तहलका मचाने आ रहीं ये नई SUVs, 10 लाख रुपये से कम हो सकती है कीमत, लिस्ट में नई नेक्सॉन भी
अगर आप एसयूवी फैन हैं और कम बजट में बेस्ट लुक, धाकड़ इंजन और तगड़े फीचर्स वाली एसयूवी की तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। मार्केट में मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा और किआ की नई एसयूवी आने वाली हैं। इनकी कीमत 10 लाख से कम हो सकती है।
SUVs की भारत में जबर्दस्त मांग है। अधिकतर बायर्स को एसयूवी चाहिए। अगर आप भी एसयूवी फैन हैं और कम बजट में बेस्ट लुक, धाकड़ इंजन और तगड़े फीचर्स वाली एसयूवी की तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी, होंडा, टाटा और किआ की नई एसयूवी आने वाली हैं। खास बात है कि इन एसयूवी की शुरुआती कीमत 10 लाख रुपये से कम हो सकती है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
नेक्स्ट जनरेशन टाटा नेक्सॉन
टाटा मोटर्स 2027 की शुरुआत में न्यू जनरेशन नेक्सॉन को लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 8 लाख रुपये से 17 लाख रुपये के बीच हो सकती है। नई नेक्सॉन को मौजूदा X1 प्लेटफॉर्म की जगह ARGOS प्लेटफॉर्म पर तैयार किए जाने की उम्मीद है, जिससे केबिन स्पेस और बेहतर हो जाएगा। इसमें मौजूदा 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि नया प्लेटफॉर्म हाइब्रिड तकनीक को भी सपोर्ट करेगा, जिससे भविष्य में Nexon HEV भी लॉन्च हो सकती है।
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Kia Sonet
₹ 7.32 - 14.17 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Maruti Suzuki Fronx EV
₹ 12 लाख से शुरू
Tata Nexon
₹ 7.37 - 14.22 लाख
Kia New Sonet
₹ 8 - 16 लाख
Tata Nexon CNG
₹ 8.3 - 13.42 लाख
होंडा की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी
होंडा अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV को 2027 के मिड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इसकी संभावित ऑन-रोड कीमत मुंबई में 8 लाख रुपये से 16 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। कंपनी इस एसयूवी में होंडा अमेज वाला 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दे सकती है। इसके अलावा साउथ-ईस्ट एशियाई बाजारों में मिलने वाला 1.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी भारत में लाया जा सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ और कई मॉडर्न कनेक्टेड फीचर्स मिलने की संभावना है।
मारुति फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल
मारुति सुजुकी 2026 के आखिर तक फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल को लॉन्च कर सकती है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 9 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है। यह मॉडल E100 (100% एथेनॉल) फ्यूल पर चलेगा। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे फ्लेक्स-फ्यूल के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। डिजाइन में केवल मामूली बदलाव और नए फ्लेक्स फ्यूल बैज देखने को मिल सकते हैं।
न्यू जेनरेशन किआ सोनेट
किआ अपनी नई जनरेशन सोनेट को 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 9 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। नई सॉनेट Kia के K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिससे केबिन स्पेस और सेफ्टी दोनों में सुधार होगा। इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन, 12.3 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेवल-2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की संभावना है। इंजन ऑप्शन में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन जारी रहेंगे। इसके अलावा कंपनी आने वाला समय में Sonet Hybrid भी लॉन्च करने का सोच रही है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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