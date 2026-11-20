इन टेस्ट म्यूल्स का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा इंडी जैसा ही लगता है। इनमें बड़ा और दमदार डिजाइन, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और स्विंगआर्म जैसे एलिमेंट शामिल हैं। हालांकि, इसकी टेल-लाइट का डिजाइन बदला हुआ लगता है।

सड़क पर टेस्टिंग के दौरान दौड़ता दिखा रिवर का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर

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देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब छोटे ब्रांड्स का दबदबा दिखने लगा है। इसमें एक नाम रिवर मोबिलिटी का भी शामिल है। अक्टूबर की सेल्स लिस्ट में ये कंपनी 7वीं पोजीशन पर रही। कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल इंडी ने अपने डिजाइन और फीचर्स की दम पर कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अक्टूबर में इसकी 7,544 यूनिट बिकीं। वहीं, ये 8वें नंबर पर रहा। कंपनी इसे स्कूटर की SUV बताती है। इस स्कूटर में बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स देने के बजाय कंपनी ने यूटिलिटी को ज्यादा अहमियत दी है। अभी तक कंपनी के पोर्टफोलियो में ये एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर थी। हालांकि, अब रिवर के अपकमिंग प्रोडक्ट्स के कुछ टेस्ट म्यूल देखने को मिलने लगे हैं।

टेस्ट म्यूल में इन बातों का हुआ खुलासा

इन टेस्ट म्यूल्स का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा इंडी जैसा ही लगता है। इनमें बड़ा और दमदार डिजाइन, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और स्विंगआर्म जैसे एलिमेंट शामिल हैं। हालांकि, इसकी टेल-लाइट का डिजाइन बदला हुआ लगता है, जो एथर रिज्टा और TVS ऑर्बिटर जैसे कॉम्पटीटर्स मॉडल्स की टेल-लाइट से मिलता-जुलता है। हालांकि, इसकी हेडलाइट दिखाई नहीं दी, लेकिन इसका एप्रन, डिस्प्ले, मिरर और पीछे के इंडिकेटर्स बिल्कुल इंडी जैसे ही लग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि रिवर ने टेस्टिंग के दौरान सिर्फ मौजूदा पार्ट्स का ही इस्तेमाल किया हो।

यामाहा EC-06 के जैसा होगा मॉडल

इसमें पीछे एक लगेज रैक भी है, जो नया लग रहा है। इससे पता चलता है कि रिवर अपने नए प्रोडक्ट के साथ हार्ड पैनियर्स जैसी एक्सेसरीज भी पेश करने की योजना बना रही हो। हालांकि, इसके बॉडी पैनल्स पूरी तरह से ढके हुए थे। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि नए प्रोडक्ट में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। इन फोटोज को देखकर लगता है कि यह इंडी के मुकाबले थोड़ा छोटा स्कूटर है। शायद यह यामाहा EC-06 के करीब हो सकता है, जो कि इंडी का ही एक रूप है, जिसे रिवर ने डिजाइन और डाइमेंशन में बदलाव करके तैयार किया था।