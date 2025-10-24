Hindustan Hindi News
सरकार ने जारी किया अलर्ट... इस एक वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड, जानिए क्यों?

सरकार ने जारी किया अलर्ट... इस एक वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड, जानिए क्यों?

संक्षेप: सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए चेतावनी जारी की है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेटेड हो। अगर आपके लाइसेंस से जुड़ा नंबर डिएक्टिव, गलत या लिंक नहीं है, तो आप चालान, जुर्माना नोटिस या रिनुवल रिमाइंडर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रिमांइडर से चूक जाएंगे।

Fri, 24 Oct 2025 04:21 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए चेतावनी जारी की है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेटेड हो। अगर आपके लाइसेंस से जुड़ा नंबर डिएक्टिव, गलत या लिंक नहीं है, तो आप चालान, जुर्माना नोटिस या रिनुवल रिमाइंडर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रिमांइडर से चूक जाएंगे। परिवहन विभागों से सभी आधिकारिक संदेश आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। जब यह नंबर पुराना हो जाता है, तो सिस्टम अलर्ट नहीं भेज पाता है। कई राज्यों में इन संदेशों के न मिलने पर रिनुवल में देरी हो सकती है, या समस्या का समाधान होने तक निलंबन भी हो सकता है।

अगस्त 2024 में आया था नोटिफिकेशन

मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) ने सभी व्हीकल ओनर्स के लिए इससे जुड़ा नोटिफिकेशन अगस्त में जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि वो अपने रजिस्टर्ड व्हीकल का आधार प्रमाणीकरण भी करें। इसके लिए उन्हें आधार से लिंक फोन नंबर को अपडेट करना होगा। यदि आधार से जुड़ा फोन नंबर पहले से अपडेट है तब आपको इस प्रकिया को करने की जरूरत नहीं है।

MoRTH की नई एडवाइजरी के मुताबिक, सभी ड्राइविंग लाइसेंस (DL) धारकों और रजिस्टर्ड व्हीकल ओनर्स से अपने मोबाइल नंबर तुरंत लिंक या अपडेट करने का आग्रह किया गया है। बेहतर संचार और परिवहन संबंधी सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार, रजिस्टर्ड व्हीकल को उनके मोबाइल नंबर्स से लिंक करना और साथ ही उनके आधार नंबरों से प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। किसी भी परिवहन या ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाओं का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक होगा।

आधार से लिंक मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रकिया

सबसे पहले parivahan.gov.in पर जाएं
यहां "Update Mobile Number via Aadhaar" को सिलेक्ट करें
अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस/इंजन नंबर दर्ज करें
आधार OTP का उपयोग करके प्रमाणीकरण करें
कन्फर्म करके इसे अपडेट करें

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
