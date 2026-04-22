लॉन्च होने वाली हैं डिफेंडर जैसी लुक वाली ये धांसू रगेड SUVs, लिस्ट में टाटा और महिंद्रा का भी नाम
आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कुछ ऐसी रगेड एसयूवी की एंट्री होने वाली है, जिनका लुक डिफेंडर से इंस्पायर्ड है। इनमें आपको बॉक्सी डिजाइन के साथ जबर्दस्त रोड प्रेजेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगा।
डिफेंडर एक महंगी और प्रीमियम एसयूवी है। अगर कम बजट में डिफेंडर जैसे लुक का मजा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कुछ ऐसी रगेड एसयूवी की एंट्री होने वाली है, जिनका लुक डिफेंडर से इंस्पायर्ड है। इनमें आपको बॉक्सी डिजाइन के साथ जबर्दस्त रोड प्रेजेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगा। इनकी कीमत भी डिफेंडर से काफी कम रहने की उम्मीद है। इनमें महिंद्रा और टाटा की भी एसयूवी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।
Mahindra Vision S
महिंद्रा इंडियन मार्केट में महिंद्रा Vision S को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके टेस्ट मॉडल्स को कई बार सड़कों पर देखा गया है। यह एसयूवी महिंद्रा के NU IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ऑप्शन्स को सपोर्ट करता है। हालांकि, इंजन के डीटेल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 1.2-लीटर TGDi पेट्रोल इंजन (131 हॉर्सपावर और 230 एनएम टॉर्क) या 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑफर किया जा सकता है, जो XUV 3XO में 117 हॉर्सपावर और 300 एनएम टॉर्क ऑफर करता है।
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Tata Sierra EV
टाटा अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक सिएरा को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह इसी साल मई में मार्केट में एंट्री कर सकती है। टाटा की बढ़ती इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज में इसे हैरियर ईवी से नीचे वाले सेगमेंट रखा जाएगा। सिएरा ईवी का लुक काफी हद तक ICE सिएरा जैसा होगा। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार के साथ अलग दिखेगा।
Renault Bridger SUV
रेनो ब्रिजर को 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ फुली इलेक्ट्रिक वेरिएंट में लॉन्च किए जाने की संभावना है। ब्रिजर का नया टर्बोचार्ज्ड थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन ग्लोबल रेनो क्लियो 6 से इंस्पायर्ड है और लगभग 113.4 बीएचपी की ताकत ऑफर करता है। डिफेंडर से इंस्पायर्ड इस एसयूवी की लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि यह 2027 के मिड तक लॉन्च हो सकती है।
JSW Jetour T2
यह एसयूवी भारत में इसी साल दिवाली के आसपास एंट्री कर सकती है। ग्लोबली जेटूर T2 प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और फुली इलेक्ट्रिक (ईवी) ऑप्शन में उपलब्ध है, लेकिन भारत में आने वाला वर्जन केवल हाइब्रिड सेटअप ही ऑफर करेगा। PHEV वर्जन में 1.5 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 154 हॉर्सपावर और 220 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 26.7 kWh की बैटरी के साथ पेयर गया है। ग्लोबल मार्केट में यह सिंगल-मोटर फ्रंट-वील-ड्राइव और ड्यूल-मोटर ऑल-वील-ड्राइव दोनों लेआउट में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि बैटरी पैक NEDC रेटेड 139 किमी तक की इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज ऑफर करता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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