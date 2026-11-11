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वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन में हैं ये चार शानदार कारें, लिस्ट में टाटा की भी दो गाड़ियां

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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वैभव सूर्यवंशी के कार कलेक्शन को लेकर सभी के मन में एक्साइटमेंट है। रिपोर्ट्स के अनुसार वैभव के गैराज में इस वक्त चार गाड़ियां हैं। इनमें टाटा की दो एसयूवी के साथ टोयोटा और मर्सिडीज-बेंज की भी कारें मौजूद हैं। 

Vaibhav Sooryavanshi car collection
वैभव सूर्यवंशी कार कलेक्शन

क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपनी नई-नवेली एसयूवी टाटा सिएरा की डिलिवरी को लेकर काफी चर्चा में हैं। वैभव को यह एसयूवी IPL सीजन 2026 में Super Striker का खिताब जीतने पर इनाम में मिली थी। इसकी डिलिवरी वैभव ने परिवार के साथ धनतेरस और दिवाली के मौके पर ले ली है। वैभव को सिएरा का अंडमान एडवेंचर कलर ऑप्शन प्राइज के तौर पर मिला है। नई कार के आने के बाद से वैभव के कार कलेक्शन को लेकर सभी के मन में एक्साइटमेंट है। रिपोर्ट्स के अनुसार वैभव के गैराज में इस वक्त चार गाड़ियां हैं। इनमें टाटा की दो एसयूवी के साथ टोयोटा और मर्सिडीज-बेंज की भी कारें मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी की इन कारों के बारे में।

1. Tata Sierra

टाटा सिएरा वैभव सूर्यवंशी की कार कलेक्शन में सबसे नई गाड़ी है। उन्हें यह SUV IPL 2026 में Super Striker of the Season का अवॉर्ड जीतने पर मिली है। नई टाटा सिएरा पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आती है, लेकिन वैभव को इसका ICE यानी पेट्रोल या डीजल मॉडल मिला है। वैभव के पास सिएरा का कौन सा इंजन ऑप्शन है, इस बारे में अभी पक्की जानकारी सामने नहीं आई है।

वैभव सूर्यवंशी

2. Tata Curvv EV

टाटा कर्व ईवी वैभव को IPL 2025 में Super Striker of the Season बनने पर मिली थी। यह उनके डेब्यू IPL सीजन में शानदार बल्लेबाजी के लिए दिया गया इनाम था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वैभव इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को अपनी मां को गिफ्ट करना चाहते थे।

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3. Mercedes-Benz

वैभव सूर्यवंशी के पास एक मर्सिडीज-बेंज लग्जरी कार भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के पूर्व मालिक रंजीत बारठाकुर ने 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें यह कार गिफ्ट की थी। कुछ रिपोर्ट्स में इसे Mercedes-Benz GLE 300d बताया गया है। हालांकि इस मॉडल के बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन उपलब्ध नहीं है।

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4. Toyota Fortuner Legender

वैभव के परिवार के पास Toyota Fortuner Legender भी है। यह गाड़ी वैभव को इनाम के तौर पर नहीं मिली थी। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने यह एसयूवी खरीदी थी। इस कार का जिक्र पटना की एक टोयोटा डीलरशिप की ओर से शेयर किए गए वीडियो के आधार पर किया गया है।

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कब खुद ड्राइव कर पाएंगे वैभव सूर्यवंशी?

वैभव सूर्यवंशी के पास भले ही कई गाड़ियां हों, लेकिन फिलहाल वह खुद इन्हें ड्राइव नहीं कर सकते। इसकी वजह उनकी उम्र है। वैभव अभी 15 साल के हैं, जबकि भारत में प्राइवेट कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्र 18 साल होना जरूरी है। ऐसे में उन्हें अपनी नई टाटा सिएरा और दूसरी कारों को खुद चलाने के लिए अभी करीब तीन साल इंतजार करना होगा।

(Main Image: Car Dekho)

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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