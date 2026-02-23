IPL 2025 में मचाया था गदर, अब वैभव सूर्यवंशी को गिफ्ट में मिली ये चमचमाती कार, जानिए इसकी खासियत

Feb 23, 2026 02:41 pm IST

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी अपनी तूफानी बल्लेबाजी को लेकर हर जगह छाए हुए हैं। आईपीएल 2025 में अपने निडर अंदाज से सुर्खियां बटोरने के बाद अब उन्हें खास सम्मान मिला है। टाटा मोटर्स ने वैभव को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए भारत की पहली SUV कूपे, 'टाटा कर्व' (Tata Curvv) गिफ्ट की है। उन्हें आईपीएल 2025 के दौरान सबसे अधिक स्ट्राइक रेट बनाए रखने के लिए 'कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' के खिताब से नवाजा गया। पटना के अनन्य ऑटो में आयोजित एक समारोह में वैभव ने अपने परिवार के साथ इस नई चमचमाती कार की चाबी ली।

वर्ल्ड कप फाइनल में मचाई थी तबाही वैभव सूर्यवंशी ने इसी महीने 6 फरवरी को हरारे में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कोहराम मचा दिया था। उन्होंने मात्र 80 गेंदों पर 15 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। यह अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास का किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। पूरे टूर्नामेंट में वैभव दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जहां उन्होंने 7 मैचों में 169.49 के स्ट्राइक रेट से 439 रन कूटे।

टाटा कर्व के फीचर्स बता दें कि टाटा कर्व फीचर्स के मामले में बेहद एडवांस है। हाल ही में अपडेट हुई इस कार के इंटीरियर को काफी प्रीमियम बनाया गया है। इसमें रियर पैसेंजर्स के लिए वेंटिलेटेड सीटें, सनशेड और कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट दिया गया है। केबिन के अंदर व्हाइट कार्बन फाइबर फिनिश और ललितपुर ग्रे ट्रिम इसे बेहद क्लासी लुक देते हैं। इसके अलावा, इसमें वॉयस-कंट्रोल पैनोरमिक सनरूफ, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट और 500 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। मनोरंजन के लिए इसमें 12.3-इंच का हरमन टचस्क्रीन और 9-स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम मौजूद है।