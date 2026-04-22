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लॉन्च होने वाली हैं डिफेंडर जैसी लुक वाली ये धांसू रगेड SUVs, लिस्ट में टाटा और महिंद्रा का भी नाम

Apr 22, 2026 07:50 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कुछ ऐसी रगेड एसयूवी की एंट्री होने वाली है, जिनका लुक डिफेंडर से इंस्पायर्ड है। इनमें आपको बॉक्सी डिजाइन के साथ जबर्दस्त रोड प्रेजेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगा।

लॉन्च होने वाली हैं डिफेंडर जैसी लुक वाली ये धांसू रगेड SUVs, लिस्ट में टाटा और महिंद्रा का भी नाम

डिफेंडर एक महंगी और प्रीमियम एसयूवी है। अगर कम बजट में डिफेंडर जैसे लुक का मजा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में कुछ ऐसी रगेड एसयूवी की एंट्री होने वाली है, जिनका लुक डिफेंडर से इंस्पायर्ड है। इनमें आपको बॉक्सी डिजाइन के साथ जबर्दस्त रोड प्रेजेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस मिलेगा। इनकी कीमत भी डिफेंडर से काफी कम रहने की उम्मीद है। इनमें महिंद्रा और टाटा की भी एसयूवी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

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Mahindra Vision S

महिंद्रा इंडियन मार्केट में महिंद्रा Vision S को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके टेस्ट मॉडल्स को कई बार सड़कों पर देखा गया है। यह एसयूवी महिंद्रा के NU IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ऑप्शन्स को सपोर्ट करता है। हालांकि, इंजन के डीटेल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसमें 1.2-लीटर TGDi पेट्रोल इंजन (131 हॉर्सपावर और 230 एनएम टॉर्क) या 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑफर किया जा सकता है, जो XUV 3XO में 117 हॉर्सपावर और 300 एनएम टॉर्क ऑफर करता है।

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Tata Sierra EV

टाटा अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक सिएरा को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह इसी साल मई में मार्केट में एंट्री कर सकती है। टाटा की बढ़ती इलेक्ट्रिक एसयूवी रेंज में इसे हैरियर ईवी से नीचे वाले सेगमेंट रखा जाएगा। सिएरा ईवी का लुक काफी हद तक ICE सिएरा जैसा होगा। इसमें आपको क्लोज्ड ग्रिल, स्प्लिट हेडलैंप सेटअप और फुल-विड्थ एलईडी लाइट बार के साथ अलग दिखेगा।

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Renault Bridger SUV

रेनो ब्रिजर को 1.2 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ फुली इलेक्ट्रिक वेरिएंट में लॉन्च किए जाने की संभावना है। ब्रिजर का नया टर्बोचार्ज्ड थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन ग्लोबल रेनो क्लियो 6 से इंस्पायर्ड है और लगभग 113.4 बीएचपी की ताकत ऑफर करता है। डिफेंडर से इंस्पायर्ड इस एसयूवी की लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि यह 2027 के मिड तक लॉन्च हो सकती है।

Bridger
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JSW Jetour T2

यह एसयूवी भारत में इसी साल दिवाली के आसपास एंट्री कर सकती है। ग्लोबली जेटूर T2 प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और फुली इलेक्ट्रिक (ईवी) ऑप्शन में उपलब्ध है, लेकिन भारत में आने वाला वर्जन केवल हाइब्रिड सेटअप ही ऑफर करेगा। PHEV वर्जन में 1.5 लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 154 हॉर्सपावर और 220 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसे 26.7 kWh की बैटरी के साथ पेयर गया है। ग्लोबल मार्केट में यह सिंगल-मोटर फ्रंट-वील-ड्राइव और ड्यूल-मोटर ऑल-वील-ड्राइव दोनों लेआउट में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि बैटरी पैक NEDC रेटेड 139 किमी तक की इलेक्ट्रिक ड्राइविंग रेंज ऑफर करता है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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