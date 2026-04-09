गाड़ी चलाने में की ये एक गलती तो सीधे ₹20000 का चालान, इस गलती पर कोर्ट तय करेगा जुर्माना

आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये नियम कई बार राज्यों के हिसाब से भी बदल जाते हैं। इन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर मोटा चालान और सजा दोनों हो सकती है। वहीं, कई मामले में कोर्ट ही चालान और सजा तय करता है।

देश के अंदर 1 अप्रैल, 2026 से कई ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं, कई नियमों के चालान बदल किए गए हैं। ऐसे में आपके लिए भी इन ट्रैफिक नियमों के बारे में जानना जरूरी है। ये वो ट्रैफिक नियम हैं जो लोग अक्सर जाने या अनजाने में तोड़ देते हैं। इनमें गाड़ी के बाहरी हिस्से पर सवारी बैठना, ड्राइविंग सीट पर एक्स्ट्रा पर्सन को बैठाना, टू-व्हीलर पर ट्रिपलिंग करने से जुड़े नियम शामिल हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये नियम कई बार राज्यों के हिसाब से भी बदल जाते हैं। इन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर मोटा चालान और सजा दोनों हो सकती है। वहीं, कई मामले में कोर्ट ही चालान और सजा तय करता है।

1. गाड़ी के बाहरी हिस्से पर सवारी बैठाना

किसी भी गाड़ी के बाहरी हिस्से पर सवारी को बैठाना, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 123(2)/177 के मुताबिक गलत माना जाता है। इसमें पहली गलती करने वाले के ऊपर 500 रुपए का चालान किया जाता है। जबकि, उसके बाद 1500 रुपए का चालान किया जाता है।

2. ड्राइविंग सीट पर एक्स्ट्रा पर्सन को बैठाना

ड्राइविंग सीट पर एक्स्ट्रा पर्सन को बैठाना भी ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 125/177 के मुताबिक गलत माना जाता है। इसमें पहली गलती करने वाले के ऊपर 500 रुपए का चालान किया जाता है। जबकि, उसके बाद 1500 रुपए का चालान किया जाता है।

3. टू-व्हीलर पर ट्रिपलिंग करना

टू-व्हीलर पर ट्रिपलिंग करना इन दिनों आम बाद है। कई शहरों में अक्सर लोग इस गलती को करते हैं। हालांकि, कई बार पुलिस की तरफ से फैमिली वालों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194C के मुताबिक ये एक अपराध है। इसमें पहली गलती करने वाले के ऊपर 100 रुपए का चालान किया जाता है। जबकि, उसके बाद 1000 रुपए का चालान किया जाता है।

4. पुराने पेट्रोल-डीजल व्हीकल

पुराने पेट्रोल और डीजल व्हीकल को लेकर भी सख्त नियम हैं। खासकर देस की राजधानी दिल्ली में इसे लेकर काफी सख्ती भी दिखाई जाती है। यदि कई पेट्रोल कार 15 साल और डीजल कार 10 साल से ज्यादा पुरानी है तब मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 39/192/207 के मुताबिक ये एक अपराध माना जाएगा है। इसमें पहली गलती या उसके बाद की, सभी में कोर्ट के हिसाब से चालान किया जाता है। खास बात ये है कि इसका चालान भी कोर्ट के द्वार ही तय किया जाता है।