डीलरशिप पहुंची अपडेटेड Mahindra Thar Roxx, लॉन्च से पहले सामने आया धांसू लुक, खास हो सकता है सस्पेंशन
अपडेटेड महिंद्रा थार रॉक्स को डीलरशिप पर देखा गया है। इसका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो इसके नए अलॉय व्हील्स और सस्पेंशन की झलक देखने को मिली है। आइए जानते हैं डीटेल।
महिंद्रा की अपडेटेड Thar Roxx लॉन्च से पहले डीलरशिप पर पहुंचनी शुरू हो गई है। हाल ही में इसका एक बिना कवर वाला मॉडल Koncept Automobiles के शोरूम के बाहर खड़ा दिखाई दिया। safarnamawithak ने इसके स्पाई शॉट्स को शेयर किया है, जिससे इसका धांसू लुक सामने आ गया है। शेयर किए गए इंस्टाग्राम वीडियो में इसके नए अलॉय व्हील्स और खास सस्पेंशन की झलक देखने को मिली है। इससे पहले भी Thar Roxx के एक टेस्ट मॉडल को कैमॉफ्लाज के साथ देखा गया था। उस समय अंडरबॉडी के फोटोज से इसमें नए DaVinci Suspension दिए जाने के हिंट मिले थे।
थार OG जैसे नए अलॉय व्हील्स
नई तस्वीरों में अपडेटेड Thar Roxx के साथ ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिखाई दिए हैं। इनका डिजाइन थ्री-डोर थार OG में मिलने वाले अलॉय व्हील्स जैसा है। फ्रंट और रियर व्हील्स के क्लोज-अप फोटोज से इनके स्पोक डिजाइन को भी साफ देखा जा सकता है। हालांकि, महिंद्रा ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि ये नए अलॉय व्हील्स थार रॉक्स के किन वेरिएंट में मिलेंगे। यह भी साफ नहीं है कि कंपनी इन्हें मौजूदा व्हील ऑप्शन के साथ पेश करेगी या पुराने डिजाइन को पूरी तरह बदल देगी। एसयूवी के बाकी डिजाइन में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया है। इसमें पहले की तरह राउंड हेडलैंप, वर्टिकल ग्रिल स्लॉट, बड़ा फ्रंट बंपर, पांच दरवाजों वाला बॉडी डिजाइन और चौड़ी व्हील आर्च क्लैडिंग दिखाई है। इस मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव नए अलॉय व्हील्स के रूप में नजर आया है, जबकि खास अपडेट इसके सस्पेंशन में हो सकता है।
DaVinci Suspension से बेहतर होगा राइड कंफर्ट
नए फोटोज और वीडियो में इसके डैम्पर और कॉइल स्प्रिंग असेंबली को करीब से देखा जा सकता है। इससे पहले अक्टूबर में सामने आई अंडरबॉडी तस्वीरों में भी DaVinci Suspension के संकेत मिले थे। महिंद्रा ने इस सस्पेंशन टेक्नोलॉजी को पहले Thar OG में ऑफर किया था और अब इसे Thar Roxx में भी दिया जा सकता है। मौजूदा थार रॉक्स में पहले से Frequency-Dependent Damping टेक्नोलॉजी मिलती है। नए DaVinci सस्पेंशन में डैम्पर की इंटरनल वॉल्विंग को अपडेट किए जाने की उम्मीद है, जिससे खराब रास्तों पर कंफर्ट बेहतर हो सके और गाड़ी का बॉडी कंट्रोल बेहतर रहे। 5-डोर थार रॉक्स को फैमिली एसयूवी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।
जल्द हो सकती है लॉन्च, वेरिएंट की जानकारी बाकी
थार रॉक्स का डीलरशिप के बाहर दिखाई देना इस बात का इशारा है कि महिंद्रा इसके अपडेटेड मॉडल को जल्द मार्केट में ला सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी लॉन्च की तारीख, वेरिएंट के हिसाब से नए फीचर्स की उपलब्धता और कीमत में बदलाव को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इंजन के मामले में इसमें मौजूदा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। दोनों इंजन के साथ 6-स्पीड मैन्युअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं। रियर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन दोनों इंजन में उपलब्ध है, जबकि 4-व्हील ड्राइव केवल डीजल इंजन के साथ मिलता है। इसके टॉप वेरिएंट में पहले से पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब देखना होगा कि महिंद्रा DaVinci सस्पेंशन और नए अलॉय व्हील्स को किन वेरिएंट में उपलब्ध कराती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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