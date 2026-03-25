वेस्पा के ये स्कूटर हो गए अपडेट, 12-इंच एलॉय और सेफ्टी भी नंबर-1 हुई; 5-इंच का TFT डिस्प्ले भी मिलेगा

Mar 25, 2026 08:46 am IST

वेस्पा (Vespa) ने 2026 के लिए अपनी प्राइमावेरा (Primavera) और स्प्रिंट एस (Sprint S) रेंज को विदेशों में अपडेट किया है, जिससे इसके स्कूटरों में सुरक्षा, सुविधा और कॉस्मेटिक अपग्रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है।

वेस्पा (Vespa) ने 2026 के लिए अपनी प्राइमावेरा (Primavera) और स्प्रिंट एस (Sprint S) रेंज को विदेशों में अपडेट किया है, जिससे इसके स्कूटरों में सुरक्षा, सुविधा और कॉस्मेटिक अपग्रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। विदेशों में पेश किए गए इन मॉडलों को पियाजियो (Piaggio) भारत में लाएगा या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। बता दें कि वेस्पा, पियाजियो द्वारा मैन्युफैक्चरर स्कूटर और मोपेड का इतालवी लग्जरी ब्रांड है। इस नाम का मतलब इतालवी में ततैया है।

ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में काफी सुधार किया

इन स्कूटर में सबसे बड़ा बदलाव पिछले हिस्से में देखने को मिलता है। 125cc और 150cc वैरिएंट में पारंपरिक ड्रम ब्रेक की जगह अब डुअल-पिस्टन कैलिपर के साथ 220mm की पिछली डिस्क दी गई है। मौजूदा फ्रंट डिस्क और ABS के साथ मिलकर, कंपनी का दावा है कि ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, 50cc मॉडल को छोड़कर, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाले मॉडलों में अब स्टैंडर्ड तौर पर कीलेस सिस्टम दिया गया है, जिससे इग्निशन, सीट एक्सेस और गाड़ी की लोकेशन जानने जैसे फंक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

स्कूटर में 12-इंच के एलॉय व्हील मिलेंगे

125cc और 150cc, दोनों ही मॉडलों में 5 स्पोक वाले डिजाइन के साथ नए 12-इंच के एलॉय व्हील दिए गए हैं। स्प्रिंट S में बाईं तरफ की फेयरिंग पर एक नई साइड ग्रिल दी गई है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है। वहीं प्राइमावेरा में मडगार्ड क्रेस्ट और सामने वाले 'टाई' पैनल जैसी छोटी-छोटी चीजों में कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि सीट की अपहोल्स्ट्री को भी अपडेट किया गया है।

5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया

ज्यादातर वैरिएंट में पहले से मौजूद सेमी-डिजिटल यूनिट की जगह अब एक नया, पूरी तरह से डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यह राइड से जुड़ा डेटा दिखाता है और फोन कॉल, म्यूजिक और नेविगेशन से जुड़े निर्देशों के लिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा देता है। सबसे हाई वैरिएंट प्राइमावेरा टेक में पहले की तरह ही 5-इंच की TFT डिस्प्ले दी गई है।