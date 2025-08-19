सिंगल चार्ज में दिल्ली से मुंबई पहुंचा देगी ये इलेक्ट्रिक कार, 1,000km होगी रेंज; अपने सेगमेंट में मचाएगी धमाका!
पोर्शे अपनी नेक्स्ट जेन कायेन (Cayenne) ईवी बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। इस ईवी में 1,000km की जबरदस्त रेंज देखने को मिलेगी। ये ईवी सिंगल चार्ज में अपने सवारी को दिल्ली से मुंबई पहुंचा सकती है।
पोर्शे अपनी नेक्स्ट जेन कायेन (Cayenne) ईवी पर तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 2026 से पहले ही लॉन्च हो सकती है। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस गाड़ी की क्लेम्ड रेंज करीब 1,000km होगी। यानी एक बार चार्ज करने के बाददिल्ली से मुंबईतक का सफर बिना रुके किया जा सकेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
डिजाइन और फीचर्स
न्यू Cayenne EV पहले से ज्यादा एयरोडायनामिक और क्लीन लुक के साथ आएगी। इसके फ्रंट में लगभग क्लोज ग्रिल डिजाइन और एयर कर्टन स्लिट्स देखने को मिलेंगे। इसमें 20-इंच के एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इस ईवी में न्यू डोर पैनल डिजाइन और फिक्स्ड रियर क्वार्टर विंडो मिलता है। इसके रियर में वाइड स्लिम LED टेललाइट्स देखने को मिलेंगी।
परफॉर्मेंस और रेंज
उम्मीद है कि यह SUV 1,000bhp तक की पावर जेरनेट करने में सक्षम होगी। ये ईवी अपनी 1,000km की लंबी रेंज से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसकी लंबी रेंज इसे लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की मार्केट में बेस्ट ऑप्शन बना सकती है। EV मॉडल पहले लॉन्च होगा, जबकि पेट्रोल और प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन 2026 में आने वाले हैं।
भारत में लॉन्च और कीमत
पोर्शे Cayenne EV को भारत में टेयकन (Taycan) से ऊपर, फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पोजिशन किया जाएगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। वहीं, इसका सीधा मुकाबला BMW XM और मर्सिडीज-बेंज G580 (Mercedes-Benz G580) से होगा। साफ है कि पोर्शे Cayenne EV (Porsche Cayenne EV) लग्जरी SUV सेगमेंट में एक नया मानक (Benchmark) सेट कर सकती है।
