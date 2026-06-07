एक के बाद एक लॉन्च होने वाली हैं ये चार दमदार SUV, लिस्ट में रेनो के साथ हुंडई और VW भी, कीमत ₹15 लाख से कम
इंडियन मार्केट में एक के बाद एक धाकड़ SUVs की एंट्री होने वाली है। इन एसयूवी की कीमत 15 लाख रुपये से कम रहने की उम्मीद है। भारत में जिन नई एसयूवी की एंट्री होने वाली है, उनमें रेनो, निसान, हुंडई और फॉक्सवैगन की दमदार एसयूवी शामिल हैं।
नई एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए। इंडियन मार्केट में एक के बाद एक धाकड़ SUVs की एंट्री होने वाली है। इन एसयूवी की कीमत 15 लाख रुपये से कम रहने की उम्मीद है। भारत में जिन नई एसयूवी की एंट्री होने वाली है, उनमें रेनो, निसान, हुंडई और फॉक्सवैगन की दमदार एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में।
Renault Bridger
प्रोडक्शन रेडी रेनॉल्ट ब्रिजर सब-4 मीटर एसयूवी 2027 में इंडियन मार्केट में आने वाली है। ब्रैंड के RGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड यह एसयूवी पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सहित कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी। एसयूवी के पेट्रोल वर्जन में 1.2 लीटर का नया नैचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। वहीं, ब्रिजर ईवी को कंपनी 35 kWh और 55 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 10 से 18 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
Volkswagen Tera
VW Tera इंटरनैशनल मार्केट में पहले से ही उपलब्ध है। हालांकि, ब्राजील में इस मॉडल की लंबाई लगभग 4.1 मीटर है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि GST बेनिफिट के लिए भारतीय मॉडल की लंबाई 4 मीटर से कम रखी जाएगी। भारत में आने वाले इस मॉडल में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। स्कोडा अपनी कायलैक के लिए VRS अपडेट लाने की सोच रहा है और इसलिए VW भी इस मॉडल में अपना GTI बैज ऑफर कर सकता है। उम्मीद है कि Tera में Kylaq के सभी फीचर्स होंगे। साथ ही इसमें ADAS सिस्टम भी शामिल हो सकता है। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 9 से 15 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसकी एंट्री अगले साल जून-जुलाई के आसपास हो सकती है।
Nissan Tekton
निसान अपनी टेक्टॉन को भारत में 9 जुलाई को लॉन्च करने वाला है। यह नई रेनो डस्टर का एक रीबेज्ड वर्जन होगी। इसका एक्सटीरियर लुक निसान पैट्रोल से इंस्पायर्ड होगा। वहीं, इसके इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स डस्टर वाले ही रहने की उम्मीद है। टेक्टॉन को 1.0 लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। बड़े इंजन के साथ मैनुअल और डीसीटी गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे, जबकि छोटे इंजन में केवल मैनुअल गियरबॉक्स ही उपलब्ध होगा। इसकी ऑन-रोड कीमत मुंबई में 12 से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
Hyundai Bayon
हुंडई भारत में सेकेंड जेनरेशन की बेयॉन क्रॉसओवर को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह 2027 के मिड में भारत में लॉन्च हो सकती है। इसका कोडनेम BC4i है। यह इस साल के आखिर में मार्केट में एंट्री कर सकती है। फर्स्ट जेनरेशन बेयॉन का डिजाइन क्रॉसओवर जैसा हुआ करता था, लेकिन नया मॉडल एसयूवी जैसा दिखेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी ऊंचाई अधिक होगी और इसका स्टांस भी काफी अपराइट होगा। नई बेयॉन में 1.2 लीटर का नया टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार होगा। इस इंजन का ऑफिशियल डेब्यू अभी बाकी है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत 8.5 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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