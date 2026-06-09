महिंद्रा XUV 7XO की बढ़ेगी टेंशन, आने वाली हैं ये तीन दमदार SUV, एक जुलाई में ही होगी लॉन्च

महिंद्रा की इस शानदार एसयूवी को मार्केट में तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। 7XO को यह कॉम्पिटिशन चेरी, रेनो और निसान की एसयूवी से मिलने वाला है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

महिंद्रा XUV 7XO भारत की सबसे पॉप्युलर एसयूवी में से एक है। इसका दमदार लुक बायर्स को काफी पसंद आता है। साथ ही इसमें कंपनी बेहद प्रीमियम इंटीरियर भी ऑफर कर रही है। इन सब दमदार फीचर के साथ इसकी सेल भी जबर्दस्त हो रही है। हालांकि, अब महिंद्रा की इस शानदार एसयूवी को मार्केट में तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। 7XO को यह कॉम्पिटिशन चेरी, रेनो और निसान की एसयूवी से मिलने वाला है। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।

Renault Boreal रेनो अपनी नई थ्री-रो एसयूवी लाने की प्लानिंग कर रही है। इसका नाम बोरियल हो सकता है। यह एसयूवी टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और XUV 7XO को टक्कर देगी। बोरियल का प्लेटफॉर्म और बेस डस्टर से लिया जाएगा। 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल और 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 7-सीटर वर्जन में भी उपलब्ध होने की उम्मीद है। बोरियल में टेक-पैक्ड कंफर्टेबल केबिन होगा, जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, 10 इंच की स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर मिलेंगे। इसे कंपनी इस साल के सेकेंड हाफ में लॉन्च करने वाली है। इसकी कीमत 17 लाख से 26 लाख रुपये तक (ऑन-रोड, मुंबई) हो सकती है। यह अगले साल की शुरुआत में मार्केट में एंट्री कर सकती है।

Nissan Tekton निसान अपनी टेक्टॉन को भारत में 9 जुलाई को लॉन्च करने वाला है। यह नई रेनो डस्टर का एक रीबेज्ड वर्जन होगी। इसका एक्सटीरियर लुक निसान पैट्रोल से इंस्पायर्ड होगा। वहीं, इसके इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स डस्टर वाले ही रहने की उम्मीद है। टेक्टॉन को 1.0 लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। बड़े इंजन के साथ मैनुअल और डीसीटी गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे, जबकि छोटे इंजन में केवल मैनुअल गियरबॉक्स ही उपलब्ध होगा। इसमें आपको पैनोरमिक सनरूफ भी देखने को मिल सकता है। इसकी कीमत 18 लाख से 26 लाख रुपये तक (ऑन-रोड, मुंबई) हो सकती है।