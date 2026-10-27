सस्ते में बनेगा ऐनुअल FASTag पास, 1 नवंबर से लागू होगा यह नया नियम

टोल वसूली से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की रेंज में रहने वाले एलिजिबल प्राइवेट व्हीकल ओनर ऐनुअल फीस देकर लोकल FASTag पास ले सकेंगे। इसकी शुरुआत 1 नवंबर से होगी।

अगर आप किसी टोल प्लाजा के पास रहते हैं और दिन में कई बार उसे क्रॉस करते हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने नेशनल हाईवे पर टोल वसूली से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की रेंज में रहने वाले एलिजिबल प्राइवेट व्हीकल ओनर ऐनुअल फीस देकर लोकल FASTag पास ले सकेंगे। यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी। 26 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लोकल फास्टैग पास की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि टोल प्लाजा नगर निगम या लोकल शहरी सीमा के अंदर है या बाहर। आइए जानते हैं डीटेल।

इतनी है ऐनुअल फीस अगर टोल प्लाजा नगर निगम या लोकल शहर की सीमा से बाहर है, तो ऐनुअल पास के लिए 1,500 रुपये देने होंगे। वहीं, अगर टोल प्लाजा इन सीमाओं के अंदर आता है, तो इसकी सालाना फीस 3,000 रुपये होगी। सरकार हर साल 1 अप्रैल को इन दरों में बदलाव भी कर सकती है। इस पास का फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्हें हर दिन या अक्सर एक ही टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। हर बार अलग-अलग टोल शुल्क देने के बजाय वे तय ऐनुअल फीस देकर टोल को क्रॉस कर सकेंगे।

कौन बनवा सकता है लोकल फास्टैग पास इसका फायदा उठाने के लिए व्हीकल ओनर का टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहना जरूरी है। वाहन पर वैलिड और ऐक्टिव फास्टैग होना चाहिए, जो नॉन-कमर्शियल यूज के लिए रजिस्टर्ड हो। यानी यह सुविधा खासतौर से प्राइवेट कारों और दूसरे एलिजिबल नॉन-कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, कमर्शियल गाड़ियों के लिए नहीं।

किन जगहों पर नहीं मिलेगा फायदा? लोकल फास्टैग पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है। इसका मतलब है कि इस पास से दूसरे टोल प्लाजा को फ्री या छूट के साथ पार नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा जिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम के तहत टोल लिया जाता है, वहां यह पास उपलब्ध नहीं होगा। अगर टोल प्लाजा तक आने-जाने के लिए सर्विस रोड या कोई ऑप्शनल रोड उपलब्ध है, तो भी इस पास को जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए पास बनवाने से पहले वाहन मालिकों को अपने टोल प्लाजा की एलिजिबिलिटी और लागू फीस की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।

बताते चलें कि फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेक्नोलॉजी यूज करके व्हीकल के चलते समय सीधे टोल टैक्स देने की सुविधा देता है।