'नो हेलमेट, नो फ्यूल' अभियान पर भारी ना पड़ जाएं नकली हेलमेट, बाजार में ₹110 में मिल रहे; ये एक्शन लेने होंगे
केंद्र और राज्य सरकार को मोटर व्हीकल नियम 138F को लागू करना चाहिए, जिससे हर टू-व्हीलर के साथ हेलमेट अनिवार्य हो। नकली हेलमेट बनाने और बेचने वालों पर FIR और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को जागरूक करने के लिए BIS-सर्टिफाइट हेलमेट्स को बढ़ावा देने हेतु मीडिया और शिक्षा अभियान तेज किए जाएं।
उत्तर प्रदेश सरकार 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत धीरे-धीरे कई राज्यों में हो रही है। इस अभियान की मदद से लोगों की एक्सीडेंट से जान बचाना है। टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (2WHMA) के अध्यक्ष राजीव कपूर ने इस साहसिक कदम की सराहना की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह अभियान 1 सितंबर से लागू होगा। ये उन राइडर्स को पेट्रोल देने से इंकार करेगा जो हेलमेट नहीं पहनते, ताकि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके और नियमों का पालन सुनिश्चित हो।
हालांकि, कपूर ने चेतावनी दी कि यदि प्रवर्तन सुधार लागू नहीं किए गए, तो इस पहल के अनचाहे परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "जब संगठित बाजार में हेलमेट की मांग स्थिर रहती है, तब असंगठित क्षेत्र इसका फायदा उठाता है। नकली हेलमेट बनाने वाले जिनमें से 95% के पास BIS लाइसेंस भी है, लगातार काम कर रहे हैं। 110 रुपए की कीमत वाले घटिया हेलमेट यूपी, गाजियाबाद, लोनी और दिल्ली-करारी जैसे इलाकों में बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं। ये नकली हेलमेट लोगों की जान ले रहे हैं। इन नकली हेलमेट्स की सप्लाई रोकने के साथ-साथ कड़ी कार्रवाई भी जरूरी है।"
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.99 - 25.42 लाख
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.7 - 1.8 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.5 - 1.82 लाख
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 83,251 - 86,551
चौंकाने वाली बात यह है कि "मिशन सेव लाइव्स 2.0" जागरूकता पहल के अनुसार बाजार में 110 रुपए के करीब 95% हेलमेट नकली हैं। ये हेलमेट बेहद असुरक्षित हैं। हल्की सी चोट या हथौड़े के वार से भी ये टूट जाते हैं। जो इन्हें "नकली दवाइयों" जितना ही खतरनाक बनाता है। हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलने से लोग नकली हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा का दांव पर लगा रहे हैं। वो सिर्फ इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि नकली हेलमेट से उन्हें पेट्रोल मिल सकता है, जबकि अपनी जानके खतरे को वो अनदेखा कर रहे हैं।
विस्तृत आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में बिकने वाले लगभग 70% हेलमेट नकली पाए गए और बेसिक इम्पैक्ट टेस्ट में फेल हो गए। पहले ही परीक्षण में ये ढह गए, जबकि असली हेलमेट्स ने अपना आकार बनाए रखा। यह फैक्ट देश में सार्वजनिक सुरक्षा की भयावह स्थिति को उजागर करता है। कपूर ने एक व्यावहारिक समाधान सुझाया है कि हर टू-व्हीलर बिक्री के साथ दो असली ISI-सर्टिफाइट हेलमेट अनिवार्य रूप से दिए जाएं और उनकी कीमत मोटरसाइकिल की कीमत में जोड़ी जाए। उनका मानना है कि इससे सबसे पहले असली हेलमेट ग्रोहकां तक पहुंचेंगे, जिससे "नो हेलमेट, नो फ्यूल" नियम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सकेगा।
कपूर ने सुझाव देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मोटर व्हीकल नियम 138F को लागू करना चाहिए, जिससे हर टू-व्हीलर के साथ हेलमेट अनिवार्य हो। नकली हेलमेट बनाने और बेचने वालों पर FIR और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को जागरूक करने के लिए BIS-सर्टिफाइट हेलमेट्स को बढ़ावा देने हेतु मीडिया और शिक्षा अभियान तेज किए जाएं, क्योंकि केवल यही हेलमेट कानूनी और सुरक्षित हैं। "नो हेलमेट, नो फ्यूल" अभियान सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सराहनीय और आवश्यक कदम है, लेकिन इसके वास्तविक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए हमें पहले नकली हेलमेट्स को बाजार से खत्म करना होगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।