सस्ती हुई गाड़ियां, टूट पड़ी भीड़! महीने भर में रिकॉर्ड 27.20 लाख व्हीकल सेल, बिक्री में 17.6% की भारी उछाल

सस्ती हुई गाड़ियां, टूट पड़ी भीड़! महीने भर में रिकॉर्ड 27.20 लाख व्हीकल सेल, बिक्री में 17.6% की भारी उछाल

संक्षेप:

GST कटौती का असर मार्केट में साफ दिखने लगा है। यही वजह है कि जनवरी 2026 में वाहन रजिस्ट्रेशन में 17.6% की जोरदार उछाल देखने को मिली है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 10, 2026 11:13 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जनवरी 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफी शानदार रहा। इस महीने देशभर में वाहनों का रजिस्ट्रेशन 17.6% बढ़कर 27.2 लाख यूनिट के पार पहुंच गया। यह साफ संकेत है कि GST में कटौती के बाद बाजार में डिमांड फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है। वाहन रजिस्ट्रेशन को आमतौर पर रिटेल सेल्स का आईना माना जाता है, यानी जितने वाहन रजिस्टर हुए, उतने ही ग्राहकों तक पहुंचे। इस लिहाज से जनवरी 2026 का आंकड़ा ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद पॉजिटिव माना जा रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:कहीं छिटक ना जाए मौका! इस 7-सीटर मारुति कार पर आया ₹2 लाख तक का डिस्काउंट

GST कटौती और ग्रामीण कमाई बनी बड़ी वजह

इस तेज बढ़त के पीछे कई अहम कारण रहे। GST के बाद कीमतों में आई राहत, ग्रामीण इलाकों में बेहतर आय और डेली की आवाजाही व माल ढुलाई की बढ़ती जरूरत ने ग्राहकों को नया वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया। खासतौर पर ग्रामीण बाजारों में मजबूत कैश फ्लो देखने को मिला, जिससे दोपहिया और कमर्शियल व्हीकल्स की मांग तेजी से बढ़ी।

टू-व्हीलर और कॉमर्शियल व्हीकल्स ने मारी बाजी

FADA (फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन) द्वारा VAHAN पोर्टल (MoRTH) के आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग सेगमेंट में ग्रोथ कुछ इस तरह रही।दोपहिया वाहन रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया, जो 20.82% बढ़ा।कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन में 15.07% की बढ़ोतरी हुई। वहीं, पैसेंजर व्हीकल्स (कार, SUV आदि) की बिक्री 7.22% बढ़कर 5 लाख यूनिट के पार पहुंच गई। यह दिखाता है कि निजी इस्तेमाल के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स और फ्रेट सेगमेंट में भी मांग मजबूत बनी हुई है।

ऑटो इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव संकेत

जनवरी के ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि भारतीय ऑटो बाजार मजबूत रिकवरी के रास्ते पर है। GST राहत, बेहतर आर्थिक गतिविधि और बढ़ती मोबिलिटी जरूरतों के चलते आने वाले महीनों में भी वाहन बिक्री का ट्रेंड सकारात्मक बना रह सकता है। अगर यही रफ्तार बनी रही, तो 2026 ऑटो सेक्टर के लिए एक और मजबूत साल साबित हो सकता है।

