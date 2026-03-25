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वेस्पा के ये स्कूटर हो गए अपडेट, 12-इंच एलॉय और सेफ्टी भी नंबर-1 हुई; 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी मिलेगा

Mar 25, 2026 08:46 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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वेस्पा (Vespa) ने 2026 के लिए अपनी प्राइमावेरा (Primavera) और स्प्रिंट एस (Sprint S) रेंज को विदेशों में अपडेट किया है, जिससे इसके स्कूटरों में सुरक्षा, सुविधा और कॉस्मेटिक अपग्रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।

वेस्पा के ये स्कूटर हो गए अपडेट, 12-इंच एलॉय और सेफ्टी भी नंबर-1 हुई; 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी मिलेगा

वेस्पा (Vespa) ने 2026 के लिए अपनी प्राइमावेरा (Primavera) और स्प्रिंट एस (Sprint S) रेंज को विदेशों में अपडेट किया है, जिससे इसके स्कूटरों में सुरक्षा, सुविधा और कॉस्मेटिक अपग्रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। विदेशों में पेश किए गए इन मॉडलों को पियाजियो (Piaggio) भारत में लाएगा या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। बता दें कि वेस्पा, पियाजियो द्वारा मैन्युफैक्चरर स्कूटर और मोपेड का इतालवी लग्जरी ब्रांड है। इस नाम का मतलब इतालवी में ततैया है।

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ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में काफी सुधार किया
इन स्कूटर में सबसे बड़ा बदलाव पिछले हिस्से में देखने को मिलता है। 125cc और 150cc वैरिएंट में पारंपरिक ड्रम ब्रेक की जगह अब डुअल-पिस्टन कैलिपर के साथ 220mm की पिछली डिस्क दी गई है। मौजूदा फ्रंट डिस्क और ABS के साथ मिलकर, कंपनी का दावा है कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, 50cc मॉडल को छोड़कर, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले मॉडलों में अब स्टैंडर्ड तौर पर कीलेस सिस्टम दिया गया है, जिससे इग्निशन, सीट एक्सेस और गाड़ी की लोकेशन जानने जैसे फंक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

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स्कूटर में 12-इंच के एलॉय व्हील मिलेंगे
125cc और 150cc, दोनों ही मॉडलों में 5 स्पोक वाले डिजाइन के साथ नए 12-इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं। स्प्रिंट S में बाईं तरफ की फेयरिंग पर एक नई साइड ग्रिल दी गई है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है। वहीं प्राइमावेरा में मडगार्ड क्रेस्ट और सामने वाले 'टाई' पैनल जैसी छोटी-छोटी चीजों में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि सीट की अपहोल्स्ट्री को भी अपडेट किया गया है।

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5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया
ज्यादातर वैरिएंट में पहले से मौजूद सेमी-डिजिटल यूनिट की जगह अब एक नया, पूरी तरह से डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यह राइड से जुड़ा डेटा दिखाता है और फोन कॉल, म्यूजिक और नेविगेशन से जुड़े निर्देशों के लिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा देता है। सबसे हाई वैरिएंट प्राइमावेरा टेक में पहले की तरह ही 5-इंच की TFT डिस्प्ले दी गई है।

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भारत आने का इंतजार रहेगा
वेस्पा विदेशों में इलेक्ट्रिक समेत कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन देना जारी रखे हुए है। पेट्रोल वैरिएंट में 50cc, 125cc और 150cc कैपेसिटी वाले फ्यूल-इंजेक्टेड, 3-वाल्व इंजन का इस्तेमाल किया गया है। प्राइमावेरा और स्प्रिंट एस, वेस्पा के सबसे ज्यादा यूथ पर फोकस्ड और शहरी इस्तेमाल के लिए बने मॉडल हैं। इन अपडेटेड मॉडलों को दुनिया भर में पेश किया गया है। अब यह देखना बाकी है कि पियाजियो इन्हें भारत में लाता है या नहीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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