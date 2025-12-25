'कमाल से बेमिसाल' हो गई ये मोटरसाइकिल, कंपनी ने जोड़ दिए गजब के फीचर्स; राइडर्स की कर दी मौज

संक्षेप: KTM मोटरसाइकिल ने अपने स्पोर्ट्स मॉडल 160 Duke को एक नए वैरिएंट के साथ अपडेट किया गया है। इसमें TFT कंसोल दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत कीमत 1.79 लाख रुपए तय की गई है।

KTM मोटरसाइकिल ने अपने स्पोर्ट्स मॉडल 160 Duke को एक नए वैरिएंट के साथ अपडेट किया गया है। इसमें TFT कंसोल दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत कीमत 1.79 लाख रुपए तय की गई है। यह उन राइडर्स के लिए एकदम सही है जो ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। इस अपडेट का मुख्य अट्रैक्शन 5-इंच का बॉन्डेड ग्लास TFT यूनिट है, जो बड़ी Duke 390 और 250 में भी इस्तेमाल किया गया है। कंसोल में दो डिस्प्ले लेआउट हैं जिनमें से राइडर्स चुन सकते हैं।

इस मोटरसाइकिल में शिफ्ट rpm और लिमिट rpm सेट करके डिस्प्ले को और कस्टमाइज करने के ऑप्शन भी हैं। KTM ने 390 और 250 Dukes जैसा ही स्विचगियर सेटअप भी इस्तेमाल किया है, जो देखने और महसूस करने में काफी प्रीमियम लगता है। इसमें कनेक्टेड फीचर्स में कॉल अलर्ट और कॉल एक्सेप्ट करने की सुविधा के साथ-साथ म्यूजिक कंट्रोल भी शामिल हैं। ये फीचर्स उन राइडर्स के लिए हैं जो हेलमेट इंटरकॉम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और इन्हें KTM Connect ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। कंसोल में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी मिलता है।

कुल मिलाकर, कनेक्टेड फीचर्स बेस KTM 160 Duke जिसमें LCD कंसोल मिलता है उसकी तुलना में चेंज नहीं किया है। TFT कंसोल ज्यादा साफ और आकर्षक डिस्प्ले देता है। इसमें ऑस्ट्रियाई बाइक बनाने वाली कंपनी की लाइनअप की ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइक्स जैसा ही हाई-क्वालिटी एहसास भी है। हालांकि, LCD वैरिएंट की तुलना में लगभग 9,000 रुपए का ज्यादा प्रीमियम, थोड़े बेहतर डिस्प्ले और बिना किसी अतिरिक्त फीचर्स के लिए थोड़ा ज्यादा है। TFT और LCD दोनों वैरिएंट एक जैसे हैं। जिनमें फुल-LED लाइटिंग और पीछे स्विच करने योग्य ABS के लिए सुपरमोटो मोड है।

जनवरी में लॉन्च होगी 390 एडवेंचर R KTM इंडिया जनवरी 2026 में 390 एडवेंचर R लॉन्च करेगी। इस एडवेंचर बाइक की बुकिंग कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। वहीं, डिलीवरी भी जनवरी 2026 की शुरुआत से शुरू होने की उम्मीद है। 390 एडवेंचर R एक हार्डकोर ऑफ-रोड-ओरिएंटेड वैरिएंट है, जो उन शौकीनों के लिए है जो अच्छी ऑफ-रोड परफॉर्मेंस और टूरिंग कैपेबिलिटी वाली ADV चाहते हैं। 390 एडवेंचर R में दोनों तरफ 230mm व्हील ट्रैवल मिलता है। कम्पेरिजन के लिए, 390 एडवेंचर में आगे 200mm और पीछे 205mm का व्हील ट्रैवल है।

एक और बड़ा अंतर व्हील साइज का है। R वैरिएंट में 21-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर स्पोक व्हील सेटअप भी है, जो बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस देगा। S वैरिएंट में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील सेटअप है। एडवेंचर R का ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज्यादा है, जो 272mm है। दूसरी तरफ, 390 एडवेंचर S का ग्राउंड क्लीयरेंस 237mm है। 390 एडवेंचर R 6kg हल्की भी है, जिसका कर्ब वेट 176kg है।