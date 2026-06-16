ड्राइवर नहीं कर रहे गलती, फिर भी हो रहे 'एक्सीडेंट', वजह आपको भी चौंका देगी! 99% कारों में होता है ऐसा
कई मौके पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कार एक्सीडेंट की वजह मैटिंग बनी है। मैट की वजह से एक्सीडेंट होने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तो चलिए आपको इसी मैटिंग से जुड़ी गलती के बारे में बताते हैं।
कार एक्सीडेंट से जुड़े कई मामले ऐसे सामने आते हैं, जिसमें ड्राइवर की गलती नहीं होती इसके बाद भी दुर्घटना हो जाती है। इन मामलों से जुड़ी जांच में कई बार ऐसे चीजें सामने आती हैं जिनसे पता चलता है कि कार के अंदर एक्सीडेंट की तैयारी पहले ही हो चुकी थी। दरअसल, कार एक्सीडेंट से जुड़े कई मामलों अनजान गलती की वजह से होते हैं। इनमें से एक गलती कार की मैटिंग के चलते हो जाती है। जी हां, जो मैटिंग आपकी कार के प्लोर को साफ-सुथरा रखती है, वही एक्सीडेंट की वजह भी बन सकती है।
दरअसल, कई मौके पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कार एक्सीडेंट की वजह मैटिंग बनी है। मैट की वजह से एक्सीडेंट होने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। तो चलिए आपको इसी मैटिंग से जुड़ी गलती के बारे में बताते हैं। ताकि आप अपनी कार के लिए मैटिंग खरीदने और इसे बिछाने में किसी तरह की गलती ना करें और हमेशा सेफ ड्राइव करें।
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Renault Triber
₹ 5.81 - 8.69 लाख
MG Astor
₹ 9.79 - 15.5 लाख
Audi Q5
₹ 64.9 - 70.02 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.06 - 16.38 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
कार में बिछा कार्पेट गंदी नहीं हो इसके लिए लगभग सभी लोग मैटिंग का यूज करते हैं। मार्केट में भी मैटिंग की बड़ी रेंज मौजूद है, इसमें हार्ड प्लास्टिक से लेकर लूज मैटिंग भी शामिल है। हार्ड प्लास्टिक मैटिंग ही एक्सीडेंट होने का कारण बन जाती है, क्योंकि इसे बिछाने में कई बार गलती हो जाती है। दरअसल, मैटिंग का वो हिस्सा जो एक्सीलेटर के पास बिछाया जाता है उसमें कई बार एक्सीलेटर पैडल फंस जाता है। यानी एक्सीलेटर का पैडल मैटिंग के नीचे आ जाता है और वो ऊपर नहीं होता। ऐसे में कार अनकंट्रोल हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है।
मैटिंग की वजह से कार का एक्सीडेंट ना हो इसके लिए जरूरी है कि एक्सीलेटर पैडल के पास वाली मैटिंग का हिस्सा इतना ज्यादा कटा हो है कि उसमें उसके फंसने की संभावना एकदम खत्म हो जाए। इसके अलावा कार के लिए फिक्स मैटिंग भी आती हैं इन्हें ही कार में इस्तेमाल करना चाहिए। ये फिक्स मैटिंग कार के किसी भी पैडल में फंसते नहीं है। साथ ही, मैटिंग बिछाने से जुड़ी इन बातों का भी ध्यान रखें।
> कार मैटिंग की कटिंग प्रॉपर हो। ये किसी भी हिस्से में बड़ी नहीं हो।
> मैटिंग को हर कौने पर प्रॉपर फिक्स करें। यानी ये उठी हुई ना हो।
> मैटिंग को चिपकाने के लिए स्ट्रैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
> यदि आप जूते-चप्पल उतारकर कार चला रहे, तो उसे पीछे रखें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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