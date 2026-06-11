EV कार मार्केट में बढ़ने वाली है हलचल, आ रहीं ये धांसू इलेक्ट्रिक हैचबैक और छोटी SUV, लिस्ट में हुंडई भी
अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं और आपका मन हैचबैक या छोटी एसयूवी लेने का है, तो आपके लिए गुड न्यूज है। मार्केट में कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक हैचबैक और छोटी एसयूवी की एंट्री होने वाली है।
इंडियन बायर्स के बीच ईवी का क्रेज बढ़ रहा है। कार कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स को तेजी से लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं और आपका मन हैचबैक या छोटी एसयूवी लेने का है, तो आपके लिए गुड न्यूज है। मार्केट में कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक हैचबैक और छोटी एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें हुंडई और विनफास्ट की ईवी भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।
MG Binguo EV
यह एमजी की लाइनअप में एमजी कॉमेट ईवी और विंडसर ईवी के बीच के सेगमेंट में आएगी। इसकी सीधी टक्कर टाटा टियागो ईवी के साथ होगी। यह दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आ सकती है, जिनमें से एक 31.9 kWh की बैटरी है, जिसकी रेंज 333 किमी है। वहीं, दूसरी 37.9 kWh की बैटरी है, जिसकी रेंज 410 किमी है। इसमें कंपनी डीसी फास्ट चार्जिंग भी ऑफर करेगी। साथ ही इसमें आपको 10.25 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। भारत में इसकी कीमत 11 से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। इसे कंपनी इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
MG M9 EV
₹ 75.9 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
MG Windsor EV
₹ 14.1 - 18.6 लाख
VinFast VF5
इस साल विनफास्ट अपनी VF5 को लॉन्च कर सकता है। यह 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV है। यह दो बैटरी पैक - 29.6 kWh और 37.23 kWh के साथ आ सकती है। छोटे बैटरी पैक की रेंज 268 km और बड़े वाले बैटरी पैक की रेंज 326 km तक हो सकती है। VF5 का मुकाबला इंडियन मार्केट में पहले से मौजूद Nexon.EV से होगा। इस e-SUV में आपको बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, PM 2.5 एयर फिल्टर, सनरूफ और वॉयस कमांड जैसे धांसू फीचर देखने को मिल सकते हैं। यह भारत में इस फेस्टिव सीजन के आस-पास लॉन्च हो सकती है।
Hyundai’s Affordable Sub-4 Metre EV
हुंडई इंडियन मार्केट में अपनी नई सब-कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV लाने की तैयारी कर रही है। इसका कोडनेम HE1i है। यह Tata Nexon.EV को टक्कर देगी। मुंबई में इसके टेस्ट म्यूल्स देखे जा चुके हैं, जिससे पता चलता है कि इसका लॉन्च जल्द हो सकता है। इस इलेक्ट्रिक SUV में 42kWh और 49kWh का बैटरी पैक ऑप्शन ऑफर किया जा सकता है। यह EV हुंडई के E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें कई शानदार फीचर्स वाला केबिन होगा और इसकी कीमत भी कॉम्पिटिटिव होने की उम्मीद है। इसके 2026 के आखिर में भारत में लॉन्च हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।