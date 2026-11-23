भारत में 2026 के फेस्टिव सीजन के दौरान गाड़ियों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया। बता दें कि 42 दिनों के इस फेस्टिव सीजन में देशभर में कुल 55,25,490 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ।

भारत में 2026 के फेस्टिव सीजन के दौरान गाड़ियों की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बना दिया। बता दें कि 42 दिनों के इस फेस्टिव सीजन में देशभर में कुल 55,25,490 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह अब तक किसी भी फेस्टिव सीजन में दर्ज सबसे बड़ा आंकड़ा है। जबकि पिछले साल यानी 2025 के फेस्टिव सीजन में 54,05,956 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस तरह इस साल इसमें 2.21 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, 2024 के फेस्टिव सीजन के मुकाबले इस साल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करीब 24 पर्सेंट ज्यादा रहा। इस दौरान सबसे ज्यादा मांग टू-व्हीलर की रही। जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली।

सबसे ज्यादा बढ़ी टू-व्हीलर की बिक्री फेस्टिव सीजन में कुल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में टू-व्हीलर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही। इस दौरान 43,13,276 टू-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन हुआ। यह कुल गाड़ियों का करीब 78 पर्सेंट है। वहीं, पिछले साल के फेस्टिव सीजन में यह आंकड़ा 41,60,623 यूनिट था। यानी इस साल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन में 3.67 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। वहीं, 2024 के मुकाबले इसमें 26.02 पर्सेंट का इजाफा दर्ज किया गया।

कारों की बिक्री में आई गिरावट दूसरी ओर पैसेंजर व्हीकल यानी कार और SUV सेगमेंट में गिरावट दर्ज की गई। साल 2026 के फेस्टिव सीजन में कुल 7,48,616 पैसेंजर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ। वहीं, पिछले साल इसी दौरान 8,06,322 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस तरह सालाना आधार पर इसमें 7.16 पर्सेंट की कमी आई। फेस्टिव सीजन के शुरुआती हफ्तों में यह गिरावट 18 पर्सेंट से भी ज्यादा थी। हालांकि, धनतेरस और दिवाली के आसपास बिक्री में तेजी आई। इसके बावजूद 2024 के मुकाबले इस साल कार और SUV का रजिस्ट्रेशन 16.43 पर्सेंट ज्यादा रहा।

कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री भी बढ़ी फेस्टिव सीजन में कमर्शियल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन में 7.13 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान कुल 1,55,761 कमर्शियल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। जबकि थ्री-व्हीलर की बिक्री भी 5.32 पर्सेंट बढ़कर 1,93,576 यूनिट पर पहुंच गई। वहीं, ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में 2.24 पर्सेंट की बढ़ोतरी दर्ज की गई और कुल 1,03,809 ट्रैक्टर बिके। दूसरी ओर, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा 26.06 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी हुई। इनकी संख्या 8,291 से बढ़कर 10,452 यूनिट हो गई।