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बदल गई रॉयल एनफील्ड की ये मोटरसाइकिल, राइडर के लिए लगा दी टाइप-C चार्जिंग; जानिए कीमत

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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अब मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट की ग्लोबल लीडर बन चुकी इस कंपनी ने अपनी पॉपुलर कैफे रेसर बाइक कॉन्टिनेंटल जीटी 650 (Continental GT 650) का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है।

Updated Royal Enfield Continental GT 650 launched at Rs 3.58 lakh
बदल गई रॉयल एनफील्ड की ये मोटरसाइकिल
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रॉयल एनफील्ड बाजार में अपने ग्राहकों को हमेशा इंगेज रखती है। साथ ही, मौके-मौके पर अपनी मोटरसाइकिल को अपडेट करके ग्राहको के मन में अपनी जड़ें मजबूत करती रहती है। अब मिड-साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट की ग्लोबल लीडर बन चुकी इस कंपनी ने अपनी पॉपुलर कैफे रेसर बाइक कॉन्टिनेंटल जीटी 650 (Continental GT 650) का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। कैफे रेसर की पर कायम रहते हुए इस नई कॉन्टिनेंटल GT 650 में कई अपडेट किए गए हैं जो इसके स्टाइल और आधुनिक समय की जरूरतों को और बेहतर बनाते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.58 लाख रुपए है।

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रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 की कीमतें
वैरिएंटएक्स-शोरूम कीमत
रॉकर रेड (ब्लैक-आउट इंजन, कास्ट-एलॉय व्हील्स)₹3.58 लाख
ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन (पॉलिश किया हुआ इंजन, स्पोक व्हील्स)₹3.58 लाख
एपेक्स ग्रे (ब्लैक-आउट इंजन, कास्ट-एलॉय व्हील्स)₹3.81 लाख
मिस्टर क्लीन (पॉलिश किया हुआ इंजन, स्पोक व्हील्स)₹3.88 लाख

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मोटरसाइकिल में क्या नया मिलेगा?

मोटरसाइकिल को एक शार्प और दमदार लुक देने के लिए इसमें ब्लैक-पेटेंड इंस्ट्रूमेंट काउल दिया गया है। बेहतर दिखाने के लिए इसमें स्टाइलिश नई LED ट्रैफिकेटर्स दिए गए हैं। सफर के दौरान आसानी के लिए इसमें USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट मिलता है। मौजूदा एपेक्स ग्रे वैरिएंट के अलावा, अब रॉकर रेड वैरिएंट में ब्लैक-आउट इंजन, एग्जॉस्ट और कास्ट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

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कंपनी ने हैरिस परफॉर्मेंस के साथ मिलकर तैयार किया गया स्टील ट्यूबलर-क्रेडल फ्रेम, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और गैस-चार्ज्ड ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर के साथ मिलकर काम करता है। यह एक बैलेंस और कॉन्फिडेंस से भरा राइडिंग एक्सपीरियंस देता है, जो कॉन्टिनेंटल GT की असली पहचान है।

मोटरसाइकिल को चलाने की पोजीशन काफी अग्रेसिव है। इसका पुराना और क्लासिक लुक 1950 और 60 से दशक की कैफे रेसर बाइकों की याद दिलाता है। इसका नया वर्जन इसके पुराने लुक को और बेहतर बनाता है। मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है।

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कॉन्टिनेंटल GT 650 में कंपनी का मशहूर पैरेलल ट्विन-सिलिंडर इंजन है जो एयर/ऑयल कूल्ड सेटअप के साथ आता है। इसका 648cc इंजन 7,150rpm पर 47hp का पावर और 5,250rpm पर 52.3nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे एक 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ये 14 अगस्त से भारत के सभी रॉयल एनफील्ड शोरूम में मिलने लगेगी।

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शॉटगन 650 कस्टम की 25 यूनिट बेचीं
रॉयल एनफील्ड ने 2025 EICMA में ताइवान की कंपनी रफ क्राफ्ट्स द्वारा तैयार की गई शॉटगन 650 कस्टम बाइक को दिखाया था। यह कैलिबर रॉयल कस्टम बाइक से इंस्पायर्ड थी। शॉटगन 650 के रफ क्राफ्ट्स वर्जन को बाद में मोटोवर्स 2025 में भी दिखाया गया था। रॉयल एनफील्ड ने कहा था कि यह कस्टम बाइक एक लिमिटेड एडिशन मॉडल के तौर पर पेश की जाएगी, जिसकी दुनिया भर में सिर्फ 100 यूनिट्स उपलब्ध होंगी। भारत में शौकीनों के लिए सिर्फ 25 यूनिट्स ही मिलेंगी। इसकी कीमत 5.75 लाख रुपए है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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