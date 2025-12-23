नए साल में लॉन्च होगी ये छोटी इलेक्ट्रिक कार, अंदर-बाहर से होगी बहुत लग्जरी; कीमत सिर्फ ₹8 लाख!

संक्षेप: वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने सितंबर 2025 में भारतीय बाजार में एंट्री की थी। अभी कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं। ऐसे में कंपनी अगले साल यानी 2026 में अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने वाली है।

Dec 23, 2025 08:40 am IST

वियतनाम की कंपनी विनफास्ट ने सितंबर 2025 में भारतीय बाजार में एंट्री की थी। अभी कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं। ऐसे में कंपनी अगले साल यानी 2026 में अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करने वाली है। दरअसल, नए साल में कंपनी दो नए मॉडल VF3 माइक्रो EV और लिमो ग्रीन थ्री-रो इलेक्ट्रिक MPV को लाने वाली है। अभी कंपनी तमिलनाडु प्लांट में अपनी इलेक्ट्रिक कारों को तैयार कर रही है। चलिए कंपनी के इन दोनों अपकमिंग मॉडल के बारे में जानते हैं।

2026 विनफास्ट लिमो ग्रीन (2026 Vinfast Limo Green) विनफास्ट लिमो ग्रीन के साथ भारत में 3-रो EV सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। हालांकि, विनफास्ट इसे फुल-साइज 7-सीटर नाम मानकर 5+2 मानती है। इसमें 60.1kWh बैटरी पैक होगा, जिसकी क्लेम्ड रेंज 450km और फ्रंट-माउंटेड मोटर से 201hp पावर मिलेगी। इंटीरियर में एक मिनिमलिस्ट अप्रोच की उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि उनकी दूसरी SUV में देखा गया है, जिसमें सेंटर टचस्क्रीन ज्यादातर फंक्शन को कंट्रोल करेगी।

इसका बाहरी डिजाइन भी पहचाना जा सकता है, जिसमें V-लैंप आगे और पीछे के डिज़ाइन पर हावी है, जबकि इसका सिल्हूट आखिर में सफारी जैसी उठी हुई छत दिखाता है। विनफास्ट लिमो ग्रीन की कीमत 22 लाख रुपए से 26 लाख रुपए के बीच होने का अनुमान है। इसके साल की पहली तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। लिमो ग्रीन का मुख्य मुकाबला BYD eMax 7 से होगा।

2026 विनफास्ट VF3 (2026 Vinfast VF3) MG कॉमेट ने साबित कर दिया है कि माइक्रो EV अच्छी सिटी कार होती हैं और विनफास्ट VF3 के साथ इसका फायदा उठाना चाहती है। कार का छोटा साइज इसे ट्रैफिक में आसानी से चलाने में मदद करेगा। इसका 191mm ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों पर मदद करेगा और 18.6kWh बैटरी, जिसकी क्लेम्ड रेंज 200km से ज्यादा है, ये करीब एक सप्हात तक ऑफिस आने-जाने के लिए काफी होगी।