे पर गाड़ी धोते समय पानी में मिलाएं ये 2 चीज, दाग-धब्बों की हो जाएगी छुट्टी; नई जैसी चमक उठेगी

कई लोग अपनी गाड़ी यानी फोर-व्हीलर, टू-व्हीलर या अन्य की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं।

गाड़ी धोते समय पानी में मिलाएं ये 2 चीज

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 1,700 /माह से शुरू

आज दशहरा है। विजयादशमी के इस पर्व पर लोग अपनी गाड़ियों की पूजा करते हैं। वही, पूजा से पहले उन्हें धोया और चमकाया जाता है। कई लोग गाड़ी की बेहतर धुलाई के लिए उसे वॉशिंग शॉप पर लेकर आते हैं। हालांकि, आप चाहें तो घर पर ही चमका सकते हैं। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लगे दाग-धब्बे भी आपकी धुलाई से पूरी तरह निकल जाएंगे। वहीं, गाड़ी का पेंट भी चमक उठेगा। इसके लिए आपको गाड़ी वॉश करने से पहले पानी में कुछ जरूरी चीजों को मिलाना पड़ता है। हम यहां गाड़ी की सफाई से जुड़ा ऐसा टिप्स बता रहे हैं, जिसमें 22 रुपए के खर्च में गाड़ी चमक उठेगी।

गाड़ी धोने के बेस्ट टिप्स

कई लोग अपनी गाड़ी यानी फोर-व्हीलर, टू-व्हीलर या अन्य की धुलाई शैम्पू या सर्फ का यूज करते हैं। शैम्पू से धुलाई में गाड़ी में थोड़ी सी शाइनिंग आती है, लेकिन जब उसे सर्फ से धोया जाता है तब पानी सूखने के कुछ देर बाद गाड़ी पर सर्फ के व्हाइट निशान नजर आने लगते हैं। जिसके बाद उस पर फिर से गीला कपड़ा मारना पड़ता है। इस धुलाई से गाड़ी साफ तो हा जाती है, लेकिन उस पर लगे दाग या धब्बे नहीं छूटते। वहीं, पानी में शैम्पू के साथ आप कॉलगेट टूथ पेस्ट और ENO का पैकेट भी मिलता हैं, तब ये की पुराने दाग-धब्बों को भी छुटा देगा। वहीं, गाड़ी चमकने लगेगी।

स्पेशल लिक्विड बनाने का खर्च

हम यहां जिस टिप्स की बात कर रहे हैं उसमें आपको एक छोटा कॉलगेट, एक पैके ENO और एक शैम्पू पाउच की जररूत होगी। इसमें कॉलगेट की कीमत 10 रुपए, ENO की कीमत 10 रुपए और शैम्पू पाउच की कीमत 2 रुपए है। यानी 22 रुपए के खर्च से तैयार हुआ ये घोल आपकी गाड़ी को फिर से चमका देगा। खास बात ये है कि इसमें कॉलगेट का इस्तेमाल कम होता है, जिससे ये आगे भी गाड़ी की सफाई में यूज होता रहेगा। वहीं, आप ज्यादा घोल बनाकर दूसरी गाड़ियों की सफाई भी कर सकते हैं। चलिए अब इसके इस्तेमाल का तरीका जानते हैं।

>> गाड़ी धोने के लिए पानी में शैम्पू के साथ ENO और कोलगेट मिलाकर एक घोल तैयार करना पड़ेगा।

>> इसके लिए एक प्लास्टिक मग को आधा भरकर उसमें शैम्पू, ब्रश करने जितना टूथपेस्ट और आधा ENO मिला लें।

>> अब पूरे घोल को अच्छे से मिलाकर अपनी गाड़ी पर मौजूद दाग-धब्बों के साथ गाड़ी पर ब्रश की मदद से लगा दें।

>> 2 मिनट तक इस घोल को गाड़ी पर लगा रहने दें और उसके बाद इसे ब्रश से रगड़ लें, दाग-धब्बे छूट जाएंगे।

>> आखिर में गाड़ी को पूरी तरह ब्रश या किसी कपड़े की मदद से रगड़कर साफ करके, पानी से धो लें।

>> इस बात का ध्यान रहेगी आपको हार्ड ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही, ब्रश को ताकत से नहीं रगड़ना है।