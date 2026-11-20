सड़क पर टेस्टिंग के दौरान दौड़ता दिखा रिवर का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजाइन से भी उठा पर्दा!
इन टेस्ट म्यूल्स का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा इंडी जैसा ही लगता है। इनमें बड़ा और दमदार डिजाइन, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और स्विंगआर्म जैसे एलिमेंट शामिल हैं। हालांकि, इसकी टेल-लाइट का डिजाइन बदला हुआ लगता है।
देश के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में अब छोटे ब्रांड्स का दबदबा दिखने लगा है। इसमें एक नाम रिवर मोबिलिटी का भी शामिल है। अक्टूबर की सेल्स लिस्ट में ये कंपनी 7वीं पोजीशन पर रही। कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल इंडी ने अपने डिजाइन और फीचर्स की दम पर कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अक्टूबर में इसकी 7,544 यूनिट बिकीं। वहीं, ये 8वें नंबर पर रहा। कंपनी इसे स्कूटर की SUV बताती है। इस स्कूटर में बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स देने के बजाय कंपनी ने यूटिलिटी को ज्यादा अहमियत दी है। अभी तक कंपनी के पोर्टफोलियो में ये एकमात्र इलेक्ट्रिक स्कूटर थी। हालांकि, अब रिवर के अपकमिंग प्रोडक्ट्स के कुछ टेस्ट म्यूल देखने को मिलने लगे हैं।
टेस्ट म्यूल में इन बातों का हुआ खुलासा
इन टेस्ट म्यूल्स का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा इंडी जैसा ही लगता है। इनमें बड़ा और दमदार डिजाइन, फ्लैट फ्लोरबोर्ड, ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और स्विंगआर्म जैसे एलिमेंट शामिल हैं। हालांकि, इसकी टेल-लाइट का डिजाइन बदला हुआ लगता है, जो एथर रिज्टा और TVS ऑर्बिटर जैसे कॉम्पटीटर्स मॉडल्स की टेल-लाइट से मिलता-जुलता है। हालांकि, इसकी हेडलाइट दिखाई नहीं दी, लेकिन इसका एप्रन, डिस्प्ले, मिरर और पीछे के इंडिकेटर्स बिल्कुल इंडी जैसे ही लग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि रिवर ने टेस्टिंग के दौरान सिर्फ मौजूदा पार्ट्स का ही इस्तेमाल किया हो।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
River Indie
₹ 1.46 लाख
Royal Enfield Himalayan Electric
₹ 7 - 8 लाख
EeVe Forseti
₹ 1 लाख से शुरू
Super Soco TS Street Hunter
₹ 1.5 लाख से शुरू
Tork Motors Kratos X
₹ 1.8 - 1.9 लाख
Evoke Motorcycles Evoke Urban Classic
₹ 6.5 लाख से शुरू
यामाहा EC-06 के जैसा होगा मॉडल
इसमें पीछे एक लगेज रैक भी है, जो नया लग रहा है। इससे पता चलता है कि रिवर अपने नए प्रोडक्ट के साथ हार्ड पैनियर्स जैसी एक्सेसरीज भी पेश करने की योजना बना रही हो। हालांकि, इसके बॉडी पैनल्स पूरी तरह से ढके हुए थे। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि नए प्रोडक्ट में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। इन फोटोज को देखकर लगता है कि यह इंडी के मुकाबले थोड़ा छोटा स्कूटर है। शायद यह यामाहा EC-06 के करीब हो सकता है, जो कि इंडी का ही एक रूप है, जिसे रिवर ने डिजाइन और डाइमेंशन में बदलाव करके तैयार किया था।
2027 की शुरुआत में लॉन्च की उम्मीद
रिवर दो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर काम कर रही है, जिन्हें कंपनी के अंदर RX02 और RX03 के नाम से जाना जाता है। अभी यह साफ नहीं है कि ये टेस्ट म्यूल्स अलग-अलग प्रोडक्ट्स के हैं या नहीं। अब तक रिवर के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, इसलिए उन्हें अलग-अलग मॉडल्स के बीच फर्क बताने के लिए नंबरों की जरूरत नहीं पड़ी। ये भी हो सकता है कि रिवर भी चेतक, विडा और TVS जैसी कंपनियों की तरह बैटरी कैपेसिटी को अपने नाम के साथ जोड़ दे, लेकिन इसके बारे में पक्के तौर पर जानने के लिए प्रोडक्ट के लॉन्च होने का इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि कंपनी 2027 की शुरुआत में इसे लॉन्च क सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें