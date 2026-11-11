वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में हैं ये चार शानदार कारें, लिस्ट में टाटा की भी दो गाड़ियां
वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन को लेकर सभी के मन में एक्साइटमेंट है। रिपोर्ट्स के अनुसार वैभव के गैराज में इस वक्त चार गाड़ियां हैं। इनमें टाटा की दो एसयूवी के साथ टोयोटा और मर्सिडीज-बेंज की भी कारें मौजूद हैं।
क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपनी नई-नवेली एसयूवी टाटा सिएरा की डिलिवरी को लेकर काफी चर्चा में हैं। वैभव को यह एसयूवी IPL सीजन 2026 में Super Striker का खिताब जीतने पर इनाम में मिली थी। इसकी डिलिवरी वैभव ने परिवार के साथ धनतेरस और दिवाली के मौके पर ले ली है। वैभव को सिएरा का अंडमान एडवेंचर कलर ऑप्शन प्राइज के तौर पर मिला है। नई कार के आने के बाद से वैभव के कार कलेक्शन को लेकर सभी के मन में एक्साइटमेंट है। रिपोर्ट्स के अनुसार वैभव के गैराज में इस वक्त चार गाड़ियां हैं। इनमें टाटा की दो एसयूवी के साथ टोयोटा और मर्सिडीज-बेंज की भी कारें मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी की इन कारों के बारे में।
1. Tata Sierra
टाटा सिएरा वैभव सूर्यवंशी की कार कलेक्शन में सबसे नई गाड़ी है। उन्हें यह SUV IPL 2026 में Super Striker of the Season का अवॉर्ड जीतने पर मिली है। नई टाटा सिएरा पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आती है, लेकिन वैभव को इसका ICE यानी पेट्रोल या डीजल मॉडल मिला है। वैभव के पास सिएरा का कौन सा इंजन ऑप्शन है, इस बारे में अभी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है।
2. Tata Curvv EV
टाटा कर्व ईवी वैभव को IPL 2025 में Super Striker of the Season बनने पर मिली थी। यह उनके डेब्यू IPL सीजन में शानदार बल्लेबाजी के लिए दिया गया इनाम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को अपनी मां को गिफ्ट करना चाहते थे।
3. Mercedes-Benz
वैभव सूर्यवंशी के पास एक मर्सिडीज-बेंज लग्जरी कार भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के पूर्व मालिक रंजीत बारठाकुर ने 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें यह कार गिफ्ट की थी। कुछ रिपोर्ट्स में इसे Mercedes-Benz GLE 300d बताया गया है। हालांकि इस मॉडल के बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन उपलब्ध नहीं है।
4. Toyota Fortuner Legender
वैभव के परिवार के पास Toyota Fortuner Legender भी है। यह गाड़ी वैभव को इनाम के तौर पर नहीं मिली थी। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने यह एसयूवी खरीदी थी। इस कार का जिक्र पटना की एक टोयोटा डीलरशिप की ओर से शेयर किए गए वीडियो के आधार पर किया गया है।
कब खुद ड्राइव कर पाएंगे वैभव सूर्यवंशी?
वैभव सूर्यवंशी के पास भले ही कई गाड़ियां हों, लेकिन फिलहाल वह खुद इन्हें ड्राइव नहीं कर सकते। इसकी वजह उनकी उम्र है। वैभव अभी 15 साल के हैं, जबकि भारत में प्राइवेट कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्र 18 साल होना जरूरी है। ऐसे में उन्हें अपनी नई टाटा सिएरा और दूसरी कारों को खुद चलाने के लिए अभी करीब तीन साल इंतजार करना होगा।
(Main Image: Car Dekho)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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