EV कार मार्केट में बढ़ने वाली है हलचल, आ रहीं ये धांसू इलेक्ट्रिक हैचबैक और छोटी SUV, लिस्ट में हुंडई भी

अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं और आपका मन हैचबैक या छोटी एसयूवी लेने का है, तो आपके लिए गुड न्यूज है। मार्केट में कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक हैचबैक और छोटी एसयूवी की एंट्री होने वाली है।

इंडियन बायर्स के बीच ईवी का क्रेज बढ़ रहा है। कार कंपनियां अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स को तेजी से लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हैं और आपका मन हैचबैक या छोटी एसयूवी लेने का है, तो आपके लिए गुड न्यूज है। मार्केट में कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक हैचबैक और छोटी एसयूवी की एंट्री होने वाली है। इनमें हुंडई और विनफास्ट की ईवी भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

MG Binguo EV यह एमजी की लाइनअप में एमजी कॉमेट ईवी और विंडसर ईवी के बीच के सेगमेंट में आएगी। इसकी सीधी टक्कर टाटा टियागो ईवी के साथ होगी। यह दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आ सकती है, जिनमें से एक 31.9 kWh की बैटरी है, जिसकी रेंज 333 किमी है। वहीं, दूसरी 37.9 kWh की बैटरी है, जिसकी रेंज 410 किमी है। इसमें कंपनी डीसी फास्ट चार्जिंग भी ऑफर करेगी। साथ ही इसमें आपको 10.25 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। भारत में इसकी कीमत 11 से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है। इसे कंपनी इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।

VinFast VF5 इस साल विनफास्ट अपनी VF5 को लॉन्च कर सकता है। यह 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV है। यह दो बैटरी पैक - 29.6 kWh और 37.23 kWh के साथ आ सकती है। छोटे बैटरी पैक की रेंज 268 km और बड़े वाले बैटरी पैक की रेंज 326 km तक हो सकती है। VF5 का मुकाबला इंडियन मार्केट में पहले से मौजूद Nexon.EV से होगा। इस e-SUV में आपको बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, PM 2.5 एयर फिल्टर, सनरूफ और वॉयस कमांड जैसे धांसू फीचर देखने को मिल सकते हैं। यह भारत में इस फेस्टिव सीजन के आस-पास लॉन्च हो सकती है।