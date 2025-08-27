इस कार को खरीदने में मत करना जल्दबाजी, कंपनी जल्द लॉन्च करेगी नया मॉडल; ऑल्टो की सेल बिगाड़ेगी!
2015 में पहली बार लॉन्च हुई क्विड को 2019 में नया रूप दिया गया। अप्रैल 2023 में छोटे 800cc पेट्रोल इंजन को बंद कर दिया गया, जबकि 1.0-लीटर यूनिट को E20 फ्यूल अनुपालन मानदंडों के अनुरूप अपग्रेड किया गया। इसके अलावा, इस हैचबैक में पिछले कुछ सालों में ज्यादातर फीचर्स जोड़े गए हैं।
रेनो भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट को लगातार नए रूप दे रही है। कंपनी ने पिछले महीने फेसलिफ्टेड ट्राइबर लॉन्च की गई थी। वहीं, इसी हफ्ते की शुरुआत में अपडेटेड काइगर लॉन्च की गई। दोनों ही मॉडलों में कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स दिए गए हैं। अब सबका ध्यान ब्रांड की एंट्री-लेवल हैचबैक क्विड पर है। हालांकि, हाल के सालों में बजट कारों की डिमांड में कमी आई है। रेनो ने पुष्टि की है कि आने वाले महीनों में क्विड को भी अपडेट किया जाएगा। उम्मीद है कि कंपनी इस एंट्री लेवल कार में कई शानदार फीचर्स जोड़ेगी।
2015 में पहली बार लॉन्च हुई क्विड को 2019 में नया रूप दिया गया। अप्रैल 2023 में छोटे 800cc पेट्रोल इंजन को बंद कर दिया गया, जबकि 1.0-लीटर यूनिट को E20 फ्यूल अनुपालन मानदंडों के अनुरूप अपग्रेड किया गया। इसके अलावा, इस हैचबैक में पिछले कुछ सालों में ज्यादातर फीचर्स जोड़े गए हैं, और कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। रेनो ने संकेत दिया है कि आने वाला वर्जन भी थोड़ा नया होगा, जिसमें अपडेटेड फीचर्स और डिजाइन में मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Renault Kwid
₹ 4.7 - 6.62 लाख
Maruti Suzuki Alto K10
₹ 4.23 - 6.21 लाख
Maruti Suzuki S-Presso
₹ 4.26 - 6.12 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 5.64 - 7.37 लाख
Tata Tiago
₹ 5 - 8.45 लाख
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 5.79 - 7.62 लाख
एंट्री-लेवल सेगमेंट में क्विड की सबसे करीबी कॉम्पटीटर मारुति सुजुकी ऑल्टो ही है। बजट-फोकस्ड प्रोडक्ट होने के बावजूद क्विड पहले से ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, LED DRLs, 14-इंच व्हील और डुअल एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स से लैस है। कंपनी इसकी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट में इजाफा कर सकती है।
अपकमिंग अपडेट में इसके मैकेनिकल्स में बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही मिलेगा जो 67 बीएचपी और 91 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। 56 बीएचपी और 82 एनएम वाला CNG वैरिएंट भी उपलब्ध रहेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।