टू-व्हीलर बूम! सिर्फ तीन महीने में बिके 46.75 लाख बाइक-स्कूटर; जानिए कौन सा स्टेट बना नंबर-1

Tue, 2 Sep 2025 12:49 PM

भारत में टू-व्हीलर की डिमांड अभी भी टॉप गियर में है। अप्रैल से जून 2025 यानी मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में कुल 46.75 लाख बाइक्स और स्कूटर्स रजिस्टर हुए। इसमें पेट्रोल इंजन से चलने वाले मॉडल्स के साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स भी शामिल हैं। इतना बड़ा आंकड़ा इस बात का सबूत है कि लोग टू-व्हीलर को लेकर अब भी सबसे ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं और धीरे-धीरे ईवी की तरफ भी रुझान बढ़ रहा है।

नंबर-1 रहा यूपी इस बार सबसे ज्यादा चमका उत्तर प्रदेश। सिर्फ तीन महीनों में यूपी में 8.18 लाख टू-व्हीलर बिके जो देश की कुल बिक्री का करीब 17.5 पर्सेंट है। यानी हर छह टू-व्हीलर्स में से एक यूपी में खरीदा गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा जहां 10.3 पर्सेंट शेयर रहा। वहीं, ऑटो हब कहे जाने वाले तमिलनाडु ने 7.3 पर्सेंट मार्केट शेयर अपने नाम किया।