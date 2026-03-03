Hindustan Hindi News
धूम मचाने आ रहीं ये कॉम्पैक्ट SUV, लिस्ट में ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ महिंद्रा का नया मॉडल भी

Mar 03, 2026 03:33 pm IST
अगर आप एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में मार्केट में कुछ मौजूदा कॉम्पैक्ट एसयूवी के फेसलिफ्ट्स के साथ कुछ नए मॉडल्स की भी मार्केट में एंट्री होने वाली है। 

भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड काफी ज्यादा है। यही कारण है कि सभी कंपनियों के पोर्टफोलियो में कॉम्पैक्ट एसयूवी शामिल हैं। तगड़े कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए कंपनियां अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइनअप में बदलाव करती रहती हैं। इनमें फेसलिफ्ट के साथ कुछ नए मॉडल्स का लॉन्च किया जाना भी शामिल है। वहीं, अगर आप भी एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आने वाले दिनों में मार्केट में कुछ मौजूदा कॉम्पैक्ट एसयूवी के फेसलिफ्ट्स के साथ कुछ नए मॉडल्स की भी मार्केट में एंट्री होने वाली है। लिस्ट में ब्रेजा और एक्सटर फेसलिफ्ट के साथ होंडा और महिंद्रा के नए मॉडल भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग सब-4 मीटर एसयूवी के बारे में।

Maruti Brezza Facelift

मारुति सुजुकी अपनी पॉप्युलर सब-4 मीटर एसयूवी, ब्रेजा के अपडेट पर काम कर रही है। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि मारुति सुजुकी मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरल पेट्रोल इंजन की जगह इसमें 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगाने जा रही है। यह वही इंजन है, जो फ्रॉन्क्स टर्बो में भी दिया जाता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:आ रही नई BYD Seal, मिलेंगे एक कमाल के नए फीचर, 705km तक की रेंज

Hyundai Exter Facelift

हुंडई की एंट्री-लेवल एसयूवी एक्सटर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब कंपनी इसका अपडेट लाने की तैयारी कर रही है। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। एक्सटर में बाहरी तौर पर कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए जाएंगे। उम्मीद है कि यह हुंडई की मॉडर्न एसयूवी के की तरह होगी। इसमें वही 1.2-लीटर नैचुरल पेट्रोल इंजन लगा रहेगा, जो मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। हुंडई की ओर से एसयूवी में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी का ऑप्शन भी दिया जाएगा।

Honda WR-V

रिपोर्ट्स के अनुसार होंडा इंडियन मार्केट में WR-V को फिर से लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही उपलब्ध है। मौजूदा पीढ़ी की WR-V होंडा अमेज के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसे यहां टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया था। यह 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगीगी।

ये भी पढ़ें:विदेशी कंपनी की नई इलेक्ट्रिक हैचबैक, बढ़ेगी पंच और टियागो ईवी की टेंशन

Mahindra Vision X

महिंद्रा ने पिछले साल जिन कॉन्सेप्ट्स को पेश किया था, उनमें से विजन एक्स भी एक था। यह महिंद्रा के NU-IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित एक सब-4 मीटर एसयूवी है। यह किआ सॉनेट, हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी को टक्कर देगी और दूसरे महिंद्रा मॉडल्स की तरह पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होगी।

ये भी पढ़ें:ऐसी दिख सकती है नई टोयोटा फॉर्च्यूनर, वीडियो में दिखा दमदार फ्रंट लुक
