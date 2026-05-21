पीशूटर एग्जॉस्ट, फोर्क गैटर्स, गोल इंस्ट्रूमेंट; रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने वाली नई मोटरसाइकिल कैमरे में कैद

इस रेट्रो रोडस्टर के 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर इसकी कीमत तय करने की स्ट्रैटजी ट्रायम्फ की बाकी 400 cc रेंज के पैटर्न पर चलती है, तो यह सीधे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के मुकाबले में आ जाएगी। हालांकि, रॉयल एनफील्ड का मार्केट जमा हुआ है।

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में कई मॉडल बेच रही है। हालांकि, आज भी उसकी मोटरसाइकिल लोगों को दूसरे मॉडल की तुलना में काफी महंगी नजर आती है। ऐसे में कंपनी अब अफॉर्डेबिलिटी पर ध्यान दे रही है। दरअसल, कंपनी की न्यू बोनविले 400 (Bonneville 400) मोटरसाइकिल के कुछ स्पाई फोटोज सामने आए हैं। इन फोटोज में वायर वाले स्पोक व्हील्स, ब्लैक कलर का पीशूटर एग्जॉस्ट, क्लासिक फोर्क गैटर्स और एक गोल इंस्ट्रूमेंट कंसोल नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये काफी स्टाइलिश नजर आ रही है।

इस रेट्रो रोडस्टर के 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर इसकी कीमत तय करने की स्ट्रैटजी ट्रायम्फ की बाकी 400 cc रेंज के पैटर्न पर चलती है, तो यह सीधे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के मुकाबले में आ जाएगी। हालांकि, रॉयल एनफील्ड का मार्केट जमा हुआ है। वहीं, लोगों की इस सेगमेंट में पहली पसंद आज भी यही मोटरसाइकिल है।

बोनविले 400 एक नए सबफ्रेम पर बनी है, जो इसे ट्रायम्फ की 400 cc लाइनअप की बाकी सभी मोटरसाइकिलों से देखने में अलग बनाती है। अपनी दूसरी मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल होने वाले मोनोशॉक रियर सस्पेंशन के बजाय, ट्रायम्फ ने दो रियर शॉक एब्जॉर्बर का ऑप्शन चुना है। यह एक ऐसा चुनाव है जो रेट्रो लुक को बेहतर बनाता है और डेवलपमेंट की लागत को भी काबू में रखता है। आगे की तरफ कन्वेंशनल टेलिस्कोपिक फोर्क दिए गए हैं, जिन पर क्लासिक स्टाइल के गैटर्स लगे हैं। यह तरीका काफी हद तक स्पीड ​​T4 जैसा ही है, जो अभी बिक्री के लिए उपलब्ध ट्रायम्फ की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है।

स्पाई फोटोज में इसका फ्यूल टैंक भी मौजूदा 400 cc मॉडल्स में मिलने वाले 13-लीटर वाले टैंक से बड़ा लग रहा है, यह प्रैक्टिकैलिटी के देखते हुए बड़ा सुधार है, जो उन लंबी दूरी की यात्रा करने वाले राइडर्स को अट्रैक्ट करेगा जो बोनविले नाम से जुड़े हैं। डुअल चैनल ABS शायद स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा, और उम्मीद है कि ट्रायम्फ सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप में कुछ और बदलाव करेगी, ताकि यह बोनविले की स्टाइल के मुताबिक हो, लेकिन साथ ही यह शेयर्डव प्लेटफॉर्म के हार्डवेयर से बहुत ज्यादा अलग भी न हो।

बोनविले 400 के इंजन की बात करें तो, इसमें वही 349 cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है जो ट्रायम्फ की पूरी 400 cc रेंज में इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि इसकी पावर 29 PS और टॉर्क 31 Nm पर ट्यून किया जाएगा, जो स्पीड ​​T4 के बिल्कुल बराबर है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा होगा, जिसमें स्लिपर और असिस्ट क्लच स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे। इंजन की ट्यूनिंग में पूरी ताकत के बजाय, कम और मीडियम RPM पर आसानी से चलने वाली परफॉर्मेंस को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है।