मारुति ई-विटारा के किस वैरिएंट पर खर्च करें लाखों रुपए, यहां देखें सभी के फीचर्स और कीमत की डिटेल

मारुति अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक ई-विटारा SUV की कीमतों से पर्दा उठा चुकी है। इसमें BaaS का ऑप्शन भी मिलेगा। ई-विटारा को 3 वैरिएंट डेल्टा, जेटा और अल्फा में खरीद पाएंगे। इसके बेस वैरिएंट में भी कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। इसमें 49kWh और 61kWh शामिल है।

मारुति सुजुकी इंडिया अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक ई-विटारा SUV की कीमतों से पर्दा उठा चुकी है। इसमें BaaS का ऑप्शन भी मिलेगा। ई-विटारा को 3 वैरिएंट डेल्टा, जेटा और अल्फा में खरीद पाएंगे। इसके बेस वैरिएंट में भी कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। इसमें 49kWh और 61kWh शामिल है। छोटा बैटरी पैक एंट्री-लेवल डेल्टा ट्रिम के साथ उपलब्ध है। इसमें 144hp/193Nm फ्रंट-एक्सल-माउंटेड (FWD) इलेक्ट्रिक मोटर है। वहीं, जेटा और अल्फा ट्रिम बड़े 61kWh बैटरी पैक के साथ उपलब्ध हैं जो ज्यादा पावरफुल 174hp/193Nm इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है।

ई-विटारा 49kWh बैटरी के साथ 440km की रेंज और 61kWh बैटरी के साथ 543km तक रेंज देती है। इसे 6 मोनोटोन और 4 डुअल-टोन कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। इसके सभी 10 कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आर्कटिक व्हाइट, ब्लूइश ब्लैक, ग्रैंडियर ग्रे, लैंड ब्रीज, ऑपुलेंट रेड और स्प्लेंडिड सिल्वर जैसे मोनोटोन ऑप्शन शामिल हैं। नेक्सा ब्लू और ब्लूइश ब्लैक कलर्स को छोड़कर, बाकी सभी कलर्स डुअल-टोन रूफ के साथ आते हैं। चलिए अब इसके सभी वैरिएंट के फीचर्स के बारे में डिटेल से जानते हैं।

मारुति ई-विटारा वैरिएंट वाइज फीचर्स 1. मारुति ई-विटारा डेल्टा वैरिएंट (बैटरी पैक: 49kWh)

रेगुलर कीमत: 15.99 लाख रुपए

BaaS कीमत: 10.99 लाख + 3.99 रुपए प्रति किमी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले

4 स्पीकर

रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

PM2.5 एयर फिल्टर

ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो ड्राइव मोड

रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल: लो, मीडियम, हाई

7 एयरबैग

फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियरव्यू मिरर (IRVM)

टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)

ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB)

हिल होल्ड कंट्रोल

EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ ABS

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज

40:20:40 स्प्लिट के साथ रिक्लाइनिंग और स्लाइडिंग रियर सीटें

कीलेस एंट्री

पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप

ऑटो-फोल्ड फंक्शन के साथ पावर्ड आउटसाइड रियरव्यू मिरर (ORVMs)

माउंटेड बटन के साथ टिल्ट और टेलिस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील

फ्रंट और रियर सीट टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट

12V चार्जिंग सॉकेट आगे के पैसेंजर

लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री

फ्रंट डोर पर सॉफ्ट-टच ट्रिम

फ्रंट पैसेंजर सीटबैक पॉकेट

स्टोरेज स्पेस के साथ आगे का सेंटर आर्मरेस्ट

आगे और पीछे के सेंटर आर्मरेस्ट में कप होल्डर

ग्लव बॉक्स, केबिन, बूट, आगे के फुटवेल में LED लाइट

फॉलो-मी-होम फंक्शन के साथ ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट

LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRL)

LED फॉग लैंप

LED टेल-लाइट

एयरोडायनामिक इन्सर्ट के साथ 18-इंच के एलॉय व्हील

रूफ पर लगा स्पॉइलर

शार्क-फिन एंटीना

डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर

ऑटोमैटिक वाइपर

2. मारुति ई-विटारा जेटा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)

रेगुलर कीमत: 17.49 लाख रुपए

BaaS कीमत: 11.99 लाख + 4.39 रुपए प्रति किमी डेल्टा ट्रिम से सभी फीचर्स मिलेंगे

वायरलेस फोन चार्जर

रियर पार्किंग कैमरा

पार्सल ट्रे

3. मारुति ई-विटारा अल्फा वैरिएंट (बैटरी पैक: 61kWh)

रेगुलर कीमत: 19.79 लाख रुपए

BaaS कीमत: 14.29 लाख + 4.39 रुपए प्रति किमी जेटा ट्रिम से सभी फीचर्स मिलेंगे

लेवल 2 ADAS

360-डिग्री कैमरा

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट

फिक्स्ड ग्लास पैन ऑन रूफ

8-स्पीकर्स इनफिनिटी साउंड सिस्टम के साथ सबवूफर

सेमी-लेदरेट सीट अपहोस्ट्री