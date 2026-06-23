KTM लवर्स के लिए बड़ी खबर, इस मोटरसाइकिल को कंपनी ने दिया सबसे बड़ा अपडेट; डिजाइन में भी किए चेंजेस
कंपनी ने बाइक के एर्गोनॉमिक्स, चेसिस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग पैकेज और स्टाइल को बड़े पैमाने पर रिवाइज्ड किया है। सबसे जरूर चेंजेस में एर्गोनॉमिक्स हैं। कंपनी ने इसमें एक नया हैंडलबार जोड़ा है। साथ ही, राइडर और पिलियन फ़ुटपेग को नए सिरे से पोजीशन किया है।
KTM ने 790 ड्यूक मोटरसाइकिल को अपडेट किया है। ये उसकी मिडिलवेट नेकेड मोटरसाइकिल को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा अपडेट भी है। हालांकि, यूरो 5+ कंप्लायंट 799cc LC8c इंजन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी ने बाइक के एर्गोनॉमिक्स, चेसिस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग पैकेज और स्टाइल को बड़े पैमाने पर रिवाइज्ड किया है। सबसे जरूर चेंजेस में एर्गोनॉमिक्स हैं। कंपनी ने इसमें एक नया हैंडलबार जोड़ा है। साथ ही, राइडर और पिलियन फ़ुटपेग को नए सिरे से पोजीशन किया है।
मोटरसाइकिल में क्या-क्या नया मिलेगा?
मोटरसाइकिल में एक नया सबफ्रेम, रिवाइज्ड ट्रिपल क्लैंप और एक नया आकार वाला फ्यूल टैंक भी फ्रंट-व्हील फीडबैक में सुधार किया गया है। अपनी बड़ी उपस्थिति के बावजूद, कंपनी का दावा है कि अपडेट 790 ड्यूक अपने पुराने मॉडल की तुलना में 2 किलोग्राम हल्की हो गई है। 790 ड्यूक, KTM की लेटेस्ट ड्यूक फैमिली स्टाइल को भी अपनाती है, जिसमें एक रीडिजाइन की गई LED हेडलाइट, स्लिमर बॉडीवर्क, एक बड़ा फ्रंट काउल है, जो इसे बड़े 990 ड्यूक और 1390 सुपर ड्यूक R के बराबर लाता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
KTM 790 Duke
₹ 8.64 लाख से शुरू
Triumph Bonneville T100
₹ 9.69 - 10.29 लाख
Triumph Trident 660
₹ 8.99 लाख
Yamaha MT-07
₹ 7.5 लाख से शुरू
Kawasaki Z900
₹ 9.99 लाख
Honda CB650R
₹ 10.3 लाख
कंपनी ने इंजन में बदलाव नहीं किया
इस मोटरसाइकिल में पावर यूरो 5+ कंप्लायंट, 799cc, LC8c, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता रहेगा, स्टैंडर्ड तौर पर 105hp और 87Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि 95hp A2 लाइसेंस-कॉम्पटेबिलिटी वर्जन भी चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध होगा। इंजन को स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स सो जोड़ा गया है। इसमें रीडिजाइन किया गया एग्जॉस्ट और मफलर भी शामिल किया गया है।
सेफ्टी में हल्के चेंजेस देखने को मिलेंगे
फोर्क और रियर शॉक दोनों में रिवाइज्ड के साथ, सस्पेंशन ड्यूटी को WP APEX यूनिट से कंट्रोल किया जाता है। 43mm अपसाइड-डाउन फोर्क एडजेस्टेबल कम्प्रेशन और रीबाउंड डंपिंग प्रदान करता है, जबकि पीछे मोनोशॉक एडजेस्टेबल प्रीलोड और रिबाउंड डंपिंग देता है। KTM का कहना है कि 5-क्लिक एडजेस्टर के माध्यम से सस्पेंशन एडजेस्टेबल को भी आसान बनाया गया है।
कंपनी ने एक नए इन-हाउस-डेवलप WP रेडियल ब्रेकिंग सिस्टम की शुरूआत है, जो आउटगोइंग मॉडल पर KTM-बैज जे.जुआन यूनिट की जगह लेता है। KTM का दावा है कि नया सेटअप अधिक रोकने की शक्ति, अधिक प्रगतिशील लीवर एक्सपीरियंस और बेहतर कंट्रोल देता है। एक WP स्टीयरिंग डैम्पर अब स्टैंडर्ड तौर पर फिट किया गया है। बाइक पिरेली डियाब्लो रोसो IV टायर पर दौड़ती है। अपडेटेड मोटरसाइकिल जुलाई लास्ट तक इंटरनेशनल मार्केट में बिकने लगेगी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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