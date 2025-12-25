Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Updated KTM 160 Duke Features Explained
'कमाल से बेमिसाल' हो गई ये मोटरसाइकिल, कंपनी ने जोड़ दिए गजब के फीचर्स; राइडर्स की कर दी मौज

संक्षेप:

KTM मोटरसाइकिल ने अपने स्पोर्ट्स मॉडल 160 Duke को एक नए वैरिएंट के साथ अपडेट किया गया है। इसमें TFT कंसोल दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत कीमत 1.79 लाख रुपए तय की गई है।

Dec 25, 2025 04:46 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
KTM मोटरसाइकिल ने अपने स्पोर्ट्स मॉडल 160 Duke को एक नए वैरिएंट के साथ अपडेट किया गया है। इसमें TFT कंसोल दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत कीमत 1.79 लाख रुपए तय की गई है। यह उन राइडर्स के लिए एकदम सही है जो ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हैं। इस अपडेट का मुख्य अट्रैक्शन 5-इंच का बॉन्डेड ग्लास TFT यूनिट है, जो बड़ी Duke 390 और 250 में भी इस्तेमाल किया गया है। कंसोल में दो डिस्प्ले लेआउट हैं जिनमें से राइडर्स चुन सकते हैं।

इस मोटरसाइकिल में शिफ्ट rpm और लिमिट rpm सेट करके डिस्प्ले को और कस्टमाइज करने के ऑप्शन भी हैं। KTM ने 390 और 250 Dukes जैसा ही स्विचगियर सेटअप भी इस्तेमाल किया है, जो देखने और महसूस करने में काफी प्रीमियम लगता है। इसमें कनेक्टेड फीचर्स में कॉल अलर्ट और कॉल एक्सेप्ट करने की सुविधा के साथ-साथ म्यूजिक कंट्रोल भी शामिल हैं। ये फीचर्स उन राइडर्स के लिए हैं जो हेलमेट इंटरकॉम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और इन्हें KTM Connect ऐप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। कंसोल में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी मिलता है।

कुल मिलाकर, कनेक्टेड फीचर्स बेस KTM 160 Duke जिसमें LCD कंसोल मिलता है उसकी तुलना में चेंज नहीं किया है। TFT कंसोल ज्यादा साफ और आकर्षक डिस्प्ले देता है। इसमें ऑस्ट्रियाई बाइक बनाने वाली कंपनी की लाइनअप की ज्यादा कैपेसिटी वाली बाइक्स जैसा ही हाई-क्वालिटी एहसास भी है। हालांकि, LCD वैरिएंट की तुलना में लगभग 9,000 रुपए का ज्यादा प्रीमियम, थोड़े बेहतर डिस्प्ले और बिना किसी अतिरिक्त फीचर्स के लिए थोड़ा ज्यादा है। TFT और LCD दोनों वैरिएंट एक जैसे हैं। जिनमें फुल-LED लाइटिंग और पीछे स्विच करने योग्य ABS के लिए सुपरमोटो मोड है।

ये भी पढ़ें:18 जनवरी तक आएगी हुंडई की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार, 800V चार्जिंग सपोर्ट करेगी

जनवरी में लॉन्च होगी 390 एडवेंचर R

KTM इंडिया जनवरी 2026 में 390 एडवेंचर R लॉन्च करेगी। इस एडवेंचर बाइक की बुकिंग कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। वहीं, डिलीवरी भी जनवरी 2026 की शुरुआत से शुरू होने की उम्मीद है। 390 एडवेंचर R एक हार्डकोर ऑफ-रोड-ओरिएंटेड वैरिएंट है, जो उन शौकीनों के लिए है जो अच्छी ऑफ-रोड परफॉर्मेंस और टूरिंग कैपेबिलिटी वाली ADV चाहते हैं। 390 एडवेंचर R में दोनों तरफ 230mm व्हील ट्रैवल मिलता है। कम्पेरिजन के लिए, 390 एडवेंचर में आगे 200mm और पीछे 205mm का व्हील ट्रैवल है।

एक और बड़ा अंतर व्हील साइज का है। R वैरिएंट में 21-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर स्पोक व्हील सेटअप भी है, जो बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस देगा। S वैरिएंट में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर ट्यूबलेस स्पोक व्हील सेटअप है। एडवेंचर R का ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज्यादा है, जो 272mm है। दूसरी तरफ, 390 एडवेंचर S का ग्राउंड क्लीयरेंस 237mm है। 390 एडवेंचर R 6kg हल्की भी है, जिसका कर्ब वेट 176kg है।

ये भी पढ़ें:TVS की इस बाइक ने छुड़ाए यूनिकॉर्न, प्लैटिना, ग्लैमर के छक्के! RE भी छूटी पीछे

इन चेंजेस के अलावा, R वैरिएंट काफी हद तक S वेरिएंट जैसा ही है। दोनों में 398.6cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 45.3bhp और 39Nm पावर देता है। अभी तक बाइक की अनुमानित कीमत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लगता है कि ब्रांड वैसी ही स्ट्रैटेजी अपना सकता है जैसी उसने एंड्यूरो और एंड्यूरो R के साथ की थी। इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन वाली एंड्यूरो R को एंड्यूरो से 20,000 रुपए ज्यादा कीमत पर लॉन्च की जा सकती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
