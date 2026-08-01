E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से पुरानी गाड़ियों में आ सकती है खराबी, बदलने पड़ सकते हैं ये पार्ट्स

सरकार ने पहले ही बताया है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा, पुरानी BS-III गाड़ियों के कुछ खास पार्ट्स को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी।

E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों के ये पार्ट्स हो सकते हैं खराब

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भारत का ऑटोमोबाइल मार्केट इस समय बड़े बदलावों से गुजर रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर आ रहा है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल (E20) मिलाने की तैयारी है। इस नए ईंधन बदलाव ने कार और बाइक मालिकों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने पहले ही बताया है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा, पुरानी BS-III गाड़ियों के कुछ खास पार्ट्स को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को क्या नुकसान हो सकता है और किन पुर्जों को बदलना पड़ेगा।

कौन से पार्ट्स बदलने की जरूरत? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में इस मामले पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल, 2005 से 2016 के बीच बनी BS-III गाड़ियों पर जब टेस्टिंग की गई, तो कुछ खास नतीजे सामने आए। इन गाड़ियों के कुछ रबर पार्ट्स और गास्केट को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छी बात यह है कि इन पुर्जों को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब भी आप अपनी गाड़ी की सामान्य सर्विसिंग कराने जाएंगे, तो मैकेनिक आसानी से इन्हें बदल सकता है।

नुकसान क्यों पहुंचता है? अब सवाल उठता है कि आखिर E20 पेट्रोल से इन पार्ट्स को नुकसान क्यों पहुंचता है? दरअसल, गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में कई प्लास्टिक और रबर जैसे फ्लेक्सिबल मटीरियल का इस्तेमाल होता है। ये मटीरियल सील, पाइप, गास्केट, ओ-रिंग्स और फ्यूल पंप जैसे हिस्सों में लगे होते हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की स्टडी में पाया गया कि E20 पेट्रोल के कारण पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स कड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं और अपनी लचीलापन खो देते हैं।

क्या कहती है स्टडी? स्टडी के अनुसार, E20 पेट्रोल के लगातार इस्तेमाल से रबर के लचीलेपन और ताकत में भारी कमी आती है। उदाहरण के लिए, फ्यूल पाइप और सील में इस्तेमाल होने वाली रबर ज्यादा सख्त हो जाती है। जब रबर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है, तो उसमें दरारें आने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, कुछ प्लास्टिक और रबर के पार्ट्स पेट्रोल सोखकर फूल जाते हैं। पार्ट्स के फूलने और कड़े होने की वजह से लीकेज की समस्या शुरू हो सकती है।