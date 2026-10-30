अपडेटेड क्रेटा से नई बेयॉन तक: हुंडई लाने जा रही ये 3 धांसू SUV; इनमें EV भी शामिल, जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय कार मार्केट में हुंडई अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2030 तक भारत में 26 नई कारें और मौजूदा मॉडल के नए वर्जन लॉन्च करने की योजना बना रही है।

भारतीय कार मार्केट में हुंडई अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी 2030 तक भारत में 26 नई कारें और मौजूदा मॉडल के नए वर्जन लॉन्च करने की योजना बना रही है। इनमें इलेक्ट्रिक SUV, ऑफ-रोड SUV और MPV जैसे मॉडल शामिल होंगे। इसी कड़ी में कंपनी 2027 में तीन बड़ी गाड़ियां लॉन्च करने वाली है। इनमें हुंडई बेयॉन CNG, एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV और नई जनरेशन क्रेटा शामिल हैं। इन तीनों गाड़ियों में ग्राहकों को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से कई नए फीचर्स और इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। आइए इन तीनों अपकमिंग SUV के बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. हुंडई बेयॉन CNG हुंडई बेयॉन के CNG मॉडल को जनवरी, 2027 में भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग की पुष्टि कर दी है। इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ अंडरबॉडी CNG टैंक मिलेगा। यानी CNG टैंक गाड़ी के नीचे लगाया जाएगा। इससे केबिन और बूट स्पेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। डिजाइन के मामले में यह पेट्रोल मॉडल जैसी ही होगी। इसमें सिर्फ CNG का बैज अलग से देखने को मिलेगा। इसके फीचर्स अलग-अलग वैरिएंट के हिसाब से मिलेंगे।

2. हुंडई HE1i इलेक्ट्रिक SUV हुंडई की दूसरी बड़ी पेशकश HE1i कोडनेम वाली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV होगी। यह कंपनी के E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसे स्टैंडर्ड रेंज और लॉन्ग रेंज के दो बैटरी ऑप्शन में उतारा जा सकता है। इसमें चीन की Svolt कंपनी से ली गई बैटरी सेल मिल सकती हैं। कंपनी पहले भारत में बनी Exide की बैटरी इस्तेमाल करने की तैयारी में थी। लेकिन सप्लाई में देरी के चलते शुरुआती मॉडल में बाहर से मंगाई गई LFP बैटरी दी जा सकती है।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन, नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, लेवल-2 ADAS, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ 360 डिग्री कैमरा मिल सकता है। इसकी टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में बॉक्सी डिजाइन देखने को मिला है। मार्केट में इसका मुकाबला टाटा नेक्सन EV, किआ सिरोस EV और महिंद्रा XUV 3XO से होगा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 12 लाख रुपये हो सकती है।