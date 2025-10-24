सरकार ने जारी किया अलर्ट... इस एक वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड, जानिए क्यों?

संक्षेप: सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए चेतावनी जारी की है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेटेड हो। अगर आपके लाइसेंस से जुड़ा नंबर डिएक्टिव, गलत या लिंक नहीं है, तो आप चालान, जुर्माना नोटिस या रिनुवल रिमाइंडर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रिमांइडर से चूक जाएंगे।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए चेतावनी जारी की है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेटेड हो। अगर आपके लाइसेंस से जुड़ा नंबर डिएक्टिव, गलत या लिंक नहीं है, तो आप चालान, जुर्माना नोटिस या रिनुवल रिमाइंडर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी रिमांइडर से चूक जाएंगे। परिवहन विभागों से सभी आधिकारिक संदेश आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। जब यह नंबर पुराना हो जाता है, तो सिस्टम अलर्ट नहीं भेज पाता है। कई राज्यों में इन संदेशों के न मिलने पर रिनुवल में देरी हो सकती है, या समस्या का समाधान होने तक निलंबन भी हो सकता है।

अगस्त 2024 में आया था नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) ने सभी व्हीकल ओनर्स के लिए इससे जुड़ा नोटिफिकेशन अगस्त में जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि वो अपने रजिस्टर्ड व्हीकल का आधार प्रमाणीकरण भी करें। इसके लिए उन्हें आधार से लिंक फोन नंबर को अपडेट करना होगा। यदि आधार से जुड़ा फोन नंबर पहले से अपडेट है तब आपको इस प्रकिया को करने की जरूरत नहीं है।

MoRTH की नई एडवाइजरी के मुताबिक, सभी ड्राइविंग लाइसेंस (DL) धारकों और रजिस्टर्ड व्हीकल ओनर्स से अपने मोबाइल नंबर तुरंत लिंक या अपडेट करने का आग्रह किया गया है। बेहतर संचार और परिवहन संबंधी सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार, रजिस्टर्ड व्हीकल को उनके मोबाइल नंबर्स से लिंक करना और साथ ही उनके आधार नंबरों से प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। किसी भी परिवहन या ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाओं का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक होगा।