गाड़ी चलाने में की ये एक गलती तो सीधे ₹20000 का चालान, इस गलती पर कोर्ट तय करेगा जुर्माना
आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये नियम कई बार राज्यों के हिसाब से भी बदल जाते हैं। इन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर मोटा चालान और सजा दोनों हो सकती है। वहीं, कई मामले में कोर्ट ही चालान और सजा तय करता है।
देश के अंदर 1 अप्रैल, 2026 से कई ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं, कई नियमों के चालान बदल किए गए हैं। ऐसे में आपके लिए भी इन ट्रैफिक नियमों के बारे में जानना जरूरी है। ये वो ट्रैफिक नियम हैं जो लोग अक्सर जाने या अनजाने में तोड़ देते हैं। इनमें गाड़ी के बाहरी हिस्से पर सवारी बैठना, ड्राइविंग सीट पर एक्स्ट्रा पर्सन को बैठाना, टू-व्हीलर पर ट्रिपलिंग करने से जुड़े नियम शामिल हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये नियम कई बार राज्यों के हिसाब से भी बदल जाते हैं। इन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर मोटा चालान और सजा दोनों हो सकती है। वहीं, कई मामले में कोर्ट ही चालान और सजा तय करता है।
1. गाड़ी के बाहरी हिस्से पर सवारी बैठाना
किसी भी गाड़ी के बाहरी हिस्से पर सवारी को बैठाना, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 123(2)/177 के मुताबिक गलत माना जाता है। इसमें पहली गलती करने वाले के ऊपर 500 रुपए का चालान किया जाता है। जबकि, उसके बाद 1500 रुपए का चालान किया जाता है।
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Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
2. ड्राइविंग सीट पर एक्स्ट्रा पर्सन को बैठाना
ड्राइविंग सीट पर एक्स्ट्रा पर्सन को बैठाना भी ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 125/177 के मुताबिक गलत माना जाता है। इसमें पहली गलती करने वाले के ऊपर 500 रुपए का चालान किया जाता है। जबकि, उसके बाद 1500 रुपए का चालान किया जाता है।
3. टू-व्हीलर पर ट्रिपलिंग करना
टू-व्हीलर पर ट्रिपलिंग करना इन दिनों आम बाद है। कई शहरों में अक्सर लोग इस गलती को करते हैं। हालांकि, कई बार पुलिस की तरफ से फैमिली वालों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194C के मुताबिक ये एक अपराध है। इसमें पहली गलती करने वाले के ऊपर 100 रुपए का चालान किया जाता है। जबकि, उसके बाद 1000 रुपए का चालान किया जाता है।
4. पुराने पेट्रोल-डीजल व्हीकल
पुराने पेट्रोल और डीजल व्हीकल को लेकर भी सख्त नियम हैं। खासकर देस की राजधानी दिल्ली में इसे लेकर काफी सख्ती भी दिखाई जाती है। यदि कई पेट्रोल कार 15 साल और डीजल कार 10 साल से ज्यादा पुरानी है तब मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 39/192/207 के मुताबिक ये एक अपराध माना जाएगा है। इसमें पहली गलती या उसके बाद की, सभी में कोर्ट के हिसाब से चालान किया जाता है। खास बात ये है कि इसका चालान भी कोर्ट के द्वार ही तय किया जाता है।
5. नॉन-मोटोराइज्ड व्हीकल (NMV) लेन
नॉन-मोटोराइज्ड व्हीकल (NMV) लेन में गाड़ी चालाना आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो साइकिल चलाने वालों, पैदल चलने वालों और धीमी गति से चलने वाले व्हीकल वाली लेन में गाड़ी चलाना कानून अपराध है। इस गलती पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 115/194(1) के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। इसमें पहली गलती करने पर ही सीधे 20,000 रुपए का भारी-भरकम चालान होता है। जबकि इसके बाद भी इतने का ही चालान किया जाता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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