टाटा मोटर्स लाने वाली है अपनी ये नई इलेक्ट्रिक SUVs, लिस्ट में Kuno से लेकर सफारी ईवी और अविन्या भी

टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी की मार्केट में एंट्री हो सकती है। इनमें 7-सीटर Safari EV से लेकर प्रीमियम Avinya X और नई जनरेशन Nexon.ev तक शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

टाटा मोटर्स पहले से ही इंडियन इलेक्ट्रिक कार मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है। अपने इसी दबदबे को बरकरार रखने के कंपनी लिए आने वाले सालों में कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें 7-सीटर Safari EV से लेकर प्रीमियम Avinya X और नई जनरेशन Nexon.ev तक शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी एक नया इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर Kuno भी डिवेलप कर रही है। आइए जानते हैं टाटा की इन अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में।

Tata Safari EV टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर एसयूवी सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। सफारी ईवी कंपनी की पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। यह जनवरी 2027 में मार्केट में एंट्री कर सकती है। डिजाइन के मामले में यह काफी हद तक ICE मॉडल जैसी दिख सकती है। हालांकि, इसमें इलेक्ट्रिक मॉडल के हिसाब से कुछ बदलाव किए जाएंगे। सफारी ईवी को हैरियर ईवी वाले Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में कंपनी की ओर से 80kWh का बड़ा बैटरी पैक तैयार किए जाने की भी बात कही गई है। इसमें RWD और AWD दोनों ड्राइवट्रेन ऑप्शन मिल सकते हैं। फिलहाल हैरियर ईवी का AWD वर्जन 313bhp की पावर और 504Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

Tata Avinya X टाटा अविन्या X कंपनी की नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जिसे Avinya ब्रैंड के तहत लॉन्च किया जाएगा। इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की उम्मीद है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि पहली अविन्या कार Chery Jaguar Land Rover के डिवेलप किए गए Freelander प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। यह प्लेटफॉर्म 800V टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस इलेक्ट्रिक फीचर्स को सपोर्ट करता है। हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल के इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अविन्या X में ड्यूल-मोटर AWD सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसकी क्लेम्ड रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है।

Next-Generation Tata Nexon.ev टाटा मोटर्स नई जनरेशन नेक्सॉन पर काम कर रही है, जिसे फिलहाल कंपनी के अंदर Garud कोडनेम दिया गया है। इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी तैयार किया जा रहा है और इसे टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। नई नेक्सॉन ईवी के 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। मौजूदा नेक्सॉन ईवी में 30kWh और 45kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं। इसका बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 489 किलोमीटर तक की क्लेम्ड रेंज देता है। नई जेनरेशन मॉडल में इससे बड़ी बैटरी और बेहतर चार्जिंग कैपेसिटी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके बैटरी पैक और मोटर से जुड़ी जानकारी शेयर नहीं की है।

Tata Kuno टाटा मोटर्स एक नया इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर भी तैयार कर रही है, जिसे फिलहाल कूनो कोडनेम दिया गया है। यह मॉडल कंपनी की लाइनअप में Curvv और Sierra EV के बीच के सेगमेंट में आएगा। इसका मुकाबला MG Windsor से हो सकता है। कूनो में क्रॉसओवर डिजाइन के साथ मस्कुलर लुक देखने को मिल सकता है। इसके केबिन में काफी जगह मिलने की उम्मीद है, जो इसे एमपीवी जैसा प्रैक्टिकल बना सकती है। फिलहाल कंपनी ने इसकी बैटरी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक मोटर और रेंज से जुड़ी जानकारी नहीं दी है। आने वाले महीनों में इसके बारे में और जानकारी सामने आ सकती है।